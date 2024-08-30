ФСБ России опубликовала рассекреченный документ, который подтверждает, что во время боёв у реки Халхин-Гол в августе 1939 года Япония использовала бактериологическое оружие против советских войск.
Преступление было совершено отрядом №731 Квантунской армии. Этот отряд известен своими ужасными экспериментами по заражению людей смертельными инфекциями.
Одним из важных свидетельств стало признание старшего унтер-офицера и казначея отряда №731 Хаяси Кадзуо. На одном из допросов он рассказал о применении бактериологического оружия во время сражений на реке Халхин-Гол.
ФСБ опубликовала фотокопию протокола его допроса. В результате боевых действий на Дальнем Востоке в советском плену оказалось более 640 тысяч японских военнослужащих. Органы госбезопасности провели масштабную работу по выявлению среди них лиц, причастных к разработке бактериологического оружия.
Хаяси Кадзуо сообщил, что в 1939 году по приказу японского военного командования отряд Исии Сиро трижды проводил эксперименты по заражению местности с целью поражения советских войск.
В отряде №731 под руководством Исии проводились опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими инфекциями. Большинство заражённых умирали в страшных мучениях, а те, кто выздоравливал, подвергались повторным экспериментам и тоже умирали. У живых людей вырезали органы для изучения распространения инфекций по организму.
Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты, неизбежно приводившие к смерти испытуемых.
По воспоминаниям сотрудников отряда №731, за время его существования в лабораториях погибло около 3 тысяч человек, включая китайцев, корейцев и русских, над которыми проводились жестокие опыты.
Фото: From Wikimedia Commons/ Eugen Hamm (public domain)
Шольц, у которого низкий рейтинг, вновь заявил о намерении выдвинуться на пост премьера
Политический деятель Олаф Шольц, который на данный момент является федеральным канцлером Германии, вновь сообщил о том, что планирует избираться на свой нынешний пост. Об этом он сообщил информационно-политическому изданию Spiegel.
Петер Сийярто заявил, что европейская бюрократия охвачена "военной истерией"
Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, подверг критике европейскую бюрократию, которая, по его мнению, охвачена «военной истерией» в отношении конфликта на Украине.
Telegram отчитался о выручке в $342 млн за 2023 год на фоне юридических проблем
Financial Times сообщила о финансовых результатах Telegram за 2023 год, согласно которым выручка компании составила $342 миллиона, а убытки - $173 миллиона.
Орнелла Мути посетила Санкт-Петербург для участия в выставке Никаса Сафронова
Актриса Орнелла Мути приехала в Россию. Как сообщили СМИ, она прибыла в Санкт-Петербург для участия в выставке Никаса Сафронова.