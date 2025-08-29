Пять упражнений, которые превращают обычный HIIT в испытание на выносливость

Бывает, что любимое блюдо в ресторане со временем перестаёт радовать — вкус приедается. Точно так же и тренировки: одни и те же упражнения быстро превращаются в рутину и перестают приносить удовольствие. Особенно это касается HIIT — интервальных тренировок высокой интенсивности, где разнообразие играет ключевую роль. Чтобы добавить вызова и свежести в занятия, сертифицированный тренер Эйприл Уитни советует попробовать пять динамичных упражнений.

Планка с прыжком и джампинг-джек

Начинайте с упора лёжа, ладони под плечами, тело в линии от головы до пят. Прыжком разведите ноги в стороны и верните обратно. Затем подайте стопы к рукам, встаньте и выполните джампинг-джек: ноги в стороны, руки вверх. После — вернитесь в планку и повторите цикл. Это сочетание статической нагрузки и кардио отлично разгоняет пульс.

Обратный выпад с прыжком

Встаньте прямо, стопы на ширине таза. Сделайте шаг назад правой ногой и опуститесь в выпад. Поднимаясь, подтяните правое колено к груди и одновременно слегка подпрыгните на левой ноге. Затем мягко вернитесь в выпад. Если усталость мешает держать правильную технику, можно убрать прыжок и оставить только выпад с подъёмом колена.

Бёрпи с элементом брейкданса

Начинайте с планки. Поднимите правую руку, заведите левую ногу под корпус и коснитесь рукой стопы. Вернитесь в планку и повторите с другой стороны. После этого подпрыгните ногами к рукам и завершите бёрпи прыжком вверх. Дополнительная сложность — добавить в конце подтягивание коленей к груди.

"Фроггер"

Примите положение планки, напрягите пресс. Прыжком переместите стопы к внешней стороне ладоней, оказываясь в глубоком приседе. Поднимите грудь, руки оторвите от пола, затем вернитесь обратно в планку. Это упражнение задействует ноги, пресс и плечи, помогая развить мобильность и взрывную силу.

Быстрый присед-трастер

Встаньте прямо, стопы на ширине таза. Опуститесь в присед до прямого угла в коленях, касаясь пола руками по бокам от стоп. Затем мощно выпрямитесь, подавая бёдра вперёд и выбрасывая руки вверх. Вернитесь в присед и повторите.

"Как только техника станет уверенной, увеличивайте скорость и интенсивность", — отметила тренер Эйприл Уитни.

Эти упражнения можно включать в привычные интервальные тренировки, чередуя их для разнообразия. Они помогут повысить выносливость, укрепить мышцы и добавить энергии в занятия.