Дарья Казаку Опубликована сегодня в 21:18

Королевская кровь и сиамский взгляд: вот чем гималайская кошка покоряет сердце с первого взгляда

Гималайская кошка унаследовала характер персидской и окрас сиамской породы

Гималайская кошка — воплощение элегантности и спокойствия. От персидских кошек она унаследовала густую шелковистую шерсть и покладистый характер, а от сиамских — выразительные голубые глаза и контрастный колор-пойнт окрас. Этот питомец подойдёт тем, кто ищет ласкового, уравновешенного и преданного компаньона.

История происхождения

Порода появилась в 1920–1930-х годах, когда селекционеры США и Великобритании решили объединить изящество сиамской кошки с роскошью персидской. После десятилетий работы им удалось закрепить нужные признаки, и к 1950-м годам новая порода была официально признана.

Название "гималайская" появилось благодаря сходству окраса с гималайским кроликом — белое тело и тёмные отметины на морде, лапах и хвосте. Сегодня этих кошек называют также персидский колор-пойнт или просто химми.

Внешний облик

Гималайская кошка — животное среднего размера с коренастым телом, густой шерстью и выразительным взглядом.

  • Вес: 4-6 кг.

  • Голова: круглая, с полными щеками.

  • Уши: маленькие, округлые, широко поставленные.

  • Глаза: крупные, идеально голубые.

  • Тело: приземистое, плотное, с короткими лапами.

  • Хвост: пушистый, средней длины.

Окрас

Главная особенность — колор-пойнт: светлое тело и тёмные отметины. Самые популярные разновидности:
• сил-пойнт (тёмно-коричневый);
• блю-пойнт (серо-голубой);
• ред-пойнт (красный);
• крем-пойнт (кремовый);
• торти и табби (черепаховый и полосатый варианты).

Шерсть образует мягкий "воротник" вокруг шеи, а её густота требует регулярного ухода.

Характер гималайской кошки

Гималайцы — спокойные, ласковые и умные кошки. Они предпочитают уют и размеренность, но не лишены любопытства.

  • Спокойные и уравновешенные: не склонны к шалостям, предпочитают отдых рядом с хозяином.

  • Общительные, но деликатные: любят внимание, но не навязываются.

  • Интеллектуальные: легко обучаются, особенно при мягком обращении.

  • Хорошо ладят с детьми: терпеливы, неагрессивны.

  • Чутко реагируют на эмоции: быстро улавливают настроение человека.

Это идеальный питомец для семей, где ценят покой и гармонию.

Уход и содержание

Длинная шерсть — гордость гималайской кошки, но и основная забота владельца.

Уход за шерстью

  • вычёсывать ежедневно;

  • купать каждые 1,5-2 месяца;

  • раз в несколько месяцев посещать грумера;

  • следить, чтобы не образовывались колтуны.

Также важно регулярно чистить уши, глаза и подстригать когти.

Пространство и досуг

Гималайцы прекрасно чувствуют себя в квартире. Им достаточно мягкой подстилки, когтеточки и пары игрушек. Любят наблюдать из окна и отдыхать на коленях у хозяина.

Питание

Рацион должен быть сбалансирован и богат белком.

  • Котята: 4-5 кормлений в день, корма супер-премиум-класса.

  • Взрослые кошки: сухой и влажный корм высокого качества или натуральное питание (варёное мясо, кисломолочные продукты, немного овощей).

  • Постоянный доступ к чистой воде обязателен.

Недопустимы сладости, копчёности, солёные и жирные блюда.

Здоровье

Гималайские кошки унаследовали не только внешность, но и предрасположенности персидской линии.

Распространённые проблемы:

  • поликистоз почек (наследственное заболевание);

  • слезотечение и затруднённое дыхание из-за плоской морды;

  • дерматиты и грибковые инфекции при недостаточном уходе за шерстью;

  • прогрессирующая атрофия сетчатки.

Регулярные осмотры у ветеринара и правильный уход помогут избежать осложнений.

"Химми нуждаются в регулярном груминге и внимании к здоровью, но при этом остаются удивительно ласковыми и преданными питомцами", — отмечает фелинолог Ольга Дмитриева, владелец питомника Colorolla.

Сколько живут гималайские кошки

Средняя продолжительность жизни — 12-15 лет, но при хорошем уходе кошка может прожить и до 20.

Плюсы и минусы породы

Плюсы:

  • изысканная внешность;

  • мягкий характер;

  • дружелюбие и послушание;

  • ладят с детьми и животными;

  • не склонны к агрессии.

Минусы:

  • требуют частого ухода за шерстью;

  • чувствительны к жаре и сквознякам;

  • возможны проблемы с дыханием;

  • плохо переносят одиночество.

Как выбрать гималайского котёнка

  1. Осмотрите малыша: шерсть должна быть чистой, глаза ясными, нос — без выделений.

  2. Проверьте документы: ветеринарный паспорт и родословная обязательны.

  3. Понаблюдайте за поведением: котёнок должен быть активным, дружелюбным, не пугливым.

  4. Обратите внимание на условия содержания: чистота, уход, забота заводчика.

Цена котят гималайской породы — от 30 000 до 100 000 ₽, в зависимости от класса и окраса.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: не расчёсывать кошку ежедневно.
    Последствие: образование колтунов и кожные раздражения.
    Альтернатива: установить ежедневный ритуал груминга.

  • Ошибка: кормить едой со стола.
    Последствие: ожирение и болезни печени.
    Альтернатива: придерживайтесь рекомендованных кормов.

  • Ошибка: недооценивать потребность в общении.
    Последствие: апатия и стресс.
    Альтернатива: проводите с кошкой хотя бы 15 минут активного общения в день.

А что если у вас аллергия?

Гималайцы не считаются гипоаллергенными, однако регулярное купание и чистка шерсти снижают количество аллергенов. Если склонность к аллергии выражена, стоит рассмотреть породы с короткой шерстью, например ориентала или бурму.

Плюсы и минусы в сравнении

Параметр Гималайская кошка Персидская кошка Сиамская кошка
Характер Спокойный, нежный Невозмутимый Активный, общительный
Уход Высокий Высокий Средний
Окрас Колор-пойнт Однотонный Колор-пойнт
Продолжительность жизни 12-15 лет 14-18 лет 13-17 лет

FAQ

Можно ли оставлять гималайца одного дома?
Нежелательно. Они скучают и могут потерять аппетит. Лучше, если у них будет компания.

Сильно ли линяют?
Да, особенно весной и осенью. Помогает регулярное вычёсывание.

Можно ли купать часто?
Да, раз в 6-8 недель. Это поддерживает чистоту шерсти и снижает линьку.

Совместимы ли с собаками?
Да, при ранней социализации прекрасно уживаются с дружелюбными породами.

Мифы и правда

  • Миф: гималайцы — отдельная порода.
    Правда: официально это разновидность персидских кошек с окрасом колор-пойнт.

  • Миф: гималайцы ленивы и безразличны.
    Правда: они активны, просто предпочитают спокойные игры.

  • Миф: длинная шерсть делает их неопрятными.
    Правда: при регулярном уходе гималайцы выглядят безупречно.

3 интересных факта

  • Все гималайцы рождаются белыми — отметины появляются только спустя несколько недель.
  • Их окрас зависит от температуры: чем холоднее область тела, тем темнее шерсть.
  • В США гималайская кошка долгое время была самой популярной "выставочной" породой.

Гималайская кошка — воплощение домашнего уюта. Её мягкий нрав и очаровательная внешность делают жизнь теплее, а ежедневный уход превращается в медитативный ритуал заботы и любви.

