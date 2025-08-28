Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 1:10

Бег в гору работает как тренажёр для ног, но даёт неожиданный бонус

Томас Уотсон: холмовые повторы улучшают скорость и экономичность бега

Что, если лучший способ ускорить бег и укрепить ноги — это вовсе не часы на стадионе, а короткие, но интенсивные забеги в гору? Такой тренинг работает сразу по нескольким направлениям: развивает силу, улучшает выносливость и сжигает немало калорий.

UESCA-сертифицированный тренер и основатель Marathon Handbook Томас Уотсон уверен:

"Холмовые повторы дают совершенно другой опыт. Всего 20 минут — и вы получаете нагрузку, сравнимую с полноценной силовой тренировкой, плюс заметный прогресс в скорости", — отмечает он.

Почему стоит бегать в горку

Подъём по склону нагружает квадрицепсы, ягодицы, бицепсы бедра и икры почти так же, как тренировка ног в спортзале. Это укрепляет мышцы задней цепи, снижает риск травм и формирует более эффективную технику.

Кроме того, такие забеги имитируют спринты: мышцы работают в том же режиме, что и при рывках на ровной поверхности. В результате повышается так называемая "экономичность бега" — насколько эффективно тело расходует энергию.

Как правильно построить тренировку

Оптимально делать один холмовой тренинг в неделю, чередуя его с лёгкими пробежками, кросс-тренингом и восстановительными днями.

Разминка (5-10 минут):

  • лёгкий бег или ходьба по ровной поверхности,
  • выпады с шагом,
  • "высокие колени",
  • прыжки "джампинг-джек".

Основная часть:

  • бег в горку 30 секунд на усилии 7 из 10,
  • спуск в лёгком темпе 60 секунд,
  • отдых при необходимости.

Начните с 3 повторов и постепенно увеличивайте до 10. Со временем можно усложнять задание — добавлять спринты с высоким подниманием коленей, прыжки в длину или даже подъём спиной вперёд.

Заминка (2-5 минут):

  • лёгкая пробежка или ходьба, а дома — работа с массажным роликом для ускорения восстановления.

Если на улице плохая погода

Тренировку легко перенести на беговую дорожку. Установите наклон 8-12 %, бегите 30 секунд на усилии 7/10, затем снижайте наклон до 0-2 % и восстанавливайтесь минуту. Начинайте с 3-4 повторов, добавляя по одному каждую неделю. Для прогресса можно увеличить интервалы до 45-60 секунд.

Уотсон подчёркивает: "Найдите баланс между скоростью и углом наклона — здесь нужен метод проб и ошибок".

Советы для максимального эффекта

  • Ориентируйтесь на усилие, а не на скорость. Если можете спокойно говорить во время подъёма — значит, работаете недостаточно интенсивно.
  • Подбирайте склоны длиной 100-200 метров — идеальная дистанция для начинающих.
  • Следите за техникой: корпус прямой, корпус и руки активно включены, шаг короче, каденс выше.
  • Выбирайте подходящую обувь: для асфальта — шоссейные или гибридные кроссовки, для пересечённой местности — трейловые с глубоким протектором.

    Холмовые повторы — это не просто способ разнообразить беговой план. Это инструмент, который помогает стать быстрее, сильнее и безопаснее в долгосрочной перспективе. И всё это — за каких-то 20 минут в неделю.

