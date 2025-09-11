Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хилари Дафф
Хилари Дафф
© commons.wikimedia.org by The Heart Truth is licensed under Public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:25

Возвращение поп-идола: Хилари Дафф снова на сцене, но с неожиданным проектом

Хилари Дафф выпускает новый альбом на Atlantic Records после десятилетнего перерыва

Хилари Дафф снова возвращается к музыке. Спустя десятилетие после последнего релиза артистка решила записать новый студийный альбом, который выйдет на лейбле Atlantic Records. Для поклонников это не просто долгожданная новость: вместе с альбомом зрители смогут увидеть и документальный сериал, посвященный закулисной жизни певицы и актрисы.

Возвращение на сцену

Проект станет важным этапом для Хилари Дафф, ведь ее музыкальная карьера была прервана на долгие годы. Последний альбом под названием "Breathe In. Breathe Out" вышел еще в 2015 году и стал четвертым по счету в ее дискографии. Новая работа обещает быть более личной: в ней артистка отразит перемены, которые произошли в ее жизни за эти годы.

Документальный сериал, который выйдет параллельно с альбомом, обещает показать не только процесс записи песен, но и бытовые моменты. По замыслу авторов, зрители увидят, как Дафф совмещает материнство, актерскую карьеру и подготовку к возвращению на сцену.

"Принимая во внимание взлеты, падения и все, что между ними, фанаты будут наблюдать за тем, как она совмещает воспитание семьи, запись новой музыки, репетиции живых выступлений и подготовку к первому более чем за десятилетие выступлению на сцене", — пообещали авторы проекта.

Кто работает над проектом

Сериал поставит режиссер Сэм Ренч, известный по фильму-концерту Тейлор Свифт "The Eras Tour" и праздничному спецпроекту Netflix с Сабриной Карпентер. Такой выбор объясняет, почему от проекта ждут яркой режиссуры и внимания к деталям.

Atlantic Records, один из крупнейших музыкальных лейблов в мире, тоже активно поддерживает возвращение Дафф. Компания известна тем, что работает с мировыми звездами и помогает артистам раскрывать себя в новом звучании.

Почему Дафф сделала паузу

Артистка не раз откровенно рассказывала, что отложила музыку ради семьи. По ее словам, именно материнство стало главной причиной, почему она на время оставила сцену.

"Мне гораздо проще получить работу в качестве актрисы и сказать: "Ладно, мне нужно быть на работе в шесть утра, я закончу к девяти вечера и приеду домой"", — признавалась Хилари Дафф.

Такое решение позволило ей сохранить баланс между карьерой и личной жизнью. Однако спустя годы артистка снова почувствовала готовность вернуться к музыке.

Карьера в музыке: как это было

Музыкальный путь Хилари Дафф начался в начале 2000-х. В 2002 году она записала саундтрек к популярному сериалу "Лиззи Магуайр", где сама исполнила главную роль. В том же году вышел рождественский альбом, а уже в 2003-м состоялся дебютный сольный релиз "Metamorphosis".

Пластинка стала настоящим прорывом: она заняла первое место в чарте Billboard 200 и принесла Дафф статус поп-идола для подростков. В дальнейшем артистка выпустила еще два альбома — "Hilary Duff" (2004) и "Dignity" (2007). Каждый из них закреплял ее популярность и демонстрировал эволюцию звучания.

Последняя пластинка "Breathe In. Breathe Out" вышла в 2015 году и была встречена положительно критиками. Однако тогда певица решила сосредоточиться на других проектах — кино, телевидении и семье.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фанфик по вселенной Гарри Поттера вчера в 20:36

Гермиона в рабстве у Малфоя: экранизация скандального фанфика уже близко

Фанфик по вселенной "Гарри Поттера" стал рекордным в истории книжных сделок и превратится в фильм. Чем особенный "Manacled" и чего ждать от экранизации?

Читать полностью » Зои Дешанель сыграет в фильме вчера в 19:29

Зои Дешанель возвращается в кино: фильм о дружбе и выживании в Шотландии XVIII века

Зои Дешанель и Мишель Бюто сыграют в комедии о женской дружбе и путешествии во времени, действие которой развернётся в суровой Шотландии XVIII века.

Читать полностью » Джессика Симпсон назвала своих любимых мужчин на церемонии MTV Video Music Awards 2025 вчера в 17:39

Звезда Голливуда назвала самых красивых мужчин: что скрывает её список

Джессика Симпсон поделилась своим списком самых сексуальных мужчин Голливуда, а также рассказала о жизни после развода с Эриком Джонсоном.

Читать полностью » Дочь Гвинет Пэлтроу подписала контракт с Self-Portrait вчера в 16:32

Дочь Гвинет Пэлтроу в 21 год подписала контракт, который может изменить её карьеру

Эппл Мартин подписала первый крупный модный контракт с английским брендом Self-Portrait. Это важный шаг в её карьере, который предсказывает ей большое будущее в модной индустрии.

Читать полностью » Регина Тодоренко поделилась переживаниями на последнем месяце беременности вчера в 15:28

Что скрывает Регина Тодоренко: неожиданные переживания в последние недели беременности

Регина Тодоренко раскрыла, как ночные пробуждения и физический дискомфорт на последних неделях беременности влияют на её жизнь, особенно на отношения с мужем.

Читать полностью » Анастасия Ширвиндт рассказала о разводе с Михаилом и объяснила причины разрыва вчера в 14:22

Зачем продолжать, если любовь ушла? Ширвиндт и его жена нашли ответ

После долгих лет брака Михаил Ширвиндт и Анастасия решили развестись. Женщина рассказала, как менялись её чувства к супругу и почему пришло время расставания.

Читать полностью » Алсу поделилась, как изменилась ее жизнь после развода с Яном Абрамовым вчера в 13:12

18 лет брака и трое детей: как развод с мужем Алсу открыл для неё новую жизнь

Алсу откровенно рассказала о том, как изменилась за год после развода, поделившись важными выводами и практиками для поддержания гармонии и здоровья.

Читать полностью » Новый фильм с Джоном Траволтой вчера в 12:17

Джон Траволта против искусственного интеллекта: что скрывает новый хоррор

Джон Траволта сыграет в хорроре "Эд", который расскажет о роботе-водителе с искусственным интеллектом, сбежавшем из лаборатории и начавшем убивать ради общественной безопасности.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Продажи электромобилей в России упали вдвое за январь–июль 2025 года
Авто и мото

Россия и Беларусь обсудили использование автомобилей Belgee в такси
Еда

Пирог с брусникой и апельсинами в духовке сохраняет сочность и аромат
Еда

Кулинары готовят торт с добавлением сливочного крема и шоколадной глазури
Красота и здоровье

Ниш Манек: сон на левом боку снижает риск изжоги и улучшает пищеварение
Авто и мото

Юлия Трушкова: массажные кресла и премиум-опции в авто часто становятся источником поломок
Наука

Windows 10, Linux, macOS, ChromeOS и BSD — какие есть варианты вместо Windows 11
Красота и здоровье

Инфекционист Кожевникова: осенью простуды чаще всего вызывают риновирусы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet