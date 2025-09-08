Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Шанхай, Китай
Шанхай, Китай
© commons.wikimedia.org by Stefan Fussan is licensed under CC BY-SA 3.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:12

Шанхай сияет небоскрёбами, а рядом прячется Китай, которого никто не ждёт

Что посмотреть рядом с Шанхаем: Уюань, Хуанлин и города "рая на земле"

Шанхай умеет поражать. Этот город — словно витрина современного Китая: сияющие небоскрёбы, модные бутики и бесконечный выбор пельменей. Его метро настолько чистое и продуманное, что перемещаться между районами или даже городами становится удивительно легко.

Но рано или поздно возникает желание вырваться за пределы мегаполиса — туда, где в туманной дымке скрываются горы и где время течёт так же спокойно, как ручьи на старинных китайских картинах. И вот тут на помощь приходит крупнейшая в мире сеть скоростных поездов: стоит лишь сесть в вагон, и уже через пару часов вы окажетесь в сельской глубинке.

Уюань: китайская идиллия в трёх часах от Шанхая

На востоке Китая, в провинции Цзянси, притаился уезд Уюань. Это место, словно сошедшее с рисунков тушью: холмы, каменные деревни, извилистые тропы и жизнь в гармонии с природой.

Уюань знаменит двумя вещами: золотыми полями рапса, расцветающими в марте, и величественными домами, построенными богатейшими купцами несколько веков назад. Здесь время будто остановилось, а история читается в каждом доме, каждом дворе.

Первая остановка — деревня Янь. Ей уже 800 лет, и до сих пор это место остаётся живым: люди работают в полях, дети бегают по узким улочкам, а клановые традиции всё ещё сильны. Входной билет символический, зато впечатления настоящие.

Отель Skywells: история с современным уютом

В Яне стоит особняк в стиле хуэйчжоу, которому почти 300 лет. Сегодня здесь работает бутик-отель Skywells, созданный британцем и его китайской женой.

Толстые стены, крошечные окна и знаменитые "небесные колодцы" — всё это не просто архитектура, а часть истории. А ещё это уютное место, где хозяйка готовит блюда из овощей, собранных в собственном огороде, и наливает гостям отличный джин-тоник.

Хуанлин: деревня на склоне горы

Следующий пункт маршрута — Хуанлин. Этой деревне более 600 лет, и она расположена прямо на горном склоне. Сюда ведёт канатная дорога, откуда открываются головокружительные виды на террасные поля.

Туристы приезжают не только ради панорам, но и ради зрелища: овощи и травы, сушащиеся в круглых корзинах на балконах домов, образуют настоящую живую картину. Для любителей острых ощущений есть и два подвесных стеклянных моста.

Шанхайские контрасты: от небоскрёбов до тихих прогулок

Вернувшись в Шанхай, стоит заглянуть на новейшую смотровую площадку The Stage - бывшую вертолётную площадку. Отсюда город кажется футуристической декорацией, а закат превращает небоскрёбы в золотые свечи.

Затем можно отправиться на набережную Вайтань. Здесь, среди зданий в стиле неоклассицизма и готики, ощущается дыхание колониальной эпохи.

Для тех, кто любит неспешные прогулки, подойдёт набережная Сюйхуэй: бывшая индустриальная зона превратилась в арт-пространство и парк. А вот в старом городе, возле сада Юйюань, по-прежнему можно почувствовать вкус "старого Шанхая" и даже попробовать знаменитые пельмени сяолунбао.

Дополнительный штрих к путешествию: Сучжоу и Ханчжоу

Если останется время, стоит заглянуть в Сучжоу или Ханчжоу. Эти города когда-то называли "раем на земле". Сегодня их любят за живописные пейзажи, чайные плантации и старинные сады.

Ханчжоу подарит прогулку вдоль знаменитого Западного озера, а Сучжоу удивит садами с искусственными горами и изящными павильонами. Всё это — всего пара часов на скоростном поезде от Шанхая.

Практическая информация: билеты на поезд

Купить билеты легко: на вокзале по паспорту или в официальном приложении Railway 12306 (оно доступно и на английском языке). Важно помнить: все билеты привязаны к удостоверению личности, поэтому на станции достаточно предъявить паспорт, чтобы пройти к поезду.

