Кандидат в президенты США на выборах 2016 года от Демократической партии Хиллари Клинтон предупредила 49-ого вице-президента США Камалу Харрис, которая приняла решения бороться в этом году за пост главы государства, что ей придётся терпеть сексизм. Об этом она информировала посредством написания статьи в американской газете New York Times.

Хиллари Клинтон сообщила, что по собственному опыту знает, какого быть кандидаткой на такой пост и одновременно представительницей женского пола. Она добавила, что прекрасно понимает, как тяжело противостоять предвзятому отношению со стороны других или дискриминации по признаку пола. Кандидат в президенты США на выборах 2016 года также вспомнила, что её обзывали ведьмой и другими неприятными словами. Она также напомнила, что даже её чучело подвергалось сожжению.

По словам американского государственного деятеля, Камиле Харрис, которая является членом Демократической партии, будет намного тяжелее бороться с сексизмом. Она объяснила это тем, что новая кандидатка является темнокожей женщиной с индийскими и ямайскими корнями.

Хиллари Клинтон также заявила, что приближённые 45-ого президента Штатов Дональда Трампа постараются представить в ложном виде личность и успехи Камилы Харрис, а также уменьшить её значимость. По её мнению, хоть у новой кандидатки осталось не так много времени, всё-таки и в подобных ситуациях некоторые одерживали победу. Сама Хиллари Клинтон положительно отзывается о Камиле Харрис и считает её талантливой. Она уверена, что Харрис подготовлена для поста главы государства и точно сможет одержать победу над экс-президентом Дональдом Трампом.

Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)