Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Палатка
Палатка
© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg is licensed under CC BY 4.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:24

Новички в дикой природе чаще всего допускают одни и те же промахи

Эксперты назвали главные ошибки начинающих туристов в дикой природе

Поход в дикую природу — это испытание не только для выносливости, но и для здравого смысла. Новички часто допускают ошибки, которые портят впечатления и создают опасные ситуации. Эксперты и опытные туристы выделяют десять самых распространённых промахов, которых стоит избегать.

1. Переоценка сил

Многие туристы выбирают слишком сложные маршруты, не учитывая уровень подготовки. Итог — усталость, травмы и невозможность завершить поход.

2. Отсутствие плана

Отправляться в поход без карты, GPS и понимания маршрута — верный способ заблудиться. Даже короткая прогулка требует подготовки.

3. Неправильная обувь

Кроссовки или лёгкие туфли не подходят для тайги или гор. Нужна обувь с жёсткой подошвой и фиксацией голеностопа.

4. Перегруз рюкзака

Начинающие берут слишком много вещей, что приводит к быстрой усталости. Важно соблюдать баланс между необходимым и лишним.

5. Недостаток воды

В дикой природе нельзя полагаться только на ручьи или реки. Нужно брать запас воды и средства для её очистки.

6. Игнорирование погоды

Новички часто не проверяют прогноз и не берут тёплые вещи. В горах погода меняется мгновенно, и это может стать опасным.

7. Пренебрежение аптечкой

Мелкая царапина или мозоль без обработки легко превращаются в серьёзную проблему. Мини-аптечка обязательна даже для коротких походов.

8. Неправильное питание

Чипсы и сладости не заменят полноценной еды. В походе нужны калорийные и питательные продукты, которые легко готовить.

9. Отсутствие связи

Не все проверяют уровень сигнала или берут с собой запасной аккумулятор. В дикой природе связь часто пропадает, а экстренный случай требует готовности.

10. Нарушение правил безопасности

Разведение костра в неположенных местах, оставленный мусор или попытка пройти вне троп — всё это не только опасно, но и вредит природе.

Поход в дикую природу требует дисциплины и подготовки. Избежать ошибок легко: достаточно планировать маршрут, взять подходящее снаряжение и уважать природу. Тогда даже первый поход станет безопасным и запоминающимся.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

РЖД: проект ВСМ-4 сегодня в 1:15

Москва и Минск свяжет "струна": дорога быстрее самолёта уже не фантастика

Москва и Минск могут соединиться инновационной "струной" и высокоскоростной магистралью. Как изменится дорога между столицами — детали в материале.

Читать полностью » Остров Кампече в Бразилии получил статус особо охраняемой природной территории сегодня в 0:15

Карибы в Бразилии: остров Кампече скрывает больше, чем пляжи с белым песком

Остров Кампече получил статус природного памятника. Теперь доступ туристов будет ограничен, а экосистема и культурное наследие — под охраной.

Читать полностью » Леонид Гелибтерман: гастрономический туризм становится драйвером развития регионов России вчера в 23:21

Вкус вместо моря: гастротуризм превращается в главный драйвер путешествий

Гастрономический туризм в России выходит на новый уровень: регионы создают бренды, фестивали и меню, чтобы удивлять путешественников вкусом.

Читать полностью » Торгашинский хребет станет площадкой семейного фестиваля ко Дню туризма в Красноярске — Национальные проекты РФ вчера в 22:09

Красноярск впервые встречает День туризма так масштабно: форум + фестиваль = новый формат

Форум и фестиваль в Красноярске объединят специалистов и семьи. Узнайте, как День туризма станет шагом к развитию региона.

Читать полностью » Байкал готовят к наплыву туристов: проект 18.09.2025 в 21:02

Байкал задышал свободнее: волонтёры превратили тропы в пример экотуризма

Байкал встречает туристов обновлёнными тропами, зонами отдыха и экологическими инициативами. Узнайте, как волонтёры меняют облик великого озера.

Читать полностью » Ольга Филипенкова: на Алтае появятся меню и экскурсии, адаптированные для китайских гостей вчера в 21:51

Алтай встречает Китай: безвиз превратил Сибирскую Швейцарию в новую точку притяжения

Алтай готовится к приёму туристов из Китая: безвиз открыл новые перспективы, а бизнес адаптирует сервис под запросы гостей.

Читать полностью » Туроператоры: в сентябре–октябре 2025 года скидок на туры в Турцию ждать не стоит вчера в 19:33

Отели переполнены, скидок нет: Турция в сентябре дороже, чем летом

В этом году «горящих» туров в Турцию почти нет: отели загружены более чем на 90%, а цены на осень держатся на рекордно высоком уровне.

Читать полностью » Протесты в Куско заблокировали железную дорогу к Мачу-Пикчу вчера в 18:36

Мачу-Пикчу рискует потерять титул чуда света: что скрывается за туристическим бумом

Мачу-Пикчу, чудо света, столкнулось с рисками из-за туризма и управления. Как сохранить наследие инков и избежать потери статуса? Узнайте о проблемах и решениях.

Читать полностью »

Новости
Наука

Каменная плита императора Цинь Шихуанди переписывает историю поисков эликсира жизни в Китае
Еда

Творожные рулетики из лаваша с креветками получаются лёгкой закуской
Питомцы

Совместное содержание кошки и птицы требует месяца адаптации
Еда

Свиная шея в пивном маринаде готовится на мангале
ДФО

Два вагона и укладочный кран сошли с рельсов в Амурской области, пострадали четырнадцать человек
Садоводство

Подготовка чеснока к зиме — ключ к высокому урожаю: выбирайте место, удобрения и севооборот
Дом

Перед строительством дома: чек-лист подготовительных работ от строителей
Садоводство

Оптимальное время пересадки орхидеи — конец зимы и начало весны
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet