Чжанцзяцзе ближе, чем кажется: поезд ведёт прямо в декорации "Аватара"

Поездка, которая когда-то казалась долгим путешествием, сегодня занимает всего пару часов. Добраться из Чунцина до Чжанцзяцзе теперь можно на скоростном поезде всего за 2-3 часа. Об этом рассказывает блогер AnnaVlad, поделившаяся в своём материале подробностями поездки и практическими советами.

Чжанцзяцзе: природа, вдохновившая Голливуд

Чжанцзяцзе — город в провинции Хунань, который известен не только живописным национальным лесным парком, но и своими уникальными скальными образованиями. Высокие столбы из песчаника и кварца, поднимающиеся в небо, сделали этот регион популярным после выхода фильма "Аватар". Именно они вдохновили создателей "парящих гор Аллилуйя". В 2010 году одна из главных достопримечательностей — "Колонна Южное Небо" высотой 1080 метров — была переименована в "гору Аватар-Аллилуйя".

Сегодня парк входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а ежегодный поток туристов сюда исчисляется миллионами. Чтобы увидеть эти виды своими глазами, путешественники из Чунцина чаще всего выбирают поезд. Расстояние между городами — 503 км.

Билеты и классы вагонов

Билеты удобно приобретать через приложение trip. com. Среди плюсов — наличие русского интерфейса и возможность оплаты картами "МИР". По этому маршруту ежедневно отправляется более двадцати поездов, а значит, проблем с выбором рейса обычно не возникает.

Автор выбрала утренний экспресс и оформила билет в вагон первого класса. "Отличие от второго класса в том, что здесь только по два кресла с каждой стороны. В поезде всю дорогу было очень тихо, все спали", — отмечает она.

Как добраться до вокзала

Путешествие к железнодорожной станции началось с метро. Гостиница, где остановилась автор, находилась рядом с Raffles City Chongqing. Дорога до вокзала заняла около 30-35 минут. Для построения маршрута использовались китайские карты Baidu Map, которые значительно точнее отмечают остановки и станции, чем Google Maps.

Назначением был новый вокзал Chongqing East (重庆东站). Построенный всего несколько месяцев назад, он считается одним из крупнейших железнодорожных узлов мира. По словам автора, масштабы здания впечатляют, и чтобы пройти на посадку, достаточно лишь паспорта — распечатывать билеты не требуется.

"Когда я подошла к своему выходу, уже стояли очереди на посадку. Чтобы не стоять зря, я сразу уточнила у персонала, можно ли с иностранным паспортом пройти во все стойки, или только определенные — здесь можно в любую", — пишет блогер.

Прибытие и трансфер

В Чжанцзяцзе иностранным туристам стоит учитывать особенность — для выхода из вокзала действует отдельная стойка для паспортного контроля. Она находится справа, возле неё обычно дежурит сотрудник.

Дальнейший путь до национального парка занимает около получаса на автомобиле. Автор заранее забронировала номер в гостинице Z Plus Mountain Resort Inn, которая расположена всего в пяти минутах ходьбы от входа Mid gate — Zimugang.

"За день до приезда я отправила в чат номер поезда и время прибытия. Водитель встретил меня у выхода с табличкой и отвёз прямо к отелю", — рассказывает она.

Несколько советов путешественникам

Выбирайте первый класс : чуть дороже, но комфортнее и спокойнее.

: чуть дороже, но комфортнее и спокойнее. Используйте Baidu Map : приложение незаменимо для навигации в Китае.

: приложение незаменимо для навигации в Китае. Не печатайте билеты : достаточно паспорта и QR-кода из приложения.

: достаточно паспорта и QR-кода из приложения. Закладывайте время на трансфер: парк находится в стороне от города, и такси или трансфер лучше продумать заранее.

Маршрут из Чунцина в Чжанцзяцзе на скоростном поезде — это удобный и быстрый способ оказаться в одном из самых красивых природных уголков Китая. Новые транспортные возможности сделали путешествие более доступным для туристов со всего мира, а опыт путешественников вроде AnnaVlad подтверждает: при правильной подготовке поездка пройдёт без лишнего стресса и с максимальным комфортом.