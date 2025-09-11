Возвращение поп-идола: Хилари Дафф снова на сцене, но с неожиданным проектом

Хилари Дафф снова возвращается к музыке. Спустя десятилетие после последнего релиза артистка решила записать новый студийный альбом, который выйдет на лейбле Atlantic Records. Для поклонников это не просто долгожданная новость: вместе с альбомом зрители смогут увидеть и документальный сериал, посвященный закулисной жизни певицы и актрисы.

Возвращение на сцену

Проект станет важным этапом для Хилари Дафф, ведь ее музыкальная карьера была прервана на долгие годы. Последний альбом под названием "Breathe In. Breathe Out" вышел еще в 2015 году и стал четвертым по счету в ее дискографии. Новая работа обещает быть более личной: в ней артистка отразит перемены, которые произошли в ее жизни за эти годы.

Документальный сериал, который выйдет параллельно с альбомом, обещает показать не только процесс записи песен, но и бытовые моменты. По замыслу авторов, зрители увидят, как Дафф совмещает материнство, актерскую карьеру и подготовку к возвращению на сцену.

"Принимая во внимание взлеты, падения и все, что между ними, фанаты будут наблюдать за тем, как она совмещает воспитание семьи, запись новой музыки, репетиции живых выступлений и подготовку к первому более чем за десятилетие выступлению на сцене", — пообещали авторы проекта.

Кто работает над проектом

Сериал поставит режиссер Сэм Ренч, известный по фильму-концерту Тейлор Свифт "The Eras Tour" и праздничному спецпроекту Netflix с Сабриной Карпентер. Такой выбор объясняет, почему от проекта ждут яркой режиссуры и внимания к деталям.

Atlantic Records, один из крупнейших музыкальных лейблов в мире, тоже активно поддерживает возвращение Дафф. Компания известна тем, что работает с мировыми звездами и помогает артистам раскрывать себя в новом звучании.

Почему Дафф сделала паузу

Артистка не раз откровенно рассказывала, что отложила музыку ради семьи. По ее словам, именно материнство стало главной причиной, почему она на время оставила сцену.

"Мне гораздо проще получить работу в качестве актрисы и сказать: "Ладно, мне нужно быть на работе в шесть утра, я закончу к девяти вечера и приеду домой"", — признавалась Хилари Дафф.

Такое решение позволило ей сохранить баланс между карьерой и личной жизнью. Однако спустя годы артистка снова почувствовала готовность вернуться к музыке.

Карьера в музыке: как это было

Музыкальный путь Хилари Дафф начался в начале 2000-х. В 2002 году она записала саундтрек к популярному сериалу "Лиззи Магуайр", где сама исполнила главную роль. В том же году вышел рождественский альбом, а уже в 2003-м состоялся дебютный сольный релиз "Metamorphosis".

Пластинка стала настоящим прорывом: она заняла первое место в чарте Billboard 200 и принесла Дафф статус поп-идола для подростков. В дальнейшем артистка выпустила еще два альбома — "Hilary Duff" (2004) и "Dignity" (2007). Каждый из них закреплял ее популярность и демонстрировал эволюцию звучания.

Последняя пластинка "Breathe In. Breathe Out" вышла в 2015 году и была встречена положительно критиками. Однако тогда певица решила сосредоточиться на других проектах — кино, телевидении и семье.