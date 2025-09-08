Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Разведение гантелей в наклоне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:50

HIIT тренировки: короткие минуты, которые меняют тело быстрее, чем часы в зале

Австралийские учёные изучили влияние HIIT тренировок на аппетит у мужчин с лишним весом

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) за последние годы стали одним из самых популярных направлений в фитнесе. Их суть заключается в чередовании коротких, но максимально интенсивных нагрузок с периодами отдыха. К примеру, вы выполняете упражнение "на пределе" 30-60 секунд, после чего восстанавливаетесь 1-5 минут. Такой подход давно практиковали профессиональные спортсмены, но массовое распространение среди любителей он получил лишь недавно.

Чем полезны HIIT-тренировки

Регулярная аэробная активность — ходьба, бег, плавание или езда на велосипеде — давно признана полезной для здоровья. В рекомендациях Минздрава США указывается, что взрослым стоит уделять минимум 150 минут умеренной нагрузки или 75 минут интенсивной каждую неделю. Дополнительно нужно выполнять силовые упражнения хотя бы дважды за это время.

Однако в реальности у большинства людей просто не хватает часов в сутках, чтобы вписать все эти тренировки в расписание. И здесь на помощь приходят HIIT. Исследования показывают, что они способны давать сопоставимый, а порой и более выраженный эффект, чем длительные занятия средней интенсивности. Более того, HIIT часто объединяют кардионагрузку и силовые упражнения в одной программе.

Влияние на аппетит

Интерес к HIIT связан не только с экономией времени. Некоторые работы ученых указывают, что такие тренировки могут помогать контролировать чувство голода. Австралийские исследователи выяснили: мужчины с лишним весом, выполнявшие высокоинтенсивные интервальные занятия, съедали меньше, чем те, кто ограничивался традиционным кардио. Впрочем, другие эксперименты не подтвердили этой зависимости — разница в аппетите между HIIT и обычными нагрузками отсутствовала.

Таким образом, окончательных выводов пока нет. Нужны новые исследования, чтобы понять, действительно ли HIIT влияет на чувство насыщения.

Преимущества HIIT

Для образа жизни

• Экономия времени — тренировка может занимать всего 20 минут.
• Возможность совмещать кардио и силовые упражнения.
• Подходит для занятий как дома, так и на улице.
• Адаптируется под любой уровень подготовки, но важно учитывать свои возможности и проконсультироваться с врачом.

С точки зрения затрат

• Можно заниматься в фитнес-клубе или дома.
• Не требует дорогого инвентаря.
• Достаточно хорошего обучающего видео — например, доступного на YouTube.

Для здоровья

• Снижает уровень давления.
• Улучшает показатели холестерина.
• Способствует более активному сжиганию жира по сравнению с другими видами тренировок.
• Может помогать контролировать аппетит.
• Увеличивает расход калорий после завершения занятия.

Как начать

Американский колледж спортивной медицины советует новичкам ограничиться одной HIIT-тренировкой в неделю, так как на восстановление после них уходит больше времени. Постепенно, прислушиваясь к своему телу, можно увеличивать количество занятий до двух-трех. Главное правило — не перегружать организм и заранее получить одобрение врача.

HIIT остаются одним из самых эффективных способов поддерживать здоровье, укреплять сердце и мышцы, а также экономить время, не жертвуя результатом.

