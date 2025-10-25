Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Поход
Поход
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hiker_with_a_large_backpack_(Unsplash).jpg by https://unsplash.com/photos/Yh6K2eTr_FY Gallery at the Wayback Machine is licensed under ake Melara jakemelara
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:46

Палатка, спальник и здравый смысл: как выбрать снаряжение для любого маршрута

Эксперты составили базовый список снаряжения и одежды для походов в любой сезон

Хорошее снаряжение — это не роскошь, а основа безопасности и комфорта в походе. От правильно подобранного рюкзака, спальника или ботинок зависит не только настроение, но и здоровье. Даже лёгкая прогулка по горам может стать испытанием, если вы замёрзли или не выспались. Поэтому стоит подготовиться заранее и собрать всё необходимое.

Личное снаряжение

То, что нужно каждому участнику похода:

  • Палатка. Если идёте не один, подберите по количеству мест — на двоих или троих. В одиночный поход лучше брать лёгкую одноместную палатку весом до 2 кг.
  • Рюкзак + влагозащитная накидка. Размер зависит от маршрута: для выходных подойдёт 40-50 л, для многодневных — 60-80 л. Накидка защитит вещи от дождя.
  • Спальник. Обратите внимание на температурный диапазон — берите модель "с запасом" по теплу.
  • Пенка. Изолирует от холода и неровностей почвы. Можно заменить самонадувным ковриком.
  • Посуда. Металлическая кружка, миска и ложка-вилка (спорк).
  • Фляга для воды. Лучше с карабином или ремешком.
  • Налобный фонарик. Освободит руки, когда темно.
  • Треккинговые палки. Снижают нагрузку на колени и спину, особенно на подъёмах.

Общее снаряжение

Если идёте группой, разделите обязанности:

  • Горелки и газ. Лучше взять несколько небольших картриджей, чем один большой.
  • Котелок. На 2-3 литра для общего приготовления пищи.
  • Костровое снаряжение. Топор, пила, огниво.
  • Тент. Спасает от дождя и солнца, можно использовать как навес для кухни.

Одежда и обувь

Главное правило — многослойность: базовый, утепляющий и защитный слои.

  • Треккинговые ботинки. С жёсткой подошвой и водоотталкивающей мембраной. Новую обувь обязательно разношите заранее.
  • Треккинговые носки. Без швов, из термоткани или шерсти.
  • Мембранная куртка и штаны. Не промокают и защищают от ветра.
  • Пуховка или жилетка. Для вечеров у костра.
  • Флисовая кофта. Лёгкая и тёплая.
  • Термобельё. Лучше несколько комплектов — на случай промокания.
  • Шапка и перчатки. Даже летом в горах может быть холодно ночью.
  • Кроксы или сандалии. Удобно для переправ и стоянок.

Как выбрать снаряжение под себя

Даже если берёте вещи в аренду, ориентируйтесь на погоду, длительность и сложность маршрута.

  • У рюкзаков есть мужские и женские модели — разная анатомия спинки и лямок.
  • В спальнике важен температурный режим: "comfort" — для сна, "limit" — нижняя граница, "extreme" — выживание.
  • Рюкзак нужно регулировать по росту: поясной ремень должен лежать на тазовых костях, а лямки не давить на плечи.
  • Для треккинговых палок ориентир простой: при опоре локоть должен быть под углом 90 градусов.

Как унести тяжёлый рюкзак

Вес снаряжения пугает многих новичков, но правильно упакованный рюкзак кажется легче.

  • Тяжёлые предметы кладите ближе к спине и посередине - это центр тяжести.
  • Объёмные вещи (спальник, одежду) — вниз.
  • Мелочи (фонарик, аптечку, перекус) — в верхний клапан.
  • Всё, что может промокнуть, уберите в гермомешок.

Рюкзак для мужчин обычно весит до 20 кг, для женщин — до 15 кг.

Анатомический каркас помогает равномерно распределить нагрузку. Не берите ничего "на всякий случай" — каждый лишний килограмм ощущается.

Как мыться и соблюдать гигиену

В походах никто не ходит грязным — просто формат другой. В организованных группах гиды часто устраивают походные бани или купание в водоёмах.

Если моетесь самостоятельно, помните: в стоячие озёра и пруды нельзя сливать даже эко-средства. Используйте воду из ручья или таз, а отходы утилизируйте вдали от берега.

Мусор всегда забирайте с собой. Хороший тон — оставить место чище, чем нашли.

Как оставаться на связи

На многих маршрутах нет мобильного сигнала, но это не минус, а часть отдыха — настоящий цифровой детокс.

Чтобы не потеряться:

  • держите при себе свисток - сигнал для остановки группы;
  • назначайте ведущего и замыкающего, чтобы никто не отстал;
  • запомните ориентиры и используйте навигатор с офлайн-картами.

В групповых походах за безопасностью следят гиды. В самостоятельных маршрутах заранее составьте карту пути и оставьте близким координаты.

Безопасность и животные

Дикие звери, включая медведей, редко ищут встречи с людьми. Обычно они уходят, почувствовав запах человека. Главное — не оставляйте еду рядом с палаткой и не шумите ночью.

В регионах, где возможны встречи с медведями, полезно иметь фальшфейер или ракетницу.

Также важно защититься от клещей:

  • носите одежду с плотными манжетами;
  • проверяйте тело вечером;
  • используйте репелленты.

Сделайте прививку от энцефалита - особенно перед походами по Сибири или Уралу. От болезни Лайма вакцины, увы, нет.

