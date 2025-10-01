Селин Дион против тишины: семейная анимация "Высоко в облаках" возвращает музыку детям

Певица Селин Дион и актёр Омар Си, известный по фильму "1+1", примут участие в озвучивании анимационной ленты Пола Маккартни "Высоко в облаках" ("High in the Clouds"). Вместе с ними в проекте задействованы Бенжамен Лаверн ("Братья по нотам"), Антуан Де Кон ("Короче"), Клеманс Поэзи ("127 часов"), Пом Клементьефф ("Мстители: Финал") и Ален Шаба ("Война пуговиц"), сообщает Deadline.

Фильм основан на одноимённой книге, которую Пол Маккартни написал в 2005 году для детей. Главный герой — бельчонок Виррал, живущий в мире, где музыка запрещена. Согласно сюжету, дива-сова наложила запрет на все мелодии, лишив город радости звуков. Виррал решает отправиться в необычное путешествие, чтобы найти друзей, раскрыть собственные способности и вновь услышать музыку.

Несмотря на ограничения, в мультфильме будет множество песен. Их исполнят такие звёзды, как Лайонел Ричи, Селин Дион, Ринго Старр и сам сэр Пол Маккартни. В проекте также примут участие Идрис Эльба, Джимми Фэллон, Ханна Уоддингем и другие артисты. Музыкальная составляющая станет важной частью истории, подчёркивая тему свободы творчества и самовыражения.

Команда создателей

Режиссёром мультфильма выступает Тоби Генкель, известный по работе над "Изумительным Морисом". Сценарий написал Джон Крокер, принимавший участие в "Приключениях Паддингтона-2". Художником-постановщиком стал Патрик Ханенбергер, известный по фильмам "Хранители снов" и "Лего Фильм-2". Такой опыт команды обещает сочетание визуальной выразительности и эмоциональной глубины, важной для детской аудитории и всей семьи.

История создания

Изначально премьера "Высоко в облаках" планировалась на 2015 год, однако проект несколько раз откладывался. В 2023 году к работе присоединилась французская киностудия Gaumont, что позволило ускорить производство и добавить новые творческие решения. Ожидается, что мультфильм выйдет в 2027 году, а права на показ в России получила компания "Экспонента фильм".

Сравнение с оригинальной книгой

Элемент Книга (2005) Мультфильм (2027) Главный герой Виррал, бельчонок Виррал, бельчонок, озвучка Селин Дион/Омар Си Музыкальная составляющая Идея присутствует Песни Лайонел Ричи, Ринго Старра, Пола Маккартни Визуальный стиль Иллюстрации Маккартни Анимация Тоби Генкеля, Патрика Ханенбергера Целевая аудитория Дети Дети и семейный просмотр

FAQ

Как выбрать подходящий возраст для просмотра?

Фильм ориентирован на детей от 6 лет и старше, а также подходит для совместного семейного просмотра.

Сколько стоит билет на премьеру в России?

Точную цену объявят ближе к дате релиза в 2027 году.

Что лучше: читать книгу или смотреть мультфильм?

Книга даёт более глубокое понимание персонажей, мультфильм добавляет музыкальные и визуальные эффекты, усиливающие эмоции.

Мифы и правда

Миф: мультфильм создавался исключительно для поклонников Пола Маккартни.

Правда: проект рассчитан на широкую детскую и семейную аудиторию, музыка Маккартни лишь добавляет узнаваемости.

Миф: в фильме будет только музыка, без сюжета.

Правда: сюжет про бельчонка и его путешествие остаётся основной линией.

Интересные факты

Пол Маккартни написал книгу в 2005 году, вдохновляясь детскими историями и своей любовью к музыке. В проекте задействованы артисты разных поколений, от Лайонел Ричи до Пом Клементьефф. Изначально мультфильм планировали выпустить ещё в 2015 году, но производство растянулось на более чем десять лет.

