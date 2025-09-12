Тренировка без интернета и оборудования: секрет энергичных людей
Когда дома хочется хорошенько размяться, а интернет подводит, вовсе не обязательно отменять тренировку. Существует масса упражнений высокой интенсивности, которые можно выполнить без оборудования и с минимальным пространством. Главное — выдерживать темп и давать мышцам нагрузку.
Как построить тренировку
Схема проста: каждое упражнение выполняется в течение одной минуты, затем следует минута отдыха. Такой ритм позволяет держать пульс в рабочей зоне, одновременно укрепляя силу и выносливость. Для некоторых движений подойдут модификации — это позволит адаптировать комплекс под свой уровень.
Упражнения для верхней части тела
-
Отжимания с отрывом ладоней
Классическая стойка на руках и носках, опускание корпуса до пола и короткий отрыв ладоней от поверхности. Затем мощный толчок вверх. Упрощённый вариант — с колен.
-
Плиометрические отжимания
Техника та же, но в верхней фазе нужно оттолкнуться настолько сильно, чтобы ладони оторвались от пола. Можно выполнять с коленей, если нагрузка кажется чрезмерной.
-
Подъём корпуса "супермен" с разведением рук
Лечь на живот, вытянуть руки вперёд, одновременно поднять руки и ноги, напрягая спину и ягодицы. Затем согнуть локти, подтягивая их к поясу, и вернуть руки вперёд.
-
Переходы из высокой планки в низкую
Из упора лёжа поочерёдно опускать предплечья на пол, выходя в низкую планку, а затем возвращаться обратно. Каждый раз меняется ведущая рука.
Движения на корпус и пресс
-
Русские скручивания
Сидя на полу, пятки могут касаться пола или оставаться на весу. Руки у груди, корпус поворачивается влево и вправо.
-
Складывания ("tuck-ups")
Лечь на спину, руки вытянуты за головой. Подтянуть колени к груди, одновременно поднимая корпус, и обхватить ноги руками. Вернуться в исходное положение.
-
Горизонтальные "ножницы"
Лёжа на спине, руки за головой, плечи приподняты. Ноги прямые: одна поднимается вверх, другая остаётся параллельно полу. Движение идёт в быстром темпе.
Кардио и динамика
-
Бёрпи на одной ноге
Присесть, опустить руки на пол, оттолкнуться назад, опираясь только на одну ногу, выполнить отжимание. Затем подпрыгнуть вверх на той же ноге. Половину времени выполнять правой, половину — левой.
-
Боковые выпады с прыжком
Сделать выпад в сторону, оставляя вторую ногу прямой. Вернуться и подпрыгнуть, подтягивая согнутую ногу к груди.
-
Горные бегуны
Классическая планка на руках. Ноги попеременно и максимально быстро подтягиваются к груди, будто в беге.
-
Прыжки в планке ("plank jacks")
Исходное положение — низкая планка. Ноги прыжком разводятся в стороны и снова сводятся. Важно держать корпус ровно, не поднимая таз.
-
Скват-трасты
Из положения стоя — быстрый уход в планку с опорой на ладони и столь же резкий возврат обратно с подъёмом корпуса.
Почему это работает
HIIT-тренировки ценятся за то, что позволяют сжечь максимум калорий за короткое время. Они развивают силу, кардиовыносливость и скорость реакции. Даже 20 минут таких упражнений заменяют длительный поход в спортзал.
"Это по-прежнему будет интенсивная тренировка дома", — сказала фитнес-тренер Аманда Батлер.
При этом комплекс можно адаптировать: выбрать только несколько движений или чередовать их с растяжкой. Такой формат подходит и для утреннего разгона, и для вечерней нагрузки после рабочего дня.
