© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:30

Трасса кажется безопасной? 3 смертельные ошибки, которые допускают все водители

На прямых участках чаще всего случаются аварии из-за усыпляющего эффекта

Многие уверены, что трасса безопаснее городских улиц: меньше светофоров, меньше пробок, дорога ровная и просторная. Однако, как предупреждают инспекторы ГИБДД, это опасное заблуждение. Любое ДТП на загородной трассе почти всегда имеет тяжёлые последствия — из-за высокой скорости и ограниченного времени на реакцию. Гаишник рассказал о трёх типичных ошибках, которые совершают даже опытные водители.

"На трассе водителю всегда кажется, что всё под контролем — пока ситуация не выходит из-под контроля", — отметил инспектор ГАИ Сергей Романов.

Ошибка № 1. Нарушение ПДД из-за ложного чувства свободы

За городом водителям кажется, что правила можно немного "смягчить": ускориться сверх разрешённого, обогнать "по встречке" или ехать без дистанции. Особенно часто этим грешат новички, которые только начинают чувствовать уверенность за рулём.

Опытные водители тоже нарушают, но делают это осознанно, оценивая обстановку и риски. Новички же полагаются на удачу, не понимая, что при 100 км/ч каждая секунда промедления может стоить жизни.

Главные опасные привычки на трассе:
• превышение скорости "всего на 10-20 км/ч" — при экстренном торможении разница становится фатальной;
• выезд на встречную полосу при плохой видимости;
• движение без учёта погодных условий (скользкая дорога, боковой ветер, дождь).

"На трассе все грешат нарушениями, но начинающие водители делают это без понимания последствий", — подчеркнул Сергей Романов.

Ошибка № 2. Избыточная самоуверенность

Когда водитель начинает чувствовать себя уверенно, приходит соблазн "проверить себя". Кажется, что можно обогнать, "проскочить", резко ускориться. Однако именно это чувство и становится причиной большинства трагедий.

Самоуверенность притупляет инстинкт самосохранения и заставляет недооценивать расстояние до встречного транспорта или скорость приближения автомобиля впереди. Особенно опасен первый год после получения прав, когда техника вождения уже освоена, но психологическая устойчивость ещё не сформирована.

"Чрезмерная вера в свои навыки заставляет водителя рисковать, и часто — без необходимости", — отметил инспектор.

Совет:

Если вы чувствуете прилив адреналина и желание "проехать как профи", сделайте паузу. Опыт — это не скорость, а умение сохранять хладнокровие.

Ошибка № 3. Отвлечение от дороги

Телефон, разговор с пассажирами, настройка навигатора — всё это отнимает внимание. В городе на скорости 50 км/ч вы успеете среагировать на неожиданность, а на трассе при 100 км/ч доля секунды промедления равна десяткам метров пути.

По статистике, почти каждое третье ДТП на трассе связано с отвлечением внимания водителя.
В числе частых причин:

  • проверка сообщений на телефоне;

  • переключение музыки или радиостанции;

  • попытка достать предметы из бардачка во время движения;

  • сонливость из-за монотонного пейзажа.

"Даже секундное отвлечение на трассе может стать роковым", — предупредил Сергей Романов.

Как избежать типичных ошибок

1. Поддерживайте безопасную дистанцию

Минимум две секунды до впереди идущего автомобиля, а в плохую погоду — не менее трёх. Это даёт время среагировать.

2. Планируйте обгон заранее

Оценивайте не только встречное движение, но и уклон дороги, состояние покрытия, запас мощности. Если сомневаетесь — не обгоняйте.

3. Контролируйте скорость

Используйте круиз-контроль, чтобы не превышать допустимые значения. Помните: даже превышение на 10 км/ч увеличивает тормозной путь на 5-7 метров.

4. Делайте остановки

Каждые два часа — короткий перерыв. Это помогает избежать утомления и микросна за рулём.

5. Отключите телефон или используйте громкую связь

Любое отвлечение на гаджет может обернуться катастрофой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выезд на встречную полосу для обгона без уверенности в безопасности.
    Последствие: лобовое столкновение, тяжёлые травмы.
    Альтернатива: ждать разрешённый участок для обгона, пользоваться зеркалами и сигналами поворота.

  • Ошибка: превышение скорости на длинном участке трассы.
    Последствие: потеря контроля при экстренном манёвре.
    Альтернатива: использовать круиз-контроль, выбирать скорость по погоде.

  • Ошибка: настройка телефона во время движения.
    Последствие: потеря внимания, ДТП.
    Альтернатива: подготовить навигатор заранее и не касаться гаджетов за рулём.

Таблица "Плюсы и минусы уверенности на трассе"

Уровень уверенности Преимущества Опасности
Низкая (неуверенный водитель) Осторожность, внимательность Торможение потока, паника при манёврах
Средняя (опытный водитель) Оптимальный баланс уверенности и контроля Минимум рисков
Избыточная (самоуверенность) Быстрота реакции, азарт Игнорирование правил, риск ДТП

Часто задаваемые вопросы

Можно ли превышать скорость, если трасса пустая?
Нет. Даже при отсутствии машин на дороге сохраняются риски — животные, ямы, неожиданные повороты.

Разрешено ли обгонять при пунктирной линии, если "видно далеко"?
Да, но только если полностью уверены в безопасности и покрытие не скользкое.

Что делать, если за рулём чувствуешь усталость?
Остановиться в безопасном месте, сделать разминку, выпить воды. Езда в состоянии сонливости опаснее, чем при алкоголе.

Мифы и правда

  • Миф: трасса безопаснее города.
    Правда: на трассах выше скорость и тяжелее последствия аварий.

  • Миф: опытный водитель может позволить себе немного риска.
    Правда: опыт не отменяет физику движения и человеческий фактор.

  • Миф: на прямой дороге можно отвлечься.
    Правда: именно на прямых участках чаще всего случаются аварии из-за усыпляющего эффекта.

А что если ехать ночью?

Ночная трасса кажется спокойной, но опасность выше вдвойне. Усталость, ослепление встречными фарами, животные на дороге — всё это требует повышенного внимания. Лучше избегать ночных поездок без необходимости, особенно новичкам.

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

