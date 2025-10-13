Гигабит из космоса: в Петербурге создают модем, который ускорит спутники в 5 раз

Учёные и инженеры Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) работают над созданием высокоскоростного модема нового поколения для малых космических аппаратов формата CubeSat. Разработка обещает многократное увеличение скорости передачи данных при минимальном энергопотреблении и уже получила поддержку в рамках программы "Приоритет-2030" Минобрнауки России.

"Предлагаемый подход не имеет аналогов", — сообщили в пресс-службе СПбПУ.

Зачем нужен новый модем

CubeSat-спутники используются для радиотехнического мониторинга, съёмки Земли, экспериментов и образовательных проектов. Однако их главная проблема — ограниченная пропускная способность каналов связи: в среднем аппараты передают данные со скоростью 200-300 Мбит/с, что значительно ниже потенциала современной электроники.

Из-за этого спутники могут передавать накопленные гигабайты информации лишь во время короткого пролёта над наземной станцией — обычно не более 10 минут. Новая разработка должна увеличить скорость передачи в 3-5 раз, что позволит быстрее выгружать научные и технические данные.

Как работает технология

В основе проекта лежит применение новых сигнально-кодовых конструкций и принципа оптимальных сигналов, адаптированных для специфики космических систем. Эти сигналы обеспечивают устойчивость передачи даже при низком уровне мощности передатчика и ограниченных ресурсах энергопитания.

Ключевые особенности

Скорость передачи - не менее 1 Гбит/с ;

Энергопотребление - оптимизировано для малых спутников;

Синхронизация времени - встроенная функция для повышения точности навигации и работы многоспутниковых систем;

Совместимость с существующими платформами CubeSat;

Возможность масштабирования - для создания орбитальных группировок.

По словам разработчиков, синхронизация времени особенно важна для задач высокоточной навигации, включая обеспечение Северного морского пути и координацию работы больших спутниковых созвездий.

От моделирования к испытаниям

Команда СПбПУ, в которую входят учёные, аспиранты и студенты, уже завершила моделирование сигнально-кодовых конструкций и разработала схемотехнические решения. На следующем этапе они создадут прототип модема, который будет испытан на орбите в составе спутников "Политех Юниверс".

Группировка "Политех Юниверс" включает пять CubeSat-аппаратов, которые проводят радиотехнический мониторинг и исследуют электромагнитную обстановку. Испытания позволят проверить работу нового оборудования в реальных условиях космоса.

"Мы рассчитываем протестировать прототип в рамках эксплуатационных запусков уже в ближайшие годы", — сообщили представители СПбПУ.

Сравнение с существующими решениями

Параметр Текущие CubeSat-системы Новый модем СПбПУ Скорость передачи данных 200-300 Мбит/с ≥1 Гбит/с Энергопотребление Среднее Оптимизированное Тип сигналов Классические модуляции Оптимальные сигналы Возможность синхронизации времени Ограниченная Полноценная встроенная Поддержка многоспутниковых группировок Частичная Полная интеграция

Таким образом, новая система позволит не только ускорить передачу данных, но и повысить эффективность межспутникового взаимодействия.

Национальный контекст

Разработка модема вписывается в цели национального проекта "Развитие многоспутниковой орбитальной группировки", рассчитанного до 2030 года. Согласно программе, Россия планирует развернуть около 650 космических аппаратов, объединённых в единую сеть связи и наблюдения.

Высокоскоростные каналы передачи данных между спутниками и Землёй — ключевое условие успешной работы таких систем. Без них невозможно реализовать задачи дистанционного зондирования, климатического мониторинга, морской навигации и связи в труднодоступных регионах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использование стандартных радиоканалов низкой пропускной способности.

Последствие: потеря части научных данных и задержки в передаче информации.

Альтернатива: внедрение новых кодовых конструкций и адаптивных сигналов. Ошибка: высокая энергоёмкость радиомодулей.

Последствие: сокращение срока службы спутников.

Альтернатива: применение энергоэффективных схем и оптимальных сигналов. Ошибка: отсутствие точной синхронизации между спутниками.

Последствие: ошибки в позиционировании и навигации.

Альтернатива: встроенная синхронизация времени, реализованная в новом модеме.

Преимущества нового подхода

Преимущество Описание Скорость Повышение скорости передачи данных до уровня гигабита в секунду Энергоэффективность Минимизация потерь энергии на передачу сигнала Компактность Подходит для малых аппаратов формата 3U и 6U Надёжность Устойчивость к радиопомехам и космическому излучению Технологическая независимость Использование отечественных компонентов и алгоритмов

А что если… модем станет отраслевым стандартом?

Если технология СПбПУ подтвердит свою эффективность, она может стать новым стандартом связи для российских и международных малых спутников. Университет уже рассматривает возможность передачи решения коммерческим компаниям и интеграции его в системы спутникового интернета, дистанционного мониторинга и навигации.

Это даст толчок к развитию малой космонавтики в России, где активно формируются новые стартапы и инжиниринговые центры, работающие с форматом CubeSat.

FAQ

Что такое CubeSat?

Это мини-спутники стандартного формата (обычно 10x10x10 см), используемые для научных и технологических миссий.

Какую скорость обеспечит новый модем?

Минимум 1 Гбит/с, что в несколько раз выше нынешних показателей.

Почему важна синхронизация времени?

Она необходима для точной навигации, межспутниковых измерений и одновременной работы в группировке.

Когда планируются испытания?

После завершения лабораторных тестов модем будет проверен на орбите в составе "Политех Юниверс".

Как проект финансируется?

Он поддержан Минобрнауки РФ через программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".

Исторический контекст

CubeSat-технологии появились в конце 1990-х годов как учебные проекты, но быстро превратились в полноценный инструмент науки и бизнеса. Сегодня более 2 000 аппаратов этого типа работают на орбите, а Россия активно развивает собственные разработки. СПбПУ — один из пионеров в этой области: его спутники используются для радиомониторинга и экспериментов с новыми технологиями связи.

3 интересных факта