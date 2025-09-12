Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Упражнение "планка"
Упражнение "планка"
© Own work by Crossfit girl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:50

Тренировка без интернета и оборудования: секрет энергичных людей

Аманда Батлер назвала 12 упражнений для HIIT-тренировки без спортзала

Когда дома хочется хорошенько размяться, а интернет подводит, вовсе не обязательно отменять тренировку. Существует масса упражнений высокой интенсивности, которые можно выполнить без оборудования и с минимальным пространством. Главное — выдерживать темп и давать мышцам нагрузку.

Как построить тренировку

Схема проста: каждое упражнение выполняется в течение одной минуты, затем следует минута отдыха. Такой ритм позволяет держать пульс в рабочей зоне, одновременно укрепляя силу и выносливость. Для некоторых движений подойдут модификации — это позволит адаптировать комплекс под свой уровень.

Упражнения для верхней части тела

  1. Отжимания с отрывом ладоней
    Классическая стойка на руках и носках, опускание корпуса до пола и короткий отрыв ладоней от поверхности. Затем мощный толчок вверх. Упрощённый вариант — с колен.

  2. Плиометрические отжимания
    Техника та же, но в верхней фазе нужно оттолкнуться настолько сильно, чтобы ладони оторвались от пола. Можно выполнять с коленей, если нагрузка кажется чрезмерной.

  3. Подъём корпуса "супермен" с разведением рук
    Лечь на живот, вытянуть руки вперёд, одновременно поднять руки и ноги, напрягая спину и ягодицы. Затем согнуть локти, подтягивая их к поясу, и вернуть руки вперёд.

  4. Переходы из высокой планки в низкую
    Из упора лёжа поочерёдно опускать предплечья на пол, выходя в низкую планку, а затем возвращаться обратно. Каждый раз меняется ведущая рука.

Движения на корпус и пресс

  1. Русские скручивания
    Сидя на полу, пятки могут касаться пола или оставаться на весу. Руки у груди, корпус поворачивается влево и вправо.

  2. Складывания ("tuck-ups")
    Лечь на спину, руки вытянуты за головой. Подтянуть колени к груди, одновременно поднимая корпус, и обхватить ноги руками. Вернуться в исходное положение.

  3. Горизонтальные "ножницы"
    Лёжа на спине, руки за головой, плечи приподняты. Ноги прямые: одна поднимается вверх, другая остаётся параллельно полу. Движение идёт в быстром темпе.

Кардио и динамика

  1. Бёрпи на одной ноге
    Присесть, опустить руки на пол, оттолкнуться назад, опираясь только на одну ногу, выполнить отжимание. Затем подпрыгнуть вверх на той же ноге. Половину времени выполнять правой, половину — левой.

  2. Боковые выпады с прыжком
    Сделать выпад в сторону, оставляя вторую ногу прямой. Вернуться и подпрыгнуть, подтягивая согнутую ногу к груди.

  3. Горные бегуны
    Классическая планка на руках. Ноги попеременно и максимально быстро подтягиваются к груди, будто в беге.

  4. Прыжки в планке ("plank jacks")
    Исходное положение — низкая планка. Ноги прыжком разводятся в стороны и снова сводятся. Важно держать корпус ровно, не поднимая таз.

  5. Скват-трасты
    Из положения стоя — быстрый уход в планку с опорой на ладони и столь же резкий возврат обратно с подъёмом корпуса.

Почему это работает

HIIT-тренировки ценятся за то, что позволяют сжечь максимум калорий за короткое время. Они развивают силу, кардиовыносливость и скорость реакции. Даже 20 минут таких упражнений заменяют длительный поход в спортзал.

"Это по-прежнему будет интенсивная тренировка дома", — сказала фитнес-тренер Аманда Батлер.

При этом комплекс можно адаптировать: выбрать только несколько движений или чередовать их с растяжкой. Такой формат подходит и для утреннего разгона, и для вечерней нагрузки после рабочего дня.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренировка грудных мышц облегчает повседневные движения — эксперт Джоэл Сидман сегодня в 2:50

Обычные отжимания работают как пластическая операция: эффект удивит

Почему грудные мышцы заслуживают не меньшего внимания, чем ягодицы? Оказывается, их тренировка влияет не только на внешний вид, но и на здоровье.

Читать полностью » Лучшие упражнения для наружной косой мышцы живота названы тренерами сегодня в 2:38

Самая крупная мышца пресса остаётся невидимой — и именно она формирует талию

Наружная косая мышца — самая крупная в прессе, она формирует силуэт, стабилизирует корпус и защищает органы. Чем она так важна и как её тренировать?

Читать полностью » Как тренироваться дома по боксу: рекомендации тренера Нэнси Чен сегодня в 2:10

Домашний бокс: тренировка, которая заменит поход в спортзал

Освоить основы бокса можно дома без перчаток и груши. Простая программа объединяет кардио и силовые элементы, развивая координацию и выносливость.

Читать полностью » Инструктор Соня Герберт объяснила, почему пилатес подходит людям с любым телосложением сегодня в 1:50

Одно упражнение из пилатеса меняет тело быстрее, чем час бега

Узнайте, как начать заниматься пилатесом дома, перестать бояться ошибок на занятиях и встроить методику в привычный тренировочный график.

Читать полностью » Исследования: эктоморфы, эндоморфы и мезоморфы — миф, а не строгая классификация сегодня в 1:20

Шок для фитнеса: популярная теория о телосложении рухнула на глазах

Миф о трёх типах телосложения живёт десятилетиями, но наука давно его опровергла. Как появилась теория и почему она до сих пор так популярна?

Читать полностью » Джилл Гудтри: динамическая разминка подготавливает мышцы и суставы к нагрузке сегодня в 1:10

Холодные мышцы рвутся чаще: динамическая разминка защищает перед тренировкой

Узнайте, как несколько простых движений способны разогреть мышцы, улучшить координацию и снизить риск травм перед любой тренировкой.

Читать полностью » Леди Велес: регулярные отжимания развивают функциональную силу и снижают риск травм сегодня в 0:50

Обычная привычка, превращающая отжимания в источник боли

30 дней, 15 отжиманий в день — и привычное упражнение перестало быть врагом. Что изменилось за месяц эксперимента и почему результат удивил.

Читать полностью » Тренеры объяснили, как укрепить спину и плечи дома с помощью гантелей сегодня в 0:10

Слабая спина крадёт годы жизни: 8 упражнений, которые меняют всё

Всего пара гантелей и 20 минут — и ваша спина станет крепче, осанка ровнее. Какие восемь упражнений помогут? Узнаете в материале.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперты TCM Motors: в тяжёлых условиях эксплуатации ремень ГРМ нужно менять чаще
Еда

Шоколадный торт на кефире сохраняет шоколадный вкус
Садоводство

Виниловые пластинки можно вкапывать наполовину для оформления садовой клумбы
Технологии

Claude теперь может редактировать PDF и офисные документы — Anthropic
Красота и здоровье

Нарколог Скунцев назвал алкоголь нейродепрессантом, угнетающим нервную систему
Спорт и фитнес

Уличные тренировки сжигают больше калорий благодаря рельефу — тренер Тина Виндум
Культура и шоу-бизнес

Mirror: Уильям и Кейт усилили охрану нового дома в Виндзоре для защиты семьи
Красота и здоровье

Теломеры и кровь: комплексный подход к оценке биологического старения организма
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet