Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Семечки и аптечка на советской кухне
Семечки и аптечка на советской кухне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:51

Что добавить в набор лекарств, если идёте в горы или лес

Врачи рассказали, какие лекарства и средства нужны в аптечке для походов

Даже короткий поход может преподнести сюрпризы: ссадины, укусы насекомых или резкая смена погоды. Стандартной аптечки с жаропонижающими и пластырями может оказаться мало. Врачи и опытные туристы уверяют: есть несколько средств, которые стоит добавить, чтобы быть готовым к непредвиденным ситуациям.

Средства от укусов и ожогов

В природе часто встречаются насекомые. Крем или спрей от укусов снимает зуд и раздражение. Не менее важны средства от солнечных ожогов: в походе легко обгореть даже в пасмурную погоду.

Антисептики

Помимо обычного антисептика, в походную аптечку полезно добавить салфетки с хлоргексидином или йодовые карандаши. Они удобны в дороге и позволяют быстро обработать рану.

Противовоспалительные мази

Небольшой тюбик мази от растяжений или ушибов поможет при неудачных движениях или падениях. Это средство часто становится спасением для коленей и лодыжек.

Средства от расстройства желудка

Проблемы с пищеварением в походах не редкость. В дополнение к стандартным сорбентам полезно взять ферменты и регидратационные порошки для восстановления водно-солевого баланса.

Дополнительные аксессуары

  • эластичный бинт для фиксации суставов;
  • небольшой жгут на случай сильного кровотечения;
  • булавки или скотч для фиксации повязки;
  • стерильные перчатки, чтобы помочь спутнику и не рисковать своим здоровьем.

Советы по упаковке

Опытные туристы рекомендуют распределять аптечку по нескольким участникам группы. Так можно избежать перегруза и всегда иметь под рукой хотя бы часть необходимых средств.

Походная аптечка должна быть компактной, но дополненной средствами, которых нет в стандартном наборе. Репелленты, антисептики, противовоспалительные мази и аксессуары для перевязки помогают справиться с любыми неожиданностями на природе и сохранить здоровье в пути.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Студентка из Кузбасса рассказала о работе проводницей в студотряде РЖД сегодня в 1:15

Жизнь в одном вагоне: чему проводник учится быстрее, чем за годы в университете

История девушки из Кузбасса, которая работала проводницей в студотряде и увидела всю правду о пассажирах, сменах и жизни на колёсах.

Читать полностью » Отдых в Абхазии в 2025 году: отзывы туристов о сервисе, ценах и традициях сегодня в 0:12

Рай без сервиса: как отдых в Абхазии рушит стереотипы и формирует новые

Отдых в Абхазии — это сочетание красоты природы и непростых реалий сервиса. Рассказываем, что ждет туриста и как избежать неприятных сюрпризов.

Читать полностью » В России вступил в силу закон о штрафах и тюрьме за экскурсии на крышах — TourDom.ru вчера в 23:25

Туристы штурмуют крыши, несмотря на закон: штрафы до двух лет никого не пугают

Несмотря на штрафы и риск уголовной ответственности, нелегальные экскурсии на крышах остаются востребованными — туристов манят виды и атмосфера.

Читать полностью » Посольство РФ: безвизовый режим с Китаем действует в тестовом формате до сентября 2026 года вчера в 22:20

Китай открыл двери без виз: россиянам дали год, чтобы испытать новый режим

Посольство РФ в Китае уточнило правила безвизового въезда: от срока действия паспорта до страховки и лимитов на пребывание.

Читать полностью » Отдых в Туапсе стоит 5648 рублей в день — расчёты 2ГИС вчера в 22:13

Как провести бархатный сезон и не разориться: курорт, где цены остановились в прошлом десятилетии

Исследование показало: самый доступный курорт бархатного сезона на Чёрном море — Туапсе, где день отдыха обходится дешевле всего.

Читать полностью » Посол Энрике Феррер Виейра: россиянки повлияли на изменение миграционных правил Аргентины вчера в 20:03

Аргентина закрыла лазейку: больше никаких беременных туров для россиянок

Аргентина закрыла лазейку для "родильного туризма", но безвиз для россиян сохранила — туристов ждут, но не желающих паспорт любой ценой.

Читать полностью » Минтранс готовит продажу авиа- и ж/д билетов через мессенджер Max — Андрей Никитин вчера в 19:56

Билеты в один клик: Минтранс хочет пересадить туристов на Max

Минтранс готовит интеграцию с Max: билеты и заселение в отели можно будет оформлять прямо в мессенджере через биометрию.

Читать полностью » Вальдемосса на Майорке известна как место, где Шопен написал часть своих произведений вчера в 18:50

Жара, толпы и пробки против уединённых бухт и монастырей: две Майорки в одном путешествии

Узнайте, как выбрать лучшие маршруты и избежать ошибок на Майорке! Порадуйте себя красивейшими пляжами и культурными достопримечательностями острова.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Эльвира Байкова: даже одна рюмка запускает разрушение клеток печени
Наука

Китайский стартап Space Pioneer успешно испытал ракету Тяньлун-3, сопоставимую с Falcon 9 от SpaceX
Садоводство

В Костромской области агротехника и биопрепараты снижают потребность в "химии"
Дом

Эксперты рекомендуют регулярную чистку утюга для продления срока его службы
Еда

Выпечка из слоёного теста с рисом и яйцом остаётся популярной в домашних условиях
Наука

Учёные из Швеции создали микродвигатели на кристалле, работающие от света вместо топлива или электричества
Садоводство

Фикус у батареи: при влажности ниже 40% растение быстро желтеет и сохнет
Авто и мото

Suzuki Vitara возглавила рейтинг автомобилей с пробегом до 6000 км в Венгрии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet