Новый "Горец" готовится ударить молнией по Голливуду: кто оказался в списке бессмертных

В истории культового кино "Горец" начинается новая глава. Голливуд готовит ремейк легендарного фильма 1986 года, и в актерский состав проекта вошёл Джимон Хунсу. Он исполнит роль воина из Африки, который, как и остальные герои истории, обладает бессмертием и ведёт борьбу сквозь века. Для Хунсу участие в проекте стало продолжением его яркой карьеры, начавшейся ещё в модельном бизнесе и позже приведшей его на большие экраны.

Новый "Горец": кто снимается

В обновлённой версии зрители увидят целую плеяду известных актёров. Генри Кэвилл сыграет Коннора Маклауда, главного героя, а образ наставника Рамиреса достался Расселлу Кроу. Роль опасного и харизматичного злодея Кургана исполнит Дейв Баутиста. В фильме также появятся Мариса Абела и Карен Гиллан — последняя перевоплотится в супругу Маклауда. Состав подобран так, чтобы соединить харизму мировых звёзд и свежие лица, способные по-новому раскрыть историю.

Режиссёр и сценарий

Постановкой займётся Чад Стахелски, известный зрителям как создатель серии "Джон Уик". Его почерк — динамичные бои и внимание к деталям хореографии — обещает, что сцены сражений в "Горце" станут одной из ключевых особенностей картины. Сценарий написал Майкл Финч, который ранее сотрудничал со Стахелски и умеет строить истории, наполненные напряжением и динамикой.

Что известно о съёмках

Съёмочный процесс должен стартовать в конце сентября. Продюсерами выступают United Artists, 87Eleven Entertainment и Davis Panzer Productions. Эти компании объединяют опыт работы с крупными франшизами и проекты, где важна как коммерческая составляющая, так и сохранение культурного наследия оригинала. Для нового фильма это особенно важно, ведь он должен удержать баланс между уважением к классике и современным зрительским запросом.

Культовый оригинал

Первая версия "Горца" вышла в 1986 году и моментально получила культовый статус. История о бессмертных воинах, ведущих борьбу сквозь века, привлекла внимание необычным сочетанием мифологии, романтики и жестоких поединков. Главную роль тогда исполнил Кристофер Ламберт, а наставника сыграл Шон Коннери. Картина породила несколько продолжений, сериал и комиксы, но именно оригинал стал эталоном для поклонников жанра.

Карьера Джимона Хунсу

Хунсу начинал как модель, появлялся в клипах Стива Уинвуда, Мадонны, Полы Абдул и Джанет Джексон. На актёрской сцене его прорывом стали фильмы "Амистад" и "Константин: Повелитель тьмы". Позже он снялся в спортивной драме "Никогда не сдавайся", а также в крупных голливудских проектах, где его роли всегда отличались силой и глубиной. Дважды он был номинирован на "Оскар" — за работы в картинах "В Америке" и "Кровавый алмаз". Его участие в "Горце" придаёт проекту вес и открывает новые грани для развития персонажей.