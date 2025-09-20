Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Trekking trail of Netravati peak from the summit
Trekking trail of Netravati peak from the summit
© commons.wikimedia.org by iMahesh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:28

Хайкинг, треккинг или альпинизм: что выбрать новичку

Эксперты объяснили разницу между хайкингом, треккингом и альпинизмом

Сегодня в мире активного отдыха всё чаще звучат разные термины: хайкинг, треккинг, альпинизм. Для новичков они кажутся похожими, но на деле различия значительные. Опытные туристы советуют разобраться в них заранее, чтобы правильно выбрать формат своего путешествия.

Хайкинг

Самый доступный вид. Хайкинг — это прогулки по подготовленным маршрутам, чаще всего однодневные. Это может быть тропа в горах, прогулка по нацпарку или лёгкий подъём на смотровую площадку. Главное — отсутствие сложного снаряжения и минимальный уровень подготовки.

Треккинг

Более продолжительный вариант. Треккинг включает многодневные походы с ночёвками — в палатке или в приютах. Маршруты могут проходить по горным районам, но обычно не требуют специального альпинистского снаряжения. Здесь важна выносливость и умение организовать быт в дикой природе.

Альпинизм

Самая сложная дисциплина. Альпинизм — это восхождения на вершины с использованием специального снаряжения: верёвок, кошек, ледорубов. Здесь нужна физическая подготовка, умение работать в команде и знание правил безопасности. Альпинизм всегда связан с риском и требует опыта или участия в организованных школах.

Схожие термины

Бэкпэкинг. Походы с рюкзаком, обычно в формате "налегке".
Трэвел-хайкинг. Короткие маршруты в путешествиях, часто вблизи туристических достопримечательностей.
Скальный туризм. Восхождения и маршруты по скалам без выхода на ледники, на грани между треккингом и альпинизмом.

Что выбрать новичку

Для начала лучше попробовать хайкинг: это позволит привыкнуть к рюкзаку, оценить свои силы и понять, нравится ли формат. Постепенно можно переходить к треккингу, а уже потом — к альпинизму при наличии подготовки и желания.

Хайкинг, треккинг и альпинизм объединяет любовь к горам, но различает уровень сложности и подготовки. Выбор зависит от целей и возможностей туриста. Главное — не путать форматы и подходить к каждому из них с уважением к природе и безопасности.

