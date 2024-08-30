Допрос Японского генерала, обнародованный ФСБ, доказывает применения химического оружия

ФСБ России опубликовала рассекреченный документ, который подтверждает, что во время боёв у реки Халхин-Гол в августе 1939 года Япония использовала бактериологическое оружие против советских войск.

Преступление было совершено отрядом №731 Квантунской армии. Этот отряд известен своими ужасными экспериментами по заражению людей смертельными инфекциями.

Одним из важных свидетельств стало признание старшего унтер-офицера и казначея отряда №731 Хаяси Кадзуо. На одном из допросов он рассказал о применении бактериологического оружия во время сражений на реке Халхин-Гол.

ФСБ опубликовала фотокопию протокола его допроса. В результате боевых действий на Дальнем Востоке в советском плену оказалось более 640 тысяч японских военнослужащих. Органы госбезопасности провели масштабную работу по выявлению среди них лиц, причастных к разработке бактериологического оружия.

Хаяси Кадзуо сообщил, что в 1939 году по приказу японского военного командования отряд Исии Сиро трижды проводил эксперименты по заражению местности с целью поражения советских войск.

В отряде №731 под руководством Исии проводились опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими инфекциями. Большинство заражённых умирали в страшных мучениях, а те, кто выздоравливал, подвергались повторным экспериментам и тоже умирали. У живых людей вырезали органы для изучения распространения инфекций по организму.

Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты, неизбежно приводившие к смерти испытуемых.

По воспоминаниям сотрудников отряда №731, за время его существования в лабораториях погибло около 3 тысяч человек, включая китайцев, корейцев и русских, над которыми проводились жестокие опыты.

Фото: From Wikimedia Commons/ Eugen Hamm (public domain)