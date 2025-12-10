Конкуренция за кадры обострилась: работодатели подняли ставки в этих трёх сферах

К концу 2025 года рынок вакансий снова показывает перекос в пользу управленцев и "денежных" функций — там, где ответственность выше, а специалистов меньше, медианные предложения растут заметнее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы hh.ru. В разрезе регионов лидируют территории с традиционно более высокой оплатой труда — от северных субъектов до Москвы, которая остается в верхней части списка.

Какие сферы лидируют по медианным предложениям

Самые высокие медианные зарплаты, по данным hh. ru, работодатели предлагают в топ-менеджменте — 148 тыс. рублей. Далее идут направления, связанные с управленческими решениями и финансовой экспертизой: стратегии, инвестиции, консалтинг — 129,4 тыс. рублей. В тройку также входит крупный "прикладной" блок транспорта, логистики и перевозок с медианной зарплатой 120,7 тыс. рублей.

Важно, что речь идет именно о медианных значениях в вакансиях, то есть о "середине" распределения предложений. Такой показатель сглаживает влияние единичных сверхвысоких зарплат и обычно лучше отражает реальную картину, чем среднее арифметическое. Поэтому различия между сферами здесь показывают, где работодатели в массе готовы платить больше.

Регионы с самыми высокими медианными зарплатами

Среди регионов по уровню медианной заработной платы лидирует Магаданская область — 119,3 тыс. рублей. Следом идет Ямало-Ненецкий автономный округ — 118,6 тыс. рублей, затем Москва — 106,7 тыс. рублей. В пятерку также вошли Республика Саха (Якутия) — 103,6 тыс. рублей и Амурская область — 100 тыс. рублей.

Эта пятерка отражает типичную географию высоких зарплат: северные и дальневосточные регионы, а также столица. Разброс между лидерами и Москвой заметен даже внутри топа, что подчеркивает, насколько сильно "региональный фактор" влияет на уровень предложений.

Как читать эти цифры без лишних иллюзий

Данные описывают медианные предложения в вакансиях, а не фактически выплачиваемую зарплату "на руки" и не доход конкретного работника. На итоговую сумму влияют условия конкретной должности, наличие премиальной части, график, компенсации, а также требования к опыту и зоне ответственности. Поэтому высокие медианы чаще всего концентрируются там, где цена ошибки выше и кадровый дефицит ощутимее.

При этом сам список лидеров показывает, что работодатели готовы конкурировать за управленцев и специалистов, влияющих на деньги и эффективность, а также за тех, кто обеспечивает движение грузов и работу цепочек поставок. Именно эти сегменты и формируют верхнюю часть зарплатной "вилки" по стране.