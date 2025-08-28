Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Отжимания на одной руке
Отжимания на одной руке
© freepik by senivpetro is licensed under Public Domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:50

Подъём, который обернётся падением: что скрывает фитнес на наклонной поверхности

Эксперт по фитнесу Кортни Уинфилд объяснила, какие мышцы работают на подъёме

Холмы обычно ассоциируются с долгим и изнурительным подъёмом, но если подойти к ним иначе, они могут стать основой эффективной кардио-тренировки. Наклон рельефа заставляет мышцы работать под новым углом, а это значит, что нагрузка возрастает, пульс поднимается быстрее, а калорий тратится больше. По словам сертифицированного тренера Кортни Уинфилд, именно это делает упражнения на склоне особенно результативными.

"Из-за наклона мышцы включаются иначе, чем на ровной поверхности, что повышает сердечный ритм и ускоряет сжигание калорий", — сказала тренер Кортни Уинфилд.

При этом тренировка превращается не только в кардионагрузку, но и в силовую: больше работают ягодицы, квадрицепсы и бёдра, а балансировка на наклоне активнее подключает мышцы корпуса. Однако важно помнить — потеря равновесия увеличивает риск падения. Поэтому, как советует Уинфилд, движения лучше выполнять чуть медленнее и внимательнее, концентрируясь на технике.

"Замедлите движения и используйте это время, чтобы сосредоточиться на форме выполнения", — добавила Кортни Уинфилд.

Так тренировка становится не только безопаснее, но и помогает глубже проработать мышцы.

20-минутная тренировка на холме

Этот комплекс рассчитан на проработку всего тела: руки, ноги, пресс и ягодицы будут работать синхронно. Для занятия достаточно 20 минут и небольшой наклонной поверхности.

Разминка

Начните с пяти минут на ровной площадке: приседания с собственным весом, прыжки "джампинг джек", скакалка, лёгкий бег или марш на месте. Разогрев подготовит мышцы и снизит риск травм.

Основной комплекс

Выполняйте каждое упражнение по 2 минуты, затем отдыхайте 2 минуты. После прохождения всех пяти движений — повторите цикл.

1. Медвежья походка

• Встаньте на четвереньки, ладони под плечами, колени под бёдрами.
• Перемещайтесь вперёд по склону: правая рука + левая нога, затем левая рука + правая нога.
• Сделайте 20 шагов, развернитесь и медленно спуститесь вниз.

2. Планка с шагом и касанием плеч

• Исходное положение — высокая планка.
• Правой рукой коснитесь левого плеча, затем левой рукой — правого.
• После этого сделайте один "шаг" в планке вперёд по склону.
• Повторите 10 шагов, затем спуститесь вниз тем же способом.

3. Прыжки "лягушка"

• Встаньте, ноги на ширине бёдер, корпус прямой.
• Присядьте и сделайте мощный прыжок вперёд в гору.
• Приземляйтесь мягко, колени слегка согнуты.
• Сделайте 5 прыжков подряд, затем спуститесь вниз пешком.

4. Широкие выпады

• Встаньте лицом к подъёму, руки на бёдрах.
• Сделайте большой шаг правой ногой вперёд.
• Опуститесь до угла 90° в коленях, заднее колено почти касается земли.
• Поднимитесь обратно и повторяйте до конца интервала.

5. Шагающие подъёмы на носки

• Встаньте лицом к склону, руки на бёдрах, корпус напряжён.
• Шагните правой ногой, затем поднимитесь на носки обеих стоп.
• Задержитесь на секунду, сделайте шаг левой ногой и снова встаньте на носки.
• Продолжайте 20 шагов вверх.

Почему стоит попробовать

Тренировка сочетает кардио и силовую нагрузку, развивает координацию и укрепляет мышцы ног и кора. Благодаря короткому формату её легко вписать в любой график, а занятия на свежем воздухе добавляют энергии и улучшают настроение.

