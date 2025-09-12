Ребут "Горца" под угрозой: главная звезда выбыла из игры

Подготовка к съемкам новой версии "Горца" столкнулась с неожиданной проблемой. Главный исполнитель роли, Генри Кавилл, получил травму во время интенсивных тренировок, из-за чего начало производства картины оказалось под вопросом. Источники отмечают, что старт работы над проектом могут перенести как минимум до следующего года.

Что известно о фильме

Ребут культового "Горца" снимают студии Amazon MGM Studios и United Artists. Постановщиком назначен Чад Стахелски, известный по работе над франшизой "Джон Уик". Сценарий написал Майл Финчер.

Помимо Кавилла, в актерский состав вошли Рассел Кроу, Мариса Абела, Карен Гиллан, Джимон Хонсу, Дэйв Батиста и Макс Чжан. Такой набор актеров делает проект одним из самых ожидаемых в ближайшие годы.

Продюсерами картины выступают Скотт Стабер и Ник Несбитт от United Artists, а также Нил Х. Мориц, компания 87Eleven Entertainment Чада Стахелски, Джош Дэвис (Davis Panzer Productions) и Луиза Роснер.

История оригинала

Первый "Горец" появился на экранах в 1986 году и стал настоящим феноменом. Фильм с Кристофером Ламбертом и Шоном Коннери рассказывал о бессмертных воинах, сражающихся друг с другом сквозь века. Картина породила несколько продолжений, сериал и анимацию, а также обрела статус культовой.

Оригинальная лента отличалась атмосферой, динамичными сражениями и фирменной музыкой группы Queen. Именно благодаря этой уникальной комбинации фильм завоевал популярность и продолжает вдохновлять создателей до сих пор.

Причина задержки

По информации издания Deadline, травма Генри Кавилла вынуждает студию корректировать производственный график. Учитывая масштаб и сложность проекта, создатели не хотят рисковать и планируют дождаться полного восстановления актера.

Это уже не первый случай, когда Кавилл получает повреждения во время работы над экшн-фильмами. В 2020 году актер травмировался на съемках второго сезона "Ведьмака", что также привело к временной остановке производства.

Когда ждать премьеру

Изначально релиз фильма планировался на 2026 год. Однако задержка из-за травмы главного актера может внести коррективы. Сейчас студия рассматривает несколько сценариев, но официального переноса даты пока не объявлено.