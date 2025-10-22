Королевская кровь и сиамский взгляд: вот чем гималайская кошка покоряет сердце с первого взгляда
Гималайская кошка — воплощение элегантности и спокойствия. От персидских кошек она унаследовала густую шелковистую шерсть и покладистый характер, а от сиамских — выразительные голубые глаза и контрастный колор-пойнт окрас. Этот питомец подойдёт тем, кто ищет ласкового, уравновешенного и преданного компаньона.
История происхождения
Порода появилась в 1920–1930-х годах, когда селекционеры США и Великобритании решили объединить изящество сиамской кошки с роскошью персидской. После десятилетий работы им удалось закрепить нужные признаки, и к 1950-м годам новая порода была официально признана.
Название "гималайская" появилось благодаря сходству окраса с гималайским кроликом — белое тело и тёмные отметины на морде, лапах и хвосте. Сегодня этих кошек называют также персидский колор-пойнт или просто химми.
Внешний облик
Гималайская кошка — животное среднего размера с коренастым телом, густой шерстью и выразительным взглядом.
-
Вес: 4-6 кг.
-
Голова: круглая, с полными щеками.
-
Уши: маленькие, округлые, широко поставленные.
-
Глаза: крупные, идеально голубые.
-
Тело: приземистое, плотное, с короткими лапами.
-
Хвост: пушистый, средней длины.
Окрас
Главная особенность — колор-пойнт: светлое тело и тёмные отметины. Самые популярные разновидности:
• сил-пойнт (тёмно-коричневый);
• блю-пойнт (серо-голубой);
• ред-пойнт (красный);
• крем-пойнт (кремовый);
• торти и табби (черепаховый и полосатый варианты).
Шерсть образует мягкий "воротник" вокруг шеи, а её густота требует регулярного ухода.
Характер гималайской кошки
Гималайцы — спокойные, ласковые и умные кошки. Они предпочитают уют и размеренность, но не лишены любопытства.
-
Спокойные и уравновешенные: не склонны к шалостям, предпочитают отдых рядом с хозяином.
-
Общительные, но деликатные: любят внимание, но не навязываются.
-
Интеллектуальные: легко обучаются, особенно при мягком обращении.
-
Хорошо ладят с детьми: терпеливы, неагрессивны.
-
Чутко реагируют на эмоции: быстро улавливают настроение человека.
Это идеальный питомец для семей, где ценят покой и гармонию.
Уход и содержание
Длинная шерсть — гордость гималайской кошки, но и основная забота владельца.
Уход за шерстью
-
вычёсывать ежедневно;
-
купать каждые 1,5-2 месяца;
-
раз в несколько месяцев посещать грумера;
-
следить, чтобы не образовывались колтуны.
Также важно регулярно чистить уши, глаза и подстригать когти.
Пространство и досуг
Гималайцы прекрасно чувствуют себя в квартире. Им достаточно мягкой подстилки, когтеточки и пары игрушек. Любят наблюдать из окна и отдыхать на коленях у хозяина.
Питание
Рацион должен быть сбалансирован и богат белком.
-
Котята: 4-5 кормлений в день, корма супер-премиум-класса.
-
Взрослые кошки: сухой и влажный корм высокого качества или натуральное питание (варёное мясо, кисломолочные продукты, немного овощей).
-
Постоянный доступ к чистой воде обязателен.
Недопустимы сладости, копчёности, солёные и жирные блюда.
Здоровье
Гималайские кошки унаследовали не только внешность, но и предрасположенности персидской линии.
Распространённые проблемы:
-
поликистоз почек (наследственное заболевание);
-
слезотечение и затруднённое дыхание из-за плоской морды;
-
дерматиты и грибковые инфекции при недостаточном уходе за шерстью;
-
прогрессирующая атрофия сетчатки.
Регулярные осмотры у ветеринара и правильный уход помогут избежать осложнений.
"Химми нуждаются в регулярном груминге и внимании к здоровью, но при этом остаются удивительно ласковыми и преданными питомцами", — отмечает фелинолог Ольга Дмитриева, владелец питомника Colorolla.
Сколько живут гималайские кошки
Средняя продолжительность жизни — 12-15 лет, но при хорошем уходе кошка может прожить и до 20.
Плюсы и минусы породы
Плюсы:
-
изысканная внешность;
-
мягкий характер;
-
дружелюбие и послушание;
-
ладят с детьми и животными;
-
не склонны к агрессии.
Минусы:
-
требуют частого ухода за шерстью;
-
чувствительны к жаре и сквознякам;
-
возможны проблемы с дыханием;
-
плохо переносят одиночество.
Как выбрать гималайского котёнка
-
Осмотрите малыша: шерсть должна быть чистой, глаза ясными, нос — без выделений.
-
Проверьте документы: ветеринарный паспорт и родословная обязательны.
-
Понаблюдайте за поведением: котёнок должен быть активным, дружелюбным, не пугливым.
-
Обратите внимание на условия содержания: чистота, уход, забота заводчика.
Цена котят гималайской породы — от 30 000 до 100 000 ₽, в зависимости от класса и окраса.
Ошибки, последствия и альтернативы
-
Ошибка: не расчёсывать кошку ежедневно.
Последствие: образование колтунов и кожные раздражения.
Альтернатива: установить ежедневный ритуал груминга.
-
Ошибка: кормить едой со стола.
Последствие: ожирение и болезни печени.
Альтернатива: придерживайтесь рекомендованных кормов.
-
Ошибка: недооценивать потребность в общении.
Последствие: апатия и стресс.
Альтернатива: проводите с кошкой хотя бы 15 минут активного общения в день.
А что если у вас аллергия?
Гималайцы не считаются гипоаллергенными, однако регулярное купание и чистка шерсти снижают количество аллергенов. Если склонность к аллергии выражена, стоит рассмотреть породы с короткой шерстью, например ориентала или бурму.
Плюсы и минусы в сравнении
|Параметр
|Гималайская кошка
|Персидская кошка
|Сиамская кошка
|Характер
|Спокойный, нежный
|Невозмутимый
|Активный, общительный
|Уход
|Высокий
|Высокий
|Средний
|Окрас
|Колор-пойнт
|Однотонный
|Колор-пойнт
|Продолжительность жизни
|12-15 лет
|14-18 лет
|13-17 лет
FAQ
Можно ли оставлять гималайца одного дома?
Нежелательно. Они скучают и могут потерять аппетит. Лучше, если у них будет компания.
Сильно ли линяют?
Да, особенно весной и осенью. Помогает регулярное вычёсывание.
Можно ли купать часто?
Да, раз в 6-8 недель. Это поддерживает чистоту шерсти и снижает линьку.
Совместимы ли с собаками?
Да, при ранней социализации прекрасно уживаются с дружелюбными породами.
Мифы и правда
-
Миф: гималайцы — отдельная порода.
Правда: официально это разновидность персидских кошек с окрасом колор-пойнт.
-
Миф: гималайцы ленивы и безразличны.
Правда: они активны, просто предпочитают спокойные игры.
-
Миф: длинная шерсть делает их неопрятными.
Правда: при регулярном уходе гималайцы выглядят безупречно.
3 интересных факта
- Все гималайцы рождаются белыми — отметины появляются только спустя несколько недель.
- Их окрас зависит от температуры: чем холоднее область тела, тем темнее шерсть.
- В США гималайская кошка долгое время была самой популярной "выставочной" породой.
Гималайская кошка — воплощение домашнего уюта. Её мягкий нрав и очаровательная внешность делают жизнь теплее, а ежедневный уход превращается в медитативный ритуал заботы и любви.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru