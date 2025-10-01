Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Anirudh Koul is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:59

Селин Дион против тишины: семейная анимация "Высоко в облаках" возвращает музыку детям

Селин Дион и Омар Си озвучат мультфильм Пола Маккартни "Высоко в облаках" — Deadline

Певица Селин Дион и актёр Омар Си, известный по фильму "1+1", примут участие в озвучивании анимационной ленты Пола Маккартни "Высоко в облаках" ("High in the Clouds"). Вместе с ними в проекте задействованы Бенжамен Лаверн ("Братья по нотам"), Антуан Де Кон ("Короче"), Клеманс Поэзи ("127 часов"), Пом Клементьефф ("Мстители: Финал") и Ален Шаба ("Война пуговиц"), сообщает Deadline.

Фильм основан на одноимённой книге, которую Пол Маккартни написал в 2005 году для детей. Главный герой — бельчонок Виррал, живущий в мире, где музыка запрещена. Согласно сюжету, дива-сова наложила запрет на все мелодии, лишив город радости звуков. Виррал решает отправиться в необычное путешествие, чтобы найти друзей, раскрыть собственные способности и вновь услышать музыку.

Несмотря на ограничения, в мультфильме будет множество песен. Их исполнят такие звёзды, как Лайонел Ричи, Селин Дион, Ринго Старр и сам сэр Пол Маккартни. В проекте также примут участие Идрис Эльба, Джимми Фэллон, Ханна Уоддингем и другие артисты. Музыкальная составляющая станет важной частью истории, подчёркивая тему свободы творчества и самовыражения.

Команда создателей

Режиссёром мультфильма выступает Тоби Генкель, известный по работе над "Изумительным Морисом". Сценарий написал Джон Крокер, принимавший участие в "Приключениях Паддингтона-2". Художником-постановщиком стал Патрик Ханенбергер, известный по фильмам "Хранители снов" и "Лего Фильм-2". Такой опыт команды обещает сочетание визуальной выразительности и эмоциональной глубины, важной для детской аудитории и всей семьи.

История создания

Изначально премьера "Высоко в облаках" планировалась на 2015 год, однако проект несколько раз откладывался. В 2023 году к работе присоединилась французская киностудия Gaumont, что позволило ускорить производство и добавить новые творческие решения. Ожидается, что мультфильм выйдет в 2027 году, а права на показ в России получила компания "Экспонента фильм".

Сравнение с оригинальной книгой

Элемент Книга (2005) Мультфильм (2027)
Главный герой Виррал, бельчонок Виррал, бельчонок, озвучка Селин Дион/Омар Си
Музыкальная составляющая Идея присутствует Песни Лайонел Ричи, Ринго Старра, Пола Маккартни
Визуальный стиль Иллюстрации Маккартни Анимация Тоби Генкеля, Патрика Ханенбергера
Целевая аудитория Дети Дети и семейный просмотр

Советы шаг за шагом: как подготовиться к просмотру семейной анимации

  1. Обсудите с детьми, что мультфильм будет о приключениях и музыке.

  2. Подготовьте плейлист с песнями исполнителей, задействованных в фильме.

  3. Организуйте просмотр в удобной обстановке с минимальными отвлекающими факторами.

  4. После просмотра обсудите, что понравилось и какие моменты вдохновили.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать сюжет и смотреть только ради музыки → упущение глубоких смыслов → читать книгу до или после фильма.

  • Ожидать стандартной детской анимации → возможное разочарование → подходить с открытым восприятием необычного визуального стиля и музыкального сопровождения.

FAQ

Как выбрать подходящий возраст для просмотра?
Фильм ориентирован на детей от 6 лет и старше, а также подходит для совместного семейного просмотра.

Сколько стоит билет на премьеру в России?
Точную цену объявят ближе к дате релиза в 2027 году.

Что лучше: читать книгу или смотреть мультфильм?
Книга даёт более глубокое понимание персонажей, мультфильм добавляет музыкальные и визуальные эффекты, усиливающие эмоции.

Мифы и правда

  • Миф: мультфильм создавался исключительно для поклонников Пола Маккартни.
    Правда: проект рассчитан на широкую детскую и семейную аудиторию, музыка Маккартни лишь добавляет узнаваемости.

  • Миф: в фильме будет только музыка, без сюжета.
    Правда: сюжет про бельчонка и его путешествие остаётся основной линией.

Интересные факты

  1. Пол Маккартни написал книгу в 2005 году, вдохновляясь детскими историями и своей любовью к музыке.

  2. В проекте задействованы артисты разных поколений, от Лайонел Ричи до Пом Клементьефф.

  3. Изначально мультфильм планировали выпустить ещё в 2015 году, но производство растянулось на более чем десять лет.

Исторический контекст

  • 2005 год — публикация книги Пола Маккартни.

  • 2015 год — планировался релиз мультфильма.

  • 2023 год — подключение французской студии Gaumont к проекту.

  • 2027 год — ожидаемая премьера фильма, включая показ в России.

