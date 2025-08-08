Российский форвард Овечкин возглавил список самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Александр Овечкин, капитан "Вашингтон Кэпиталс", заработал больше всех игроков в истории НХЛ, сообщает ТАСС. По данным портала Sportrac, российский форвард заработал 161,72 миллиона долларов. Ожидается, что за последний год контракта он получит еще почти 10 миллионов долларов.

Кто еще в топе?

На втором месте по доходам находится канадский форвард "Питтсбург Пингвинс" Сидни Кросби с 155,89 миллиона долларов. Замкнул тройку его одноклубник, россиянин Евгений Малкин, заработавший 146,87 миллиона долларов.

Рекорды и достижения

6 апреля Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу в матче против "Нью-Йорк Айлендерс". В НХЛ Овечкин дебютировал в 2005 году и всю карьеру провел за "Кэпиталс". В 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли, а его контракт с клубом действует до 2026 года.