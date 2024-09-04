ХАМАС опубликовал видео с последними словами убитых заложников, среди них был россиянин

Палестинская радикальная группировка ХАМАС, военное крыло которой называется "Изз ад-Дин аль-Кассам", опубликовала видео с заложниками, найденными в Рафахе 31 августа. На кадрах видно шесть человек. Они представляются и называют свои имена. Среди них также оказался гражданин России Александр Лобанов. Дата и место съёмки не указаны.

В конце ролика авторы заявили, что в ближайшие часы будут опубликованы "последние слова" заложников.

Позже ХАМАС распространило видео с телом заложницы Иден Йерушалми, которая в своём посмертном обращении призвала к прекращению военных действий в Газе.

Семьи заложников обратились к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с требованием взять на себя ответственность за их гибель.

Израильская общественная организация "Форум семей заложников" потребовала от Нетаньяху публично признать свою ответственность за гибель заложников. Участники движения утверждают, что они были убиты в результате неудачной сделки по их освобождению, а также из-за того, что израильская армия сохраняет своё присутствие в Филадельфийском коридоре.

Ранее стало известно, что Александр Лобанов, гражданин России, похищенный ХАМАС, был найден мёртвым в секторе Газа. По данным Times of Israel, боевики ХАМАС убили заложников незадолго до того, как они были найдены израильскими войсками в Рафахе.

Фото: From Wikimedia Commons/ IDF Spokesperson's Unit photographer (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)