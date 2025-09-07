Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:50

Там, где реки съедают дороги: самые странные маршруты США

Лучшие пешие маршруты США по регионам назвали туристические гиды

Прогулки на природе давно стали больше, чем просто спорт или отдых. Они укрепляют тело, дают эмоциональную разрядку и позволяют буквально дышать полной грудью. В США для этого созданы идеальные условия: от восточного побережья до западного, от северных озёр до южных равнин. Каждому региону есть чем удивить любителей активного отдыха.

Восточное побережье

Любителям испытаний стоит попробовать маршрут на вершину Олд Рэг-Маунтин в национальном парке Шенандоа. Подъём длиной 14,6 километра включает каменные завалы и крутые участки, но открывающиеся с высоты 1000 метров виды оправдывают усилия.

Не менее популярна гора Кадиллак в национальном парке Акадия в штате Мэн. Восхождение на неё ради встречи рассвета считается одним из главных аттракционов региона. Парк — старейший на востоке страны, занимает большую часть острова Маунт-Дезерт и предлагает множество троп для пешеходов и велосипедистов.

Жителям Нью-Йорка необязательно уезжать далеко от мегаполиса, чтобы оказаться на природе. Кэтскиллские горы дарят десятки маршрутов, а тропа к горе Оверлук особенно популярна. Путь в 7,8 километра проходит через густой лес, а наверху туристов ждёт старая пожарная вышка и захватывающая панорама. На обратном пути можно исследовать руины заброшенного отеля.

Запад и Юго-Запад

На западном побережье главным украшением остаются гигантские секвойи. Но парк Редвудс в Калифорнии удивит не только ими. Здесь есть и морские побережья, например, Голд-Блаффс-Бич, откуда начинается живописный 7,7-километровый маршрут к укромной бухте Карразерс.

Совсем иное впечатление производит знаменитый "Нэроуз" в национальном парке Зайон, штат Юта. Длина тропы — 25 километров, и она проходит прямо по руслу реки Вёрджин. Местами придётся идти по воде, а иногда и плыть.

На территории резервации Хавасупай, близ каньона Колорадо, находится один из самых красивых водопадов Америки — Хавасу-Фолс. Голубые лагуны среди пустыни кажутся оазисом, но путь до них составляет 16 километров. Въезд и прогулка возможны только по специальным разрешениям, которые выдают представители племени.

Юг

Жители Алабамы гордятся тропой Конекух длиной 36 километров. Она тянется вдоль границы с Флоридой, через леса, ручьи и полянки с кристальными купальнями.

На севере Джорджии в дикой местности Кохутта находится 25-километровая тропа вдоль реки Джекс. Маршрут известен водопадами и многочисленными бродами, поэтому сухими ноги здесь точно не останутся.

Любителям уединённых прогулок подойдёт каньон МакКиттрик в Техасе. В национальном парке Гуадалупе проложена спокойная тропа в 7,7 километра вдоль ручья под тенистыми деревьями. Особенно красиво здесь осенью, когда листья меняют окраску.

Средний Запад

Хотя этот регион редко связывают с пешим туризмом, он тоже способен удивить. В Иллинойсе расположен национальный лес Шони, где более 400 километров троп пролегают между реками Миссисипи и Огайо.

На границе с Канадой в штате Миннесота проходит знаменитая "Супериор Трейл". Длина маршрута вдоль озера Супериор превышает 480 километров. Но благодаря множеству входов каждые 8-16 километров его удобно проходить и короткими отрезками.

Особого внимания заслуживает национальный лес Блэк-Хиллс в Южной Дакоте. Это 1,2 миллиона акров лесов и лугов, где раскинулись сосны пондероза. Из-за этого богатства зелени лес получил название "Остров на равнине".

Вдохновение для пути

Каждый маршрут в списке — это возможность соединить спорт и путешествие. Независимо от уровня подготовки, всегда найдётся тропа, которая откроет новые горизонты и подарит ощущение свободы. Америка в буквальном смысле создана для пеших открытий.

