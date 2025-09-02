Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:16

Гималаи держатся на загадке, о которой молчали сто лет — новое открытие переворачивает всё

Университет Бикокка: новая теория объяснила высоту Гималаев через мантийный каркас

На протяжении века считалось, что величие Гималаев объясняется простым удвоением земной коры. Но новое исследование заставляет взглянуть на это иначе: возможно, самая высокая горная система планеты держится совсем не так, как полагали геологи прошлого.

Теория, которая прожила 100 лет

В 1924 году швейцарский геолог Эмиль Арган предложил идею: земная кора под Гималаями и Тибетским нагорьем сложена словно в два слоя, достигая глубины 70-80 километров. Именно это, по его мнению, и обеспечивало устойчивость горного хребта.

Модель оказалась настолько убедительной, что многие учёные десятилетиями принимали её на веру, несмотря на несостыковки в данных.

Сомнения в старом подходе

Современные исследования показали, что на глубине около 40 км горные породы начинают плавиться из-за экстремальных температур.

"Если у вас есть 70 км земной коры, то нижняя часть становится пластичной… она похожа на йогурт, и построить гору на йогурте невозможно", — заявил доцент кафедры геофизики Миланского университета Бикокка Пьетро Стернаи.

По его словам, учёные слишком долго интерпретировали наблюдения так, словно под Гималаями действительно существовал единый утолщённый слой.

Мантийный "сэндвич"

Моделирование столкновения Индийской и Азиатской плит показало: между слоями коры на самом деле зажат участок мантии. Именно он обеспечивает механическую прочность и удерживает Гималаи в их величественной высоте.

Стернаи объясняет: два слоя коры создают плавучесть, а мантия выступает жёстким "каркасом", без которого структура не выдержала бы нагрузки.

Совпадение с реальностью

Учёные сопоставили результаты моделирования с сейсмическими данными и образцами пород. Выяснилось, что теория мантийного "сэндвича" объясняет то, что старая модель Аргана игнорировала.

"Теперь всё действительно начинает обретать смысл", — сказала соавтор исследования Симона Пилия, доцент Университета нефти и полезных ископаемых имени короля Фахда.

Реакция научного сообщества

Не все коллеги согласились с тем, что новая модель подрывает основы прежней теории.

"Это спорный вопрос", — отметил в комментарии Live Science Адам Смит, научный сотрудник Университета Глазго.

По его словам, большинство исследований традиционно сходились во мнении, что материал под Гималаями имеет земное происхождение.

Однако другие специалисты считают открытие убедительным. "Если континент уходит под другой континент, логично ожидать образование "сэндвича", где сочетаются кора и мантия", — профессор Утрехтского университета Доуве ван Хинсберген.

Новый взгляд на древние горы

Исследование не только опровергает столетнюю догму, но и даёт более стройное объяснение того, почему Гималаи остаются самыми высокими горами Земли. Теперь геологам предстоит переосмыслить, как устроены другие горные системы планеты.

