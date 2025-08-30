Девять вещей в рюкзаке, которые решают судьбу похода

Даже короткий поход на день требует продуманной подготовки. Нужно собрать не только еду и воду, но и аварийное снаряжение. Часто кажется, что укладываешься не на несколько часов, а будто в экспедицию на неделю. Но именно этот подход и помогает избежать неприятных ситуаций: телефон может остаться без связи, погода резко измениться, а усталость подкинуть неприятный сюрприз.

Чтобы прогулка на природе была безопасной и комфортной, эксперты по туризму и активному отдыху составили список вещей, без которых лучше не выходить на тропу.

Обувь

Первое, на чём нельзя экономить, — это правильная обувь. Обычные кроссовки для бега в городе быстро подведут: скользкая подошва, слабая фиксация щиколотки и риск мозолей. Для большинства маршрутов подойдут лёгкие трейловые кроссовки, но на каменистых или влажных тропах лучше выбирать полноценные треккинговые ботинки с водоотталкивающей пропиткой и хорошим сцеплением.

"Правильная обувь — это основа похода. Если она сидит плохо, неизбежны мозоли и боль", — сказал представитель Американского общества пеших прогулок Уэсли Тримбл.

Навигация

Телефон с приложениями для карт — удобный помощник, но на природе техника легко подводит: села батарея или пропал сигнал. Поэтому всегда стоит брать бумажную карту и компас. Их можно купить в туристическом центре или распечатать самостоятельно.

"Я пользуюсь приложениями, но всегда беру и бумажную карту", — отметил Тримбл.

Вода

Даже на короткий маршрут нужно брать запас воды. Подойдут бутылка, гидратор или питьевая система в рюкзаке. Если планируется длинный поход, желательно прихватить фильтр или таблетки для очистки — это позволит безопасно пить из ручьёв и озёр.

Еда

Энергозатраты на тропе значительно выше, чем в городе. Нужны калорийные и лёгкие продукты: орехи, батончики, сухофрукты, мясные снеки. Для длинных переходов ориентируются на правило — около 120 калорий на унцию еды.

Одежда

Даже в жаркий день стоит иметь в запасе дополнительный слой: флисовую кофту или ветровку. В горах и пустынях погода меняется резко, поэтому всегда нужна защита от ветра и дождя. Сухие носки тоже могут спасти от неприятностей.

Безопасность

Фонарик или налобная лампа, свисток, средство для розжига — минимальный набор. В регионах, где водятся медведи, пригодится баллон со спреем, но важно убедиться, что он разрешён именно на этой территории. Небольшой мультитул или складной нож помогут при мелких поломках и обработке ран.

Аптечка

Отдельный раздел — средства первой помощи. Набор должен включать обезболивающее, противоаллергические препараты, пластыри, бинты, антисептик и обязательно термоодеяло.

"Аварийное одеяло нужно брать в любой поход, даже короткий", — подчеркнула основатель журнала Hike It Off Джейми Пуринтон.

Солнце и насекомые

Даже в пасмурную погоду ультрафиолет обжигает кожу, поэтому крем с SPF 30 и выше обязателен. Панама или кепка, очки и лёгкая одежда с длинным рукавом защитят дополнительно. Для походов в лесу стоит взять репеллент и плотно закрытую одежду, чтобы избежать укусов клещей.

Рюкзак

Пусть формально он и не входит в список жизненно необходимых вещей, но без рюкзака не получится унести всё выше перечисленное. Для прогулок на несколько часов хватит лёгкой сумки или гидратора с карманами. Для походов на целый день потребуется вместительный рюкзак с плотной спинкой и удобными лямками.

Правильно собранный рюкзак — это гарантия безопасности и комфорта. От обуви до солнцезащитного крема — каждая вещь имеет значение. Подготовка может показаться излишней, но именно она превращает обычную прогулку по тропе в удовольствие, а не в испытание.