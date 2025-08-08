Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вид с Останкинской телебашни на ММДЦ ('Москва-Сити') и Западный округ
© commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:08

У Москвы появится уголок Индии: где и когда построят первый индуистский храм

В Коммунарке могут построить первый индуистский храм Москвы

Необычная новость для столицы: в скором времени у Москвы может появиться новый культурный и духовный центр — индуистский храм. Если всё пойдёт по плану, первые молитвы здесь прозвучат уже в следующем году.

По информации РИА "Новости", президент индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани рассказал, что индийская община столицы уже сделала первый шаг к воплощению идеи — подала документы на официальную регистрацию религиозной организации. Завершить этот процесс планируют до конца нынешнего года, после чего последует обращение к властям с просьбой выделить участок под строительство.

Где именно появится храм

Выбор места, по словам представителей общины, пал на Коммунарку. Этот район показался оптимальным из-за транспортной доступности и близости к метро.

"Мы надеемся, что вопрос возведения индуистского храма будет решён уже в следующем году, и, скорее всего, это будет в Коммунарке. Нам так посоветовали. Важно, чтобы рядом было метро", — отметил Котвани.

Какой он будет

Пока речь идёт о компактном здании, но, как подчеркивает инициатор проекта, размер для верующих не главное.

"Пусть он будет маленьким, самое главное, чтобы было одно место, где можно молиться", — добавил он.

Читайте также

Московская неделя кино пройдёт с 23 по 27 августа — ожидается участие десятков стран вчера в 21:58

Москву на пять дней превратят в мировую киностолицу — вот что нас ждёт

Москва на пять дней станет центром мирового кино: десятки стран, сотни фильмов, встречи с экспертами и "Ночь кино" — всё это на Московской неделе кино.

Читать полностью » Чаппелл Роан заявила, что не начала работу над вторым альбомом вчера в 20:52

Фанаты требуют — Чаппелл молчит: что будет с её карьерой дальше

После триумфального дебюта Чаппелл Роан заявляет: второй альбом ждать рано. Почему певица не торопится в студию и как она справляется с давлением индустрии?

Читать полностью » вчера в 19:45

Никто не ожидал: книги, написанные сто лет назад, рвут продажи

Почему в 2025 году Достоевский и Набоков снова в топе? Люди всё чаще выбирают классику — и причины этого выбора не так очевидны, как может показаться.

Читать полностью » В Великобритании нашли первое издание вчера в 18:40

На обычной полке в Бристоле нашли первое издание "Хоббита" — и продали за 43 тысячи фунтов. Что делает книгу Толкина такой редкой и ценной?

Читать полностью » Коппола: визит в клинику в Риме был запланирован, угрозы здоровью нет вчера в 17:20

Сердце мастера: что случилось с Копполой в Риме

Фрэнсис Форд Коппола оказался в больнице в Риме, но утверждает, что всё под контролем. Что на самом деле случилось с легендарным режиссёром — и причём тут Megalopolis?

Читать полностью » Данила Козловский получил эпизодическую роль в фильме Алексея Учителя о Шостаковиче вчера в 16:17

Новая роль Козловского в фильме о Шостаковиче сбила всех с толку — и не зря

Данила Козловский появится в фильме о Шостаковиче, но его роль не такая, как вы могли ожидать. Что скрывает "Шум времени" и кто ещё в актерском составе?

Читать полностью » Фильм «Умри, моя любовь» с Лоуренс и Паттинсоном выйдет в России 27 ноября вчера в 15:12

Любовь, от которой хочется сбежать: новый триллер с Паттинсоном рвёт шаблоны семейного счастья

Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон в мрачной драме о материнстве и безумии: "Умри, моя любовь" выходит в прокат и уже удостоилась оваций в Каннах.

Читать полностью » Леди Гага и Тим Бертон сняли клип Death Dance для второго сезона вчера в 14:50

Тим Бертон и Леди Гага объединились — но об этом никто не должен был знать

Тим Бертон и Леди Гага объединились в "Уэнсдэй": режиссёр снял клип на мрачную песню певицы, а сама Гага появилась в сериале в неожиданной роли.

Читать полностью »

Еда

Лёгкие вегетарианские роллы с огурцом: ингредиенты и технология приготовления
Красота и здоровье

Онищенко объяснил рост случаев краснухи в России проблемами с информированием и отказом от прививок
Питомцы

Какие крупы можно собакам: выбираем правильно и без вреда
Спорт и фитнес

Инструктор по йоге Соня Костанца назвала 6 безопасных поз для людей со сколиозом
Садоводство

От вредителей до здоровья сада: 7 растений для привлечения божьих коровок
Туризм

Где в Таиланде впервые встать на скалу и не пожалеть
Туризм

Легендарное скалолазание в Таиланде, о котором не знают пляжные туристы
Дом

Вред сушки белья на батарее: опасности для здоровья и повышения расходов на отопление
