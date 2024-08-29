Почему высокий уровень масла в двигателе так же вреден, как и низкий

Высокий уровень масла в двигателе автомобиля так же вреден, как и низкий, рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

По словам специалиста, высокий уровень масла может свидетельствовать о попадании в него топлива. Это чаще всего происходит в дизельных моторах и бензиновых двигателях с непосредственным впрыском, например, при утечке топлива из неисправного топливного насоса. Кроме того, уровень масла может повышаться зимой, если водитель ездит только на короткие расстояния.

В таких случаях повышение уровня масла может быть значительным и крайне опасным для двигателя. Масло разжижается, его свойства ухудшаются, давление в системе растет, что может привести к выдавливанию прокладок и сальников. В результате, по словам Родионова, возможно образование нагара в цилиндрах, что негативно сказывается на работе двигателя.

Родионов также отметил, что в масло может попадать антифриз из-за трещин в головке блока цилиндров, в самом блоке или при негерметичности теплообменника масла.

Эксперт предостерегает: машину с повышенным уровнем масла покупать не стоит, так как недобросовестные продавцы могут маскировать низкое давление в системе перед продажей, доливая самое вязкое масло. Это может скрывать серьезные проблемы двигателя.

Фото: commons. wikimedia.org/ООО "Газпромнефть - Смазочные материалы" (Creative Commons Attribution 4.0 International license).