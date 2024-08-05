Hugo Boss продал свой бизнес Stockmann, которая раньеш тоже продала свой бизнес Debenhams («Дебрусс»)

Немецкий модный дом Hugo Boss завершил сделку по продаже своего российского подразделения давнему оптовому партнеру — компании Stockmann. Сумма сделки не разглашается.
Представители Hugo Boss подтвердили факт продажи, подчеркнув, что покупателем стало акционерное общество "Стокманн", компания, с которой Hugo Boss связывают долгие годы сотрудничества на российском рынке.
Финансовые детали сделки остаются конфиденциальными. Однако, согласно данным из отчетности российских компаний, сделка была заключена 2 августа, в результате чего "Стокманн" стал полноправным владельцем 100% акций "Хьюго Босс Рус". Номинальная стоимость этих акций составляет 40 миллионов рублей.
Еще в апреле правительственная подкомиссия по иностранным инвестициям дала свое согласие на эту сделку, одним из ключевых условий которой было сохранение всех рабочих мест.
Напомним, что Hugo Boss приостановил свою деятельность в России в марте 2022 года, закрыв все свои магазины и прекратив онлайн-продажи, а также рекламные кампании. Это решение было принято вскоре после начала военных действий на Украине.
Hugo Boss является одним из ведущих производителей одежды в Германии. В России компания управляла 19 магазинами, расположенными в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону. В 2023 году, несмотря на приостановку деятельности, выручка российского подразделения составила 6,74 миллиарда рублей, однако компания понесла убытки в размере 418,63 миллиона рублей.
Фото: From Wikimedia Commons/ Isengardt (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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