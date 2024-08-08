Новый метод позволяет обнаружить смертельные химикаты в воде с большей точностью

Американские ученые из Техасского университета в Остине разработали инновационный метод идентификации фторорганических соединений (ПФАС) в водоемах, который позволяет значительно повысить точность обнаружения этих опасных химических веществ, сообщает Environmental Science & Technology.
ПФАС — это группа из более чем 15 тысяч синтетических химикатов, известных своей чрезвычайной устойчивостью из-за прочной фтор-углеродной связи. Эти соединения практически не распадаются естественным образом и поэтому получили название "вечные химикаты".
Недавние исследования показали, что ПФАС накапливаются в организме человека и могут вызывать рак и другие серьезные заболевания. Новый метод идентификации включает пропускание образцов через сильное магнитное поле и последующее считывание радиоволн, испускаемых атомами, что позволяет определить уникальный состав изотопов углерода в молекуле. Этот "химический отпечаток пальца" помогает отслеживать отдельные соединения и может быть применен для обнаружения поддельных лекарств и других веществ.
Фото: pixnio.com/Goldman Luther C
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