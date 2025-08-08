У Москвы появится уголок Индии: где и когда построят первый индуистский храм

Необычная новость для столицы: в скором времени у Москвы может появиться новый культурный и духовный центр — индуистский храм. Если всё пойдёт по плану, первые молитвы здесь прозвучат уже в следующем году.

По информации РИА "Новости", президент индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани рассказал, что индийская община столицы уже сделала первый шаг к воплощению идеи — подала документы на официальную регистрацию религиозной организации. Завершить этот процесс планируют до конца нынешнего года, после чего последует обращение к властям с просьбой выделить участок под строительство.

Где именно появится храм

Выбор места, по словам представителей общины, пал на Коммунарку. Этот район показался оптимальным из-за транспортной доступности и близости к метро.

"Мы надеемся, что вопрос возведения индуистского храма будет решён уже в следующем году, и, скорее всего, это будет в Коммунарке. Нам так посоветовали. Важно, чтобы рядом было метро", — отметил Котвани.

Какой он будет

Пока речь идёт о компактном здании, но, как подчеркивает инициатор проекта, размер для верующих не главное.