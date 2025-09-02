Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:10

HIIT для зрелого возраста: программа, о которой молчат тренажёрные залы

Врачи рассказали, как силовые тренировки замедляют потерю мышечной массы после 50

К пятидесяти годам организм начинает меняться заметнее: замедляется обмен веществ, мышцы теряют тонус, снижается выносливость. Но именно этот возраст может стать отправной точкой для перемен — регулярные тренировки и правильное питание помогут сохранить здоровье и силу. Главное — не откладывать.

Почему силовые нагрузки так важны

С возрастом мышцы постепенно атрофируются, и это естественный процесс. Однако силовые тренировки способны замедлить его и даже увеличить мышечную массу. Важным условием является достаточное количество белка в рационе: он нужен для восстановления тканей и поддержания энергии.

HIIT после 50: мифы и реальность

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) часто ассоциируются с молодыми и спортивными людьми, но исследования показывают, что такие занятия полезны и в более зрелом возрасте. Более того, у людей старше 60 лет именно интенсивные упражнения оказывают положительное влияние на память и когнитивные функции сильнее, чем умеренные.

Как определить нагрузку

Чтобы тренировка действительно приносила результат, важно контролировать интенсивность. Оптимальный диапазон — 85-95% от максимального пульса. Простой способ проверки — "разговорный тест". При умеренной нагрузке можно разговаривать, но петь уже тяжело. При высокой — удастся произнести только пару слов, прежде чем захочется перевести дух.

Разминка перед нагрузкой

Перед любым HIIT необходимо разогреть мышцы. Достаточно трёх-пяти минут лёгкой кардионагрузки и динамических упражнений. Отлично подойдут:
• переход из позы "собаки мордой вниз" в планку и "собаку мордой вверх";
• выпады вперёд с чередованием ног;
• быстрые "удары пятками по ягодицам";
• марш на месте с активной работой рук.

Основная тренировка

Занятие начинается с пяти минут кардио — например, на беговой дорожке с постепенным увеличением скорости и наклона. Если тренажёра нет, можно выйти на улицу и выбрать маршрут с подъёмами. Далее выполняется цикл упражнений по одной минуте с 30-секундными паузами:

  1. Мостик для ягодиц.

  2. "Птица-собака" с вытягиванием и скручиванием.

  3. Планка на предплечьях.

  4. Скручивания с ударом руками по диагонали.

  5. Боковая планка на предплечье.

  6. Обратные выпады.

  7. Переход из "собаки мордой вниз" в отжимание.

  8. Приседания.

  9. Облегчённые берпи без прыжка.

Такой комплекс задействует все основные группы мышц, тренирует силу и выносливость.

Заминка и растяжка

После завершения круга важно дать телу остыть. Для этого подойдут лёгкая ходьба и статическая растяжка. Включите в заминку:
• растяжку квадрицепсов стоя;
• упор в стену с растяжкой икроножных мышц;
• растяжку трицепсов над головой;
• наклон вперёд с медленным подъёмом корпуса.

Главное — регулярность

Даже если с возрастом потеря мышечной массы неизбежна, её темпы можно существенно замедлить. Регулярные тренировки, включающие силовые и кардио, помогают сохранить активность, крепкие мышцы и ясный ум. А высокоинтенсивные интервалы — эффективный способ вернуть телу энергию и повысить общий уровень здоровья. Перед началом новой программы стоит проконсультироваться с врачом, особенно при хронических заболеваниях или травмах.

