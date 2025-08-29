Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка девушки дома
Тренировка девушки дома
© Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Секрет боковой попы: упражнения, которые делают тело устойчивым без лишних усилий

Эрика Зиль назвала эффективные упражнения для средней ягодичной и абдукторов

Большинство тренирующихся привыкли уделять внимание в первую очередь ягодичной мышце — приседания, выпады и другие базовые упражнения нагружают именно её. Но помимо этой самой крупной мышцы, есть ещё средняя ягодичная и абдукторы бедра — так называемая "боковая попа". Именно они отвечают за стабильность таза, поясницы и коленей.

По словам персонального тренера и ведущей подкаста The Core Connections Эрики Зиль, именно слабость этих мышц часто становится причиной болей в спине, бёдрах и коленях. Организм вынужден компенсировать нагрузку другими группами мышц, которые со временем перенапрягаются, а боковые ягодичные, напротив, слабеют.

Почему стоит уделять внимание абдукторам

Если игнорировать эти мышцы, со временем накапливаются перекосы в работе всего опорно-двигательного аппарата. Это приводит не только к дискомфорту, но и к травмам. Поэтому важно знать, какие упражнения действительно укрепляют "боковую попу", а какие лишь создают иллюзию нагрузки.

Упражнения, которые не работают

Многие популярные движения в действительности малоэффективны, если выполнять их неправильно:

Подъёмы ноги лёжа на боку. Полезны только при небольшой амплитуде и под контролем мышц. Частая ошибка — слишком быстрое и высокое движение, которое включает в работу сгибатели бедра и может перегрузить поясницу.
"Ракушка" (clamshell). При чрезмерном сгибании коленей и большой амплитуде упражнение снова уходит в поясницу и сгибатели бедра, обходя стороной ягодичные.
"Собака, поднимающая лапу" (fire hydrant). Ошибки те же: излишняя скорость и большой размах движений подключают спину, а не абдукторы.
Сведение-разведение ног в тренажёре сидя. Машины и резинки в положении сидя почти всегда заставляют работать не те мышцы. К тому же такие движения не улучшают стабильность тела.

Что делать вместо

Чтобы укрепить боковые ягодичные и избежать болей, Эрика Зиль советует включать в тренировки следующие упражнения:

  1. Ходьба в бок с резинкой. Эластичная лента выше колен, корпус в лёгком приседе, шаги в сторону. Главное — сохранять параллельное положение стоп и чувствовать работу внешней поверхности бёдер.

  2. "Лягушка" лёжа на животе. Колени разведены, пятки вместе. При выдохе пятки тянутся вверх. Даже минимальное движение отлично нагружает ягодичные и мышцы кора.

  3. Отведение ноги стоя. С опорой на стул или стол тянем прямую ногу в сторону, удерживая корпус. Важно не заваливаться в поясницу.

  4. Боковые выпады с пружинящим движением. Короткие пульсации в нижней точке включают наружные мышцы бедра и помогают прочувствовать баланс.

  5. "Внутренние" пульсирующие приседания. Стопы слегка развёрнуты внутрь, корпус в неглубоком приседе. Несмотря на необычное положение, упражнение эффективно укрепляет абдукторы и выравнивает работу таза.

  6. Боковая планка с провалом и подъёмом таза. Одновременно развивает силу боковых ягодичных и косых мышц живота.

Главное — техника

Во всех упражнениях важно избегать резких движений и большой амплитуды. Мелкие, контролируемые повторы лучше включают нужные мышцы и не перегружают поясницу. Если появляется дискомфорт в спине, стоит уменьшить диапазон движения или ещё больше сосредоточиться на контроле корпуса.

Сильные абдукторы делают походку устойчивее, снижают нагрузку на суставы и помогают избежать хронических болей. Поэтому тренировки "боковой попы" — это не про эстетику, а про здоровье всего опорно-двигательного аппарата.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Инструкторы показали упражнения у стены для ног, рук и пресса сегодня в 5:30

Стена вместо тренажёра: неожиданный способ прокачать всё тело за 20 минут

Обычная стена может превратиться в полноценный тренажёр. Узнайте, как за 20 минут прокачать всё тело с помощью пяти простых упражнений.

Читать полностью » Тренеры ISSA объяснили, как метод 21 помогает нарастить мышцы с гантелями сегодня в 5:10

Плато в тренировках исчезает за 20 минут — неожиданный приём силовых

Простые гантели могут снова запустить рост мышц, если знать правильную технику. Узнайте, как 20-минутный комплекс оживит ваши тренировки.

Читать полностью » Каролина Араухо представила 20-минутную лестничную HIIT-тренировку сегодня в 4:50

20 минут, после которых тело работает как печь

Узнайте, как всего за 20 минут прокачать всё тело и постепенно втянуться в высокоинтенсивные тренировки с помощью лестничной схемы.

Читать полностью » Грейсон Уикхэм: массажный ролик снижает риск травм и облегчает боль в мышцах сегодня в 4:30

Секрет спортсменов: как простой ролик заменяет массаж и возвращает лёгкость телу

Простое приспособление помогает не только снять напряжение после тренировки, но и предотвратить травмы. Узнайте, как использовать его с пользой.

Читать полностью » Программа: 20 секунд работы и 10 отдыха в формате табата плюс AMRAP на 4 минуты сегодня в 4:26

Всего 4 минуты — и мышцы горят: секрет взрывного CrossFit-комплекса

Тренировка, которая сочетает Табату и AMRAP, проверит вашу выносливость и силу. Узнайте, как масштабировать упражнения под свой уровень.

Читать полностью » Ученые США: после 30 лет люди теряют до 5% мышечной массы каждое десятилетие сегодня в 4:10

Силовые тренировки после 50: простые движения, которые возвращают молодость телу

Силовые тренировки после 50 помогают сохранить мышцы, укрепить кости и оставаться независимым. Узнайте, с чего начать и какие упражнения выбрать.

Читать полностью » Хейли Лотт представила 20-минутный виньяса-йога флоу для новичков сегодня в 3:50

Эта простая последовательность йоги скрывает больше силы, чем час в спортзале

20-минутный комплекс виньяса-йоги поможет укрепить тело и вернуть спокойствие. Узнайте, как дыхание и движение превращаются в единый поток.

Читать полностью » Тренировка 3-1-30-1 на беговой дорожке помогает повысить выносливость сегодня в 3:30

Интервалы на беговой дорожке — секрет, который меняет результат за 20 минут

Эта 20-минутная программа на беговой дорожке поможет повысить выносливость и скорость, если вы устали от однообразных тренировок.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Почвопокровные растения для сада: виды, которые экономят силы и украшают участок
Спорт и фитнес

Тренировка с гирей для мышц рук и корпуса: мнение тренеров
Дом

Осенний декор своими руками: идеи из природных материалов
Культура и шоу-бизнес

Станислав Садальский раскритиковал Николая Баскова и Валерию
Дом

Топ неприхотливых растений для занятых родителей
Туризм

Сентябрьский отдых во Вьетнаме: подходящие регионы и курорты
Красота и здоровье

Имбирь, облепиха, прополис: научно доказанные свойства чаёв для защиты от вирусов
Туризм

Подводная фотография: как снимать во время отдыха
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru