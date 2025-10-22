Королевская кровь и сиамский взгляд: вот чем гималайская кошка покоряет сердце с первого взгляда

Гималайская кошка — воплощение элегантности и спокойствия. От персидских кошек она унаследовала густую шелковистую шерсть и покладистый характер, а от сиамских — выразительные голубые глаза и контрастный колор-пойнт окрас. Этот питомец подойдёт тем, кто ищет ласкового, уравновешенного и преданного компаньона.

История происхождения

Порода появилась в 1920–1930-х годах, когда селекционеры США и Великобритании решили объединить изящество сиамской кошки с роскошью персидской. После десятилетий работы им удалось закрепить нужные признаки, и к 1950-м годам новая порода была официально признана.

Название "гималайская" появилось благодаря сходству окраса с гималайским кроликом — белое тело и тёмные отметины на морде, лапах и хвосте. Сегодня этих кошек называют также персидский колор-пойнт или просто химми.

Внешний облик

Гималайская кошка — животное среднего размера с коренастым телом, густой шерстью и выразительным взглядом.

Вес: 4-6 кг.

Голова: круглая, с полными щеками.

Уши: маленькие, округлые, широко поставленные.

Глаза: крупные, идеально голубые.

Тело: приземистое, плотное, с короткими лапами.

Хвост: пушистый, средней длины.

Окрас

Главная особенность — колор-пойнт: светлое тело и тёмные отметины. Самые популярные разновидности:

• сил-пойнт (тёмно-коричневый);

• блю-пойнт (серо-голубой);

• ред-пойнт (красный);

• крем-пойнт (кремовый);

• торти и табби (черепаховый и полосатый варианты).

Шерсть образует мягкий "воротник" вокруг шеи, а её густота требует регулярного ухода.

Характер гималайской кошки

Гималайцы — спокойные, ласковые и умные кошки. Они предпочитают уют и размеренность, но не лишены любопытства.

Спокойные и уравновешенные: не склонны к шалостям, предпочитают отдых рядом с хозяином.

Общительные, но деликатные: любят внимание, но не навязываются.

Интеллектуальные: легко обучаются, особенно при мягком обращении.

Хорошо ладят с детьми: терпеливы, неагрессивны.

Чутко реагируют на эмоции: быстро улавливают настроение человека.

Это идеальный питомец для семей, где ценят покой и гармонию.

Уход и содержание

Длинная шерсть — гордость гималайской кошки, но и основная забота владельца.

Уход за шерстью

вычёсывать ежедневно;

купать каждые 1,5-2 месяца;

раз в несколько месяцев посещать грумера;

следить, чтобы не образовывались колтуны.

Также важно регулярно чистить уши, глаза и подстригать когти.

Пространство и досуг

Гималайцы прекрасно чувствуют себя в квартире. Им достаточно мягкой подстилки, когтеточки и пары игрушек. Любят наблюдать из окна и отдыхать на коленях у хозяина.

Питание

Рацион должен быть сбалансирован и богат белком.

Котята: 4-5 кормлений в день, корма супер-премиум-класса.

Взрослые кошки: сухой и влажный корм высокого качества или натуральное питание (варёное мясо, кисломолочные продукты, немного овощей).

Постоянный доступ к чистой воде обязателен.

Недопустимы сладости, копчёности, солёные и жирные блюда.

Здоровье

Гималайские кошки унаследовали не только внешность, но и предрасположенности персидской линии.

Распространённые проблемы:

поликистоз почек (наследственное заболевание);

слезотечение и затруднённое дыхание из-за плоской морды;

дерматиты и грибковые инфекции при недостаточном уходе за шерстью;

прогрессирующая атрофия сетчатки.

Регулярные осмотры у ветеринара и правильный уход помогут избежать осложнений.

"Химми нуждаются в регулярном груминге и внимании к здоровью, но при этом остаются удивительно ласковыми и преданными питомцами", — отмечает фелинолог Ольга Дмитриева, владелец питомника Colorolla.

Сколько живут гималайские кошки

Средняя продолжительность жизни — 12-15 лет, но при хорошем уходе кошка может прожить и до 20.

Плюсы и минусы породы

Плюсы:

изысканная внешность;

мягкий характер;

дружелюбие и послушание;

ладят с детьми и животными;

не склонны к агрессии.

Минусы:

требуют частого ухода за шерстью;

чувствительны к жаре и сквознякам;

возможны проблемы с дыханием;

плохо переносят одиночество.

Как выбрать гималайского котёнка

Осмотрите малыша: шерсть должна быть чистой, глаза ясными, нос — без выделений. Проверьте документы: ветеринарный паспорт и родословная обязательны. Понаблюдайте за поведением: котёнок должен быть активным, дружелюбным, не пугливым. Обратите внимание на условия содержания: чистота, уход, забота заводчика.

Цена котят гималайской породы — от 30 000 до 100 000 ₽, в зависимости от класса и окраса.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: не расчёсывать кошку ежедневно.

Последствие: образование колтунов и кожные раздражения.

Альтернатива: установить ежедневный ритуал груминга.

Ошибка: кормить едой со стола.

Последствие: ожирение и болезни печени.

Альтернатива: придерживайтесь рекомендованных кормов.

Ошибка: недооценивать потребность в общении.

Последствие: апатия и стресс.

Альтернатива: проводите с кошкой хотя бы 15 минут активного общения в день.

А что если у вас аллергия?

Гималайцы не считаются гипоаллергенными, однако регулярное купание и чистка шерсти снижают количество аллергенов. Если склонность к аллергии выражена, стоит рассмотреть породы с короткой шерстью, например ориентала или бурму.

Плюсы и минусы в сравнении

Параметр Гималайская кошка Персидская кошка Сиамская кошка Характер Спокойный, нежный Невозмутимый Активный, общительный Уход Высокий Высокий Средний Окрас Колор-пойнт Однотонный Колор-пойнт Продолжительность жизни 12-15 лет 14-18 лет 13-17 лет

FAQ

Можно ли оставлять гималайца одного дома?

Нежелательно. Они скучают и могут потерять аппетит. Лучше, если у них будет компания.

Сильно ли линяют?

Да, особенно весной и осенью. Помогает регулярное вычёсывание.

Можно ли купать часто?

Да, раз в 6-8 недель. Это поддерживает чистоту шерсти и снижает линьку.

Совместимы ли с собаками?

Да, при ранней социализации прекрасно уживаются с дружелюбными породами.

Мифы и правда

Миф: гималайцы — отдельная порода.

Правда: официально это разновидность персидских кошек с окрасом колор-пойнт.

Миф: гималайцы ленивы и безразличны.

Правда: они активны, просто предпочитают спокойные игры.

Миф: длинная шерсть делает их неопрятными.

Правда: при регулярном уходе гималайцы выглядят безупречно.

3 интересных факта

Все гималайцы рождаются белыми — отметины появляются только спустя несколько недель.

Их окрас зависит от температуры: чем холоднее область тела, тем темнее шерсть.

В США гималайская кошка долгое время была самой популярной "выставочной" породой.

Гималайская кошка — воплощение домашнего уюта. Её мягкий нрав и очаровательная внешность делают жизнь теплее, а ежедневный уход превращается в медитативный ритуал заботы и любви.