Культовый "Горец" возвращается: Джереми Айронс и Баутиста обещают жаркие дуэли

Долгожданный ремейк культового фильма 1980-х "Горец" готовится к съемкам на платформе Amazon MGM. Проект обещает стать масштабным экшн-фэнтези с историческими и современными сюжетными линиями, а каст уже впечатляет именами мирового уровня.

Главные роли и актерский состав

В центре истории — бессмертный шотландский воин Коннор МакЛауд. Его роль исполнит Генри Кавилл, а рядом с ним появятся Расселл Кроу, Дейв Баутиста, Карен Гиллан, Джимон Хунсу и Мариса Абела.

Дейв Баутиста воплотит на экране злодея Кургана.

Карен Гиллан сыграет смертную жену МакЛауда, придавая сюжету эмоциональную глубину.

Джимон Хунсу появится в образе африканского бессмертного воина, чья история переплетается с главным героем.

Мариса Абела станет современной возлюбленной Коннора, добавляя сюжетной линии динамичность и современный контекст.

Новым и интересным дополнением к касту стал Джереми Айронс, который возьмет на себя роль второго антагониста. Он сыграет лидера таинственного ордена наблюдателей, следящего за бессмертными и оценивающего их как потенциальную угрозу для человечества.

Сюжет и масштаб проекта

Режиссер Чад Стахелски решил перенести съемки на начало 2026 года из-за травмы Генри Кавилла, что не помешало проекту оставаться амбициозным. Фильм объединит исторические события с современностью, покажет боевые сцены, действие которых разворачивается через века.

Сценарий написал Майкл Финч, известный своим умением сочетать напряженный экшен и драматические линии. Картина обещает зрелищные дуэли, а также психологическое напряжение, создаваемое противостоянием бессмертных и человеческого общества.

Исторический контекст

Первый "Горец" вышел в 1980-х и быстро стал культовым благодаря оригинальному сюжету и уникальной атмосфере. Новая версия соединяет классические элементы с современными технологиями кино, включая визуальные эффекты, сложные трюки и динамичные боевые сцены.

