Приседания плие
Приседания плие
© flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.
Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:50

HIIT ломает стереотипы: короткие тренировки сжигают больше, чем час в зале

Марк Шнайдер объяснил, как правильно составить HIIT тренировку для дома

Заставить сердце биться чаще всего можно не только пробежкой или походом в спортзал. Всего 20 минут — и ваше тело получает полноценную нагрузку, которая дарит энергию и заметный результат. Именно так работает формат HIIT — высокоинтенсивные интервальные тренировки, где важно не количество времени, а правильный выбор движений и баланс работы и отдыха.

Почему HIIT работает

Суть метода проста: короткие всплески активности (от 20 до 60 секунд) чередуются с отдыхом или лёгким восстановлением. За счёт этого пульс поднимается, мышцы включаются в работу, а калории сгорают значительно быстрее, чем при монотонной нагрузке. Интересный факт: исследования показывают, что 15-20 минут HIIT по эффективности могут соперничать с полноценным часовым занятием в умеренном темпе.

Тренера The Movement Minneapolis Марка Шнайдера, называют одним из тех специалистов, кто умеет "влюбить" в спорт даже скептиков. Его "тренировка-приключение" построена так, что каждый сам выбирает упражнения, подстраивая план под свои цели — будь то развитие выносливости, работа с силой или акцент на определённые группы мышц.

Шаг 1. Выбираем время

Новичку подойдёт схема 20 секунд активной работы и 40 секунд отдыха. Более опытные могут пробовать вариант 45 секунд движения и всего 15 секунд паузы. Универсальная формула для старта — 30/30: полминуты упражнений и столько же отдыха, повторённых шесть раз. Хотите прокачать выносливость? Выполняйте упражнения без пауз, оставляя мышцы в постоянном напряжении.

Шаг 2. Определяем движения

В арсенале шесть упражнений, разделённых по направлениям:

  • Нижняя часть тела: "реверансные выпады" и "пистолетные приседания с гирей".
  • Верхняя часть тела: "шагающая планка" и "ползущие отжимания".
  • Кор: "подтягивания в планке" и "сидячие перекаты".

Для баланса лучше взять по одному движению из каждой группы. Но если хочется акцента, например, на ноги, можно выполнить оба упражнения для нижней части тела и добавить одно из других категорий.

Важные нюансы

Перед началом стоит уделить 3-5 минут лёгкой разминке и динамической растяжке, а в конце — такому же времени статической растяжки, чтобы мышцы восстановились и снизилась нагрузка на суставы. Этот элемент часто игнорируют, но именно он помогает избежать травм и быстрее прийти в форму.

Кстати, в исследованиях отмечается: регулярные HIIT-тренировки не только укрепляют мышцы и сердце, но и улучшают чувствительность организма к инсулину, что важно для профилактики диабета.

HIIT — это способ "переизобрести" фитнес для себя: меньше рутины, больше энергии и свободы выбора.

