Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Компенсация за неиспользованный отпуск
Компенсация за неиспользованный отпуск
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by Автор изображения: DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Экономика
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:01

Конкуренция за кадры обострилась: работодатели подняли ставки в этих трёх сферах

Москва заняла третье место по медианной зарплате среди регионов — hh.ru

К концу 2025 года рынок вакансий снова показывает перекос в пользу управленцев и "денежных" функций — там, где ответственность выше, а специалистов меньше, медианные предложения растут заметнее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы hh.ru. В разрезе регионов лидируют территории с традиционно более высокой оплатой труда — от северных субъектов до Москвы, которая остается в верхней части списка.

Какие сферы лидируют по медианным предложениям

Самые высокие медианные зарплаты, по данным hh. ru, работодатели предлагают в топ-менеджменте — 148 тыс. рублей. Далее идут направления, связанные с управленческими решениями и финансовой экспертизой: стратегии, инвестиции, консалтинг — 129,4 тыс. рублей. В тройку также входит крупный "прикладной" блок транспорта, логистики и перевозок с медианной зарплатой 120,7 тыс. рублей.

Важно, что речь идет именно о медианных значениях в вакансиях, то есть о "середине" распределения предложений. Такой показатель сглаживает влияние единичных сверхвысоких зарплат и обычно лучше отражает реальную картину, чем среднее арифметическое. Поэтому различия между сферами здесь показывают, где работодатели в массе готовы платить больше.

Регионы с самыми высокими медианными зарплатами

Среди регионов по уровню медианной заработной платы лидирует Магаданская область — 119,3 тыс. рублей. Следом идет Ямало-Ненецкий автономный округ — 118,6 тыс. рублей, затем Москва — 106,7 тыс. рублей. В пятерку также вошли Республика Саха (Якутия) — 103,6 тыс. рублей и Амурская область — 100 тыс. рублей.

Эта пятерка отражает типичную географию высоких зарплат: северные и дальневосточные регионы, а также столица. Разброс между лидерами и Москвой заметен даже внутри топа, что подчеркивает, насколько сильно "региональный фактор" влияет на уровень предложений.

Как читать эти цифры без лишних иллюзий

Данные описывают медианные предложения в вакансиях, а не фактически выплачиваемую зарплату "на руки" и не доход конкретного работника. На итоговую сумму влияют условия конкретной должности, наличие премиальной части, график, компенсации, а также требования к опыту и зоне ответственности. Поэтому высокие медианы чаще всего концентрируются там, где цена ошибки выше и кадровый дефицит ощутимее.

При этом сам список лидеров показывает, что работодатели готовы конкурировать за управленцев и специалистов, влияющих на деньги и эффективность, а также за тех, кто обеспечивает движение грузов и работу цепочек поставок. Именно эти сегменты и формируют верхнюю часть зарплатной "вилки" по стране.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Накопительная пенсия зависит от взносов работодателя и маткапитала — РБК вчера в 13:21
Накопительная пенсия, как индивидуальная суперсила: как она работает на вас и делает вас богаче

Как рассчитать и получить накопительную пенсию в 2026 году? Важные моменты для тех, кто хочет управлять своими пенсионными накоплениями.

Читать полностью » Фрилансеры научились формировать финансовую подушку безопасности — MoneyTimes 08.12.2025 в 18:40
Живут на нестабильный доход и не жалуются: как фрилансеры приручили деньги

Фрилансеры научились превращать нестабильность в устойчивость — благодаря дисциплине, дальновидности и умению ценить собственные ресурсы.

Читать полностью » Молодые инвесторы создают капитал быстрее из-за эффекта времени — Алена Никитина 08.12.2025 в 17:52
Копить или жить сейчас: привычка, которая определяет судьбу после 50

Главный ресурс обеспеченной старости — не высокий заработок, а привычка жить ниже своих возможностей и откладывать деньги с первых лет карьеры.

Читать полностью » Поставки российского газа в Казахстан могут вырасти до 12 миллиардов кубометров к 2028 году — Госдума 08.12.2025 в 15:50
Казахстан ждет газового прорыва: как новые поставки российского газа укрепят энергобезопасность

Поставки российского газа в Казахстан к 2028 году могут вырасти до 12 миллиардов кубометров. Соглашение и новые проекты усилят энергетическое сотрудничество двух стран.

Читать полностью » Наталия Пырьева: конфискация российских активов нарушит международное право и вызовет дипломатический конфликт 08.12.2025 в 15:43
Конфискация российских активов: какие скрытые угрозы поджидают Евросоюз на пути к реализации

Евросоюз сталкивается с юридическими и политическими препятствиями в реализации планов конфискации российских активов. Реализация этой идеи маловероятна в ближайшей перспективе.

Читать полностью » Минимальный взнос на пенсию в 2026 году составит 71 525,52 рубля — экономист Балынин 08.12.2025 в 15:10
Из самозанятого в обеспеченного пенсионера: как выгодные взносы могут стать ключом к будущей пенсии

Минимальные и максимальные добровольные взносы на страховую пенсию в 2026 году — как они влияют на накопления? Экономист Игорь Балынин объясняет.

Читать полностью » Рост вложений в фондовый рынок связан с падением ставок по депозитам — эксперт Кабаков 08.12.2025 в 15:04
Фондовый рынок — новый спаситель: почему россияне всё чаще ищут альтернативу банковским вкладам

Почему россияне все больше инвестируют в фондовый рынок? Экономист Ярослав Кабаков объяснил причины рекордного притока средств в III квартале 2025 года.

Читать полностью » Семейная ипотека должна поддерживать устойчивые семьи — депутат Милонов 08.12.2025 в 14:18
Семейная ипотека станет привилегией? Новые правила, которые изменят всё

Семейная ипотека в России скоро изменится. Виталий Милонов рассказал, как новая схема повысит адресность программы и будет поддерживать многодетные семьи.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Темпы роста маркетплейсов снизились с 60% до 36% — Ведомости
Авто и мото
НАМИ начал сборку гидромеханических АКПП — Ендачев
Общество
Стоимость проезда для пенсионеров может составить 50% от тарифа — Слуцкий
УрФО
Тарифы на холодную воду в Тюмени вырастут на 32 процента — водоканал
Наука
В Турции нашли древние наскальные рисунки старше 8000 лет — Anatolian Archaeology
Общество
Анна стала самым популярным именем для девочек в Москве — данные ЗАГС
Авто и мото
В ГД предложили обязать страховщиков взыскивать ущерб с виновников ДТП — Нилов
Недвижимость
МВД может получить право приостанавливать регистрацию сделок с жильем — Ъ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet