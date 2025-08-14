Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вид на Дюрбюи
Вид на Дюрбюи
© commons.wikimedia.org by Jean Housen is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Водители во Франции нашли способ экономить сотни евро на дальних поездках

Французский инженер Фрэнк Сальс рассказал, как снизить плату за проезд по платным трассам

Иногда гениальные идеи рождаются из сухих отчётов. Именно так произошло с инженером из Нанта, который, изучая документ Счётной палаты о концессиях на строительство автомагистралей, заметил любопытную деталь. Его находка помогла создать сайт, позволяющий водителям экономить на дальних поездках.

Открытие, которое меняет маршрут

Фрэнк Сальс рассказал в эфире программы Complément d'enquête, что ключ к экономии он нашёл в показаниях "бывшего директора концессий на автомагистрали". По его словам, зная нюансы тарифных правил, водитель может заплатить меньше, если на определённых участках ненадолго съезжать с трассы и тут же возвращаться обратно.

Эта идея не нова для некоторых автолюбителей, но, как показал анализ цен на сайтах французских концессионеров, она действительно работает.

Конкретные примеры экономии

Маршрут Перпиньян-Норд — Монпелье: стандартная стоимость — 16,80 евро.
Если же выйти на съезде Нарбонна-Эст и вернуться обратно на трассу, поездка обойдётся в 15,40 евро. Экономия — 9%.

Париж — Лилль: по подсчётам Сальса, при грамотном использовании коротких съездов можно сберечь до 28% от стоимости проезда.

Бонусы сверх экономии

На своём сайте Сальс советует использовать эти остановки не только ради цены на билет.

"Воспользуйтесь этим, чтобы заправиться по более низкой цене, ведь топливо за пределами автомагистрали обычно дешевле. Или пообедайте в ресторане, не принадлежащем сетям при заправках", — отмечает он.

К примеру, съезд Нарбонна-Эст не только позволяет сэкономить, но и даёт доступ к недорогим заправкам и уютным местам для отдыха.

Так простая комбинация съезда и повторного въезда на автомагистраль превращается в эффективный способ экономить деньги и делать дорогу более комфортной.

