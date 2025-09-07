Гималаи - это не то, что вы думали: новая модель перевернула теорию горообразования

Теория французского геолога Эмиля Аргана, предложенная ещё в начале XX века, более века оставалась главной в объяснении происхождения Гималаев и Тибетского плато. Она утверждала, что столкновение Индийской и Азиатской плит привело к утолщению земной коры почти вдвое — до 70-80 км, и именно эта "сверхтолстая" кора удерживает гигантскую горную систему.

Однако со временем у классической модели появилось немало критиков. Геохимические данные и сейсмические исследования показывали: мантийные породы находятся ближе к поверхности, чем предполагала традиционная концепция. Более того, одной лишь толстой коры недостаточно, чтобы объяснить устойчивость Тибетского плато.

Новая модель: "сэндвич" кора-мантия-кора

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Tectonics, кардинально меняет взгляд на происхождение региона. Учёные провели более 100 компьютерных моделирований, используя различные параметры для земной коры и верхней мантии, а затем сопоставили результаты с данными сейсмической томографии и геохимических анализов.

Вывод оказался неожиданным: Гималаи удерживает не сверхтолстая кора, а сложная структура типа "сэндвича". Индийская плита подныривает под азиатскую не только под кору, но и под верхнюю мантию. В результате её часть разогревается, становится вязкой и поднимается выше. Таким образом, образуется двойная структура: индийская кора обеспечивает плавучесть, а жёсткая азиатская мантия придаёт устойчивость всей системе.

Преимущества новой концепции

Эта модель объясняет целый ряд противоречий, накопившихся за десятилетия. Во-первых, она согласуется с обнаружением мантийных пород ближе к поверхности. Во-вторых, позволяет понять, почему Тибетское плато столь обширно и стабильно. В-третьих, она даёт новый инструмент для анализа других горных систем мира, где традиционная "утолщённая кора" не объясняет все наблюдения.

Что дальше

Авторы подчёркивают: 3D-моделирование позволит учесть геологические неоднородности и уточнить строение региона. Если новая концепция подтвердится, геологам придётся пересмотреть базовые представления о механизмах горообразования. Это затронет не только Гималаи, но и Альпы, Анды и другие молодые горные системы.

Таким образом, спор о том, что удерживает "крышу мира", выходит на новый уровень. И, похоже, привычная версия о сверхтолстой коре уходит в прошлое.

Три интересных факта