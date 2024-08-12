Бригада компании "Россети" в Курской области попала под обстрел химическими боеприпасами со стороны ВСУ

Бригада компании "Россети" оказалась под вражеским огнём в Беловском районе Курской области, снаряды содержали химические вещества, — сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов на оперативном совещании с президентом Владимиром Путиным.
Работники укрылись в местном отделении полиции. Все остались живы, но были зафиксированы случаи отравления как у сотрудников правоохранительных органов, так и у главы сельсовета.
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить часть территории в Суджанском районе Курской области. Начальник Генерального штаба российских вооружённых сил Валерий Герасимов доложил президенту, что российские военные смогли остановить продвижение противника. Он также отметил, что операция завершится полным разгромом врага и восстановлением контроля над государственной границей.
По последней информации Министерства обороны, с начала боевых действий на этом направлении украинские вооружённые силы потеряли до 1610 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортёра, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре зенитно-ракетных комплекса, одну пусковую установку РСЗО и 13 единиц полевой артиллерии.
В Курской, Белгородской и Брянской областях был введён режим контртеррористической операции. В Курской области также действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Следственный комитет возбудил уголовные дела, включая дела о теракте и убийствах.
Фото: From Wikimedia Commons/ Cpl. Branden P. O'Brien, U. S. Marine Corps (public domain)
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