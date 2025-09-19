Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:15

Москва и Минск свяжет "струна": дорога быстрее самолёта уже не фантастика

РЖД: проект ВСМ-4 "Союз" Москва–Минск может сократить путь до трёх часов

Между Россией и Беларусью активно обсуждаются новые транспортные проекты. Идея соединить Москву и Минск скоростной дорогой или даже принципиально новым видом транспорта выглядит амбициозно и может изменить привычный ритм поездок между двумя столицами.

"Обсуждаются новые виды транспорта. На днях мы обсуждали с Минтрансом перспективу натяжения "струны" между Минском и Москвой, по которой могли бы тележки, вагончики ехать со скоростью 500 километров в час", — сказал госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев.

Москва-Минск сегодня: сколько занимает путь

Сегодня расстояние между Москвой и Минском составляет примерно 720 километров по трассе. На машине этот маршрут в среднем занимает девять часов.

Самолёт справляется быстрее всех: полёт длится около 1 часа 25 минут. Поезда, напротив, требуют больше времени. Самый быстрый экспресс доставляет пассажиров примерно за 6 часов 53 минуты. Остальные составы добираются до Минска за 8-10 часов. Автобусное сообщение также остаётся востребованным, но дорога занимает от 8 до 11 часов.

Сравнение способов поездки Москва-Минск

Вид транспорта Время в пути Стоимость (от)
Самолёт 1 ч 25 мин 2800 ₽
Поезд-экспресс 6 ч 53 мин 2900 ₽
Поезд дальний 8-10 ч 6000-11000 ₽
Автобус 8-11 ч 2200-3100 ₽
Автомобиль около 9 ч зависит от топлива и трассы

Что может дать "струнный" транспорт

Идея "струны" предполагает принципиально новый подход: по подвешенной системе капсулы или небольшие составы смогут двигаться со скоростью до 500 км/ч. При таком сценарии путь сократится до полутора часов — быстрее, чем по воздуху, если учитывать дорогу в аэропорт, регистрацию и посадку.

Кроме того, обсуждается высокоскоростная магистраль ВСМ-4 "Союз". По планам РЖД, поезда могли бы преодолевать 715 километров всего за три часа. Пока этот проект в списке приоритетов идёт четвёртым, уступая линиям на Санкт-Петербург, Екатеринбург и Адлер.

Советы шаг за шагом: как выбрать транспорт сегодня

  1. Если важна скорость и удобство — оптимален авиаперелёт. Билеты дешевле всего при покупке за месяц и более.

  2. Для тех, кто предпочитает комфорт на земле, подойдёт поезд-экспресс "Ласточка".

  3. Автобус — бюджетный вариант, особенно для поездок в компании.

  4. Автомобиль позволяет путешествовать гибко, но требует учёта затрат на топливо, шины и страховку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать билет на поезд или самолёт в последний момент.

  • Последствие: цена может вырасти в два раза.

  • Альтернатива: планировать заранее через сервисы бронирования.

  • Ошибка: выбирать автобус ради экономии, не учитывая долгую дорогу.

  • Последствие: потеря целого дня в пути.

  • Альтернатива: рассмотреть поезд или машину для большей мобильности.

  • Ошибка: ехать на машине без подготовки.

  • Последствие: риск задержки из-за поломки или штрафов.

  • Альтернатива: пройти техосмотр и оформить страховку ОСАГО.

А что если…

Если проект "струны" действительно реализуют, появится уникальная возможность путешествовать между двумя столицами быстрее самолёта. Более того, можно будет составить комбо-маршруты: за два часа из Петербурга в Москву, затем полтора часа до Минска, а дальше — новые границы возможностей, включая международные линии, например Благовещенск-Китай.

Плюсы и минусы будущих решений

Формат Плюсы Минусы
"Струна" Скорость до 500 км/ч, инновационность, отсутствие пробок Высокая стоимость строительства, технологические риски
ВСМ-4 Стабильная технология, предсказуемые сроки Дороже билеты, проект не в приоритете
Самолёт Быстрее всех при коротком маршруте Время на регистрацию и контроль
Поезд Комфорт, центр-центр без аэропортов Долго по времени
Автобус Дёшево и доступно Самое долгое время в пути

FAQ

Сколько стоит поездка из Москвы в Минск?
Автобус — от 2200 ₽, поезд "Ласточка" — от 2900 ₽, самолёт — от 2800 ₽, купейный поезд — 6000-11000 ₽.

Что быстрее: самолёт или "струна"?
При скорости 500 км/ч "струна" займёт около 1,5 часов, что может быть быстрее с учётом аэропортовых процедур.

Когда появится ВСМ-4?
Пока сроки реализации не названы. По приоритетам дорога занимает четвёртое место.

Мифы и правда

  • Миф: автобус — самый выгодный способ.
    Правда: экономия минимальна, а время в пути в два раза больше, чем на поезде.

  • Миф: самолёт всегда быстрее.
    Правда: дорога в аэропорт и регистрация могут нивелировать разницу.

  • Миф: высокоскоростные магистрали — фантастика.
    Правда: проекты ВСМ уже реализуются в Китае, Франции и Японии, вопрос лишь в инвестициях.

3 интересных факта

• В Китае уже курсируют поезда со скоростью более 600 км/ч на магнитной подушке.
• Первая ВСМ в мире появилась в Японии в 1964 году — "синкансэн".
• Москва-Минск может стать первым направлением, где будут конкурировать сразу два инновационных формата: классическая ВСМ и "струнный" транспорт.

Исторический контекст

  1. В 1930-е годы Москва и Минск соединялись долгими железнодорожными маршрутами, дорога занимала более 12 часов.

  2. В 1960-е начались регулярные авиарейсы, которые резко сократили время.

  3. В 2000-е появились новые поезда "Ласточка", улучшившие качество железнодорожных поездок.

