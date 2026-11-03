Горсть таблеток может уйти в прошлое: для пожилых готовят решение, которое пока кажется фантастикой

Внедрение высокотехнологичных систем дистанционного мониторинга и роботизированных помощников способно радикально изменить качество жизни пожилых людей, считает диетолог, эндокринолог и терапевт клиники экспертной медицины "Медгород" Наталья Лазуренко. В комментарии для NewsInfo.Ru эксперт подчеркнула, что развитие искусственного интеллекта поможет решить проблему десоциализации и обеспечить непрерывный врачебный контроль вне стационаров.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение" в Москве сообщил, что старение населения остается одним из ключевых вызовов национальной безопасности России в сфере здравоохранения. На фоне демографических изменений специалисты призывают пересмотреть подходы, поскольку своевременная профилактика заболеваний позволяет существенно замедлить процессы старения.

По словам Лазуренко, современная модель населения характеризуется преобладанием людей пенсионного возраста, что требует новых технологических решений. В ближайшем будущем привычное социальное обеспечение может быть дополнено роботизированными конструкциями-компаньонами, которые возьмут на себя бытовые задачи: доставку продуктов и медикаментов.

"Один из негативных факторов, связанных со старением населения, — десоциализация. У старшего поколения уходят друзья и близкие люди примерно одного возраста. Это одиночество, к сожалению, очень плохо сказывается на центральной нервной системе и когнитивных способностях человека", — рассказала она.

Одиночество нередко становится триггером для развития старческой деменции. Интеллектуальное взаимодействие, даже если собеседником выступает искусственный интеллект или умная колонка, помогает поддерживать активность когнитивных функций. Регулярная нагрузка на мозг жизненно необходима, ведь доказано, что интеллектуальные хобби блокируют развитие деменции, создавая защитный резерв в нейронных связях.

Важным аспектом долголетия эксперт называет использование гаджетов для контроля хронических заболеваний. В перспективе должны появиться компактные системы в виде браслетов или колец, которые будут дистанционно передавать данные о пульсе, сне и сахаре в крови напрямую лечащему врачу. Однако использование подобных девайсов требует осознанного подхода: биологи напоминают, что избыточный мониторинг сна может спровоцировать дополнительный стресс и тревожность.

"Моя смелая мечта — это запрограммированные нанотехнологические капсулы, которые будут не только доставлять персонализированно подобранное лекарственное вещество в нужной дозировке, но и сокращать количество принимаемых препаратов. Мне хотелось бы, чтобы это была своего рода "волшебная таблетка", содержащая строго индивидуально подобранные дозировки лекарств, помогающих человеку контролировать течение хронического заболевания", — пояснила специалист.

Лазуренко также отметила наступление эры пептидов метаболического характера, которые могут отодвинуть возрастные нарушения организма. При этом эксперт предостерегает от бесконтрольного применения препаратов, так как самостоятельные инъекции пептидов без врачебного надзора могут привести к тяжелым осложнениям. По мнению доктора, основной целью медицины будущего должно стать сохранение работоспособности и экспертного опыта пожилых людей.

Помимо фармакологической поддержки, не стоит забывать о доступных способах укрепления здоровья. Исследователи подчеркивают, что простая физическая активность крайне полезна после пятидесяти лет для сохранения ясности ума и памяти.

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