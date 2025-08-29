Секрет боковой попы: упражнения, которые делают тело устойчивым без лишних усилий

Большинство тренирующихся привыкли уделять внимание в первую очередь ягодичной мышце — приседания, выпады и другие базовые упражнения нагружают именно её. Но помимо этой самой крупной мышцы, есть ещё средняя ягодичная и абдукторы бедра — так называемая "боковая попа". Именно они отвечают за стабильность таза, поясницы и коленей.

По словам персонального тренера и ведущей подкаста The Core Connections Эрики Зиль, именно слабость этих мышц часто становится причиной болей в спине, бёдрах и коленях. Организм вынужден компенсировать нагрузку другими группами мышц, которые со временем перенапрягаются, а боковые ягодичные, напротив, слабеют.

Почему стоит уделять внимание абдукторам

Если игнорировать эти мышцы, со временем накапливаются перекосы в работе всего опорно-двигательного аппарата. Это приводит не только к дискомфорту, но и к травмам. Поэтому важно знать, какие упражнения действительно укрепляют "боковую попу", а какие лишь создают иллюзию нагрузки.

Упражнения, которые не работают

Многие популярные движения в действительности малоэффективны, если выполнять их неправильно:

• Подъёмы ноги лёжа на боку. Полезны только при небольшой амплитуде и под контролем мышц. Частая ошибка — слишком быстрое и высокое движение, которое включает в работу сгибатели бедра и может перегрузить поясницу.

• "Ракушка" (clamshell). При чрезмерном сгибании коленей и большой амплитуде упражнение снова уходит в поясницу и сгибатели бедра, обходя стороной ягодичные.

• "Собака, поднимающая лапу" (fire hydrant). Ошибки те же: излишняя скорость и большой размах движений подключают спину, а не абдукторы.

• Сведение-разведение ног в тренажёре сидя. Машины и резинки в положении сидя почти всегда заставляют работать не те мышцы. К тому же такие движения не улучшают стабильность тела.

Что делать вместо

Чтобы укрепить боковые ягодичные и избежать болей, Эрика Зиль советует включать в тренировки следующие упражнения:

Ходьба в бок с резинкой. Эластичная лента выше колен, корпус в лёгком приседе, шаги в сторону. Главное — сохранять параллельное положение стоп и чувствовать работу внешней поверхности бёдер. "Лягушка" лёжа на животе. Колени разведены, пятки вместе. При выдохе пятки тянутся вверх. Даже минимальное движение отлично нагружает ягодичные и мышцы кора. Отведение ноги стоя. С опорой на стул или стол тянем прямую ногу в сторону, удерживая корпус. Важно не заваливаться в поясницу. Боковые выпады с пружинящим движением. Короткие пульсации в нижней точке включают наружные мышцы бедра и помогают прочувствовать баланс. "Внутренние" пульсирующие приседания. Стопы слегка развёрнуты внутрь, корпус в неглубоком приседе. Несмотря на необычное положение, упражнение эффективно укрепляет абдукторы и выравнивает работу таза. Боковая планка с провалом и подъёмом таза. Одновременно развивает силу боковых ягодичных и косых мышц живота.

Главное — техника

Во всех упражнениях важно избегать резких движений и большой амплитуды. Мелкие, контролируемые повторы лучше включают нужные мышцы и не перегружают поясницу. Если появляется дискомфорт в спине, стоит уменьшить диапазон движения или ещё больше сосредоточиться на контроле корпуса.

Сильные абдукторы делают походку устойчивее, снижают нагрузку на суставы и помогают избежать хронических болей. Поэтому тренировки "боковой попы" — это не про эстетику, а про здоровье всего опорно-двигательного аппарата.