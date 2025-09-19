Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Огурцы
Огурцы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:11

Холодное лето без урожая? Эти огурцы не боятся перепадов погоды

Холодостойкие и ранние сорта огурцов для разных регионов

Огурцы — один из самых любимых овощей на дачных грядках. Но даже опытные садоводы знают: урожай не всегда радует, особенно если лето холодное и переменчивое. При этом есть один простой приём, который даёт по-настоящему впечатляющие результаты: грамотный выбор сорта и внимательный уход под особенности каждого растения.

Проверенные фавориты сезона

Сорт "Засолочный" давно стал находкой для любителей домашних заготовок. С квадратного метра можно собрать до 15 кг огурцов. Они устойчивы к большинству болезней и сохраняют вкус как в свежем виде, так и после засолки. Секрет ухода — полив утром и вечером, особенно в жаркие дни.

Гибрид "Букет F1" ценится за раннее созревание и необычное плодоношение "гроздьями". Небольшие огурчики с мелкими пупырышками сладковаты на вкус, подходят и для салатов, и для консервирования.

Летний марафон урожая

"Кураж F1" - выбор для тех, кто хочет быстрых результатов. Первые плоды появляются к концу июля, а при хорошем уходе плодоношение продолжается до середины сентября. Огурцы с прочной кожурой и сочной мякотью универсальны — от свежих салатов до засолки.

"Зятёк F1" славится стабильностью: кусты плодоносят равномерно и долго, а огурцы не перерастают.

Белорусский сорт "Верасень" выделяется особой стойкостью к похолоданиям. Даже при резком снижении температуры он даёт плотные, хрустящие и тёмные плоды — настоящая находка для регионов с непредсказуемым летом.

Как вырастить урожай без компромиссов

  1. Правильный выбор сорта. Для засолки лучше подходят "Засолочный" и "Кураж F1", для салатов — "Букет F1" и "Зятёк F1". "Верасень" идеален для северных регионов.

  2. Регулярный полив. Лучшее время — утро и вечер, чтобы избежать перегрева корней.

  3. Подкормка. Огурцы любят органику и калийные удобрения — они обеспечивают хруст и сочность.

  4. Формирование кустов. Удаление лишних завязей и правильная подвязка стимулируют обильное плодоношение.

  5. Защита от холода. При похолодании помогает плёночное укрытие или лёгкие теплицы.

А что если…

Если дачник посадит несколько сортов одновременно, он сможет обеспечить себя огурцами на весь сезон: от ранних и сладких до поздних и плотных для засолки. Такой "ассорти-сад" гарантирует урожай даже при капризной погоде.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Трещины на коре плодовых деревьев опасны инфекциями и морозобоинами — предупреждают агрономы сегодня в 17:28

Кора рвётся, как ткань на морозе: трещины превращают здоровое дерево в развалину

Даже маленькая трещина на коре может привести к гибели дерева. Разбираем причины повреждений, методы лечения и профилактику.

Читать полностью » Гортензия, самшит и спирея в сентябре хорошо размножаются черенками сегодня в 17:12

Сентябрь — золотое время садовода: эти кустарники дают вторую жизнь из одной веточки

Какие кустарники легко размножить черенками в сентябре и как правильно ухаживать за ними, чтобы весной получить здоровые растения.

Читать полностью » Агрономы объяснили, какие цветы лучше сажать осенью для раннего весеннего цветения сегодня в 16:28

Снег — лучший садовник: как холод превращает семена в крепкие всходы

Осень — лучшее время, чтобы расширить цветник. Какие цветы стоит сеять и сажать в сентябре-ноябре, чтобы весной клумбы заиграли яркими красками?

Читать полностью » Садоводы в сентябре сокращают полив цветов и прекращают подкормку азотом сегодня в 16:11

Осень подкрадывается, а сад ещё живёт летом: вот как помочь ему пережить переход

Какие шаги нужно сделать в конце лета, чтобы сад оставался свежим осенью и легче пережил зиму.

Читать полностью » Яичная скорлупа в огороде: агрономы объяснили пользу, вред и правильное применение сегодня в 15:28

Слизни смеются первыми: народное средство сработало только в легендах

Яичная скорлупа в саду — польза или вред? Разбираем мифы и факты: как правильно применять, а когда лучше отказаться.

Читать полностью » Ошибки садоводов осенью приводят к снижению урожая весной — мнение агрономов сегодня в 14:23

Осенняя лень — весенняя каторга: пять шагов, которые сэкономят силы и спасут урожай

Осень — не время отдыха, а возможность заложить основу урожая. Какие работы стоит провести в сентябре, чтобы весной было проще?

Читать полностью » Эксперты: скарификация газона улучшает доступ влаги и воздуха к корням сегодня в 14:22

Враг газона растёт тише травы: один сезон — и земля превращается в моховое болото

Осенью мох и сорняки легко захватывают газон. Но есть приём, который вернёт траве густоту и свежесть — понадобится только один инструмент.

Читать полностью » Осенью в Забайкальском крае рекомендуют сеять сидераты для восстановления почвы сегодня в 13:43

Сделаете ошибку осенью — весной останетесь без урожая: как сидераты спасают почву в Забайкалье

Осенью в Забайкалье можно подготовить грядки к будущему урожаю. Узнайте, какие зелёные удобрения выбрать, чтобы земля отдохнула и стала плодороднее.

Читать полностью »

Новости
Наука

Геолог Мур обнаружил микросферулы и металлические частицы в океанских отложениях Баффинова залива
Красота и здоровье

Невролог Чэн: сильный храп повышает риск деменции и бессимптомных инсультов
Туризм

Леонид Гелибтерман: гастрономический туризм становится драйвером развития регионов России
Авто и мото

Замена аккумулятора без сброса настроек: советы автоэлектрика
Технологии

Poco F7 Pro и Redmi Note 14 стали хитами лета на российском рынке смартфонов
Наука

Учёные зафиксировали связь одиночества с вариабельностью сердечного ритма у 824 человек
Спорт и фитнес

Эксперт Брайан Карсон назвал принципы прогрессивной нагрузки для быстрого набора мышц
Наука

Археологи зафиксировали 950 бороздок в пещере Варибрук
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet