Что добавить в набор лекарств, если идёте в горы или лес
Даже короткий поход может преподнести сюрпризы: ссадины, укусы насекомых или резкая смена погоды. Стандартной аптечки с жаропонижающими и пластырями может оказаться мало. Врачи и опытные туристы уверяют: есть несколько средств, которые стоит добавить, чтобы быть готовым к непредвиденным ситуациям.
Средства от укусов и ожогов
В природе часто встречаются насекомые. Крем или спрей от укусов снимает зуд и раздражение. Не менее важны средства от солнечных ожогов: в походе легко обгореть даже в пасмурную погоду.
Антисептики
Помимо обычного антисептика, в походную аптечку полезно добавить салфетки с хлоргексидином или йодовые карандаши. Они удобны в дороге и позволяют быстро обработать рану.
Противовоспалительные мази
Небольшой тюбик мази от растяжений или ушибов поможет при неудачных движениях или падениях. Это средство часто становится спасением для коленей и лодыжек.
Средства от расстройства желудка
Проблемы с пищеварением в походах не редкость. В дополнение к стандартным сорбентам полезно взять ферменты и регидратационные порошки для восстановления водно-солевого баланса.
Дополнительные аксессуары
- эластичный бинт для фиксации суставов;
- небольшой жгут на случай сильного кровотечения;
- булавки или скотч для фиксации повязки;
- стерильные перчатки, чтобы помочь спутнику и не рисковать своим здоровьем.
Советы по упаковке
Опытные туристы рекомендуют распределять аптечку по нескольким участникам группы. Так можно избежать перегруза и всегда иметь под рукой хотя бы часть необходимых средств.
Походная аптечка должна быть компактной, но дополненной средствами, которых нет в стандартном наборе. Репелленты, антисептики, противовоспалительные мази и аксессуары для перевязки помогают справиться с любыми неожиданностями на природе и сохранить здоровье в пути.
