Гигабит из космоса: в Петербурге создают модем, который ускорит спутники в 5 раз
Учёные и инженеры Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) работают над созданием высокоскоростного модема нового поколения для малых космических аппаратов формата CubeSat. Разработка обещает многократное увеличение скорости передачи данных при минимальном энергопотреблении и уже получила поддержку в рамках программы "Приоритет-2030" Минобрнауки России.
"Предлагаемый подход не имеет аналогов", — сообщили в пресс-службе СПбПУ.
Зачем нужен новый модем
CubeSat-спутники используются для радиотехнического мониторинга, съёмки Земли, экспериментов и образовательных проектов. Однако их главная проблема — ограниченная пропускная способность каналов связи: в среднем аппараты передают данные со скоростью 200-300 Мбит/с, что значительно ниже потенциала современной электроники.
Из-за этого спутники могут передавать накопленные гигабайты информации лишь во время короткого пролёта над наземной станцией — обычно не более 10 минут. Новая разработка должна увеличить скорость передачи в 3-5 раз, что позволит быстрее выгружать научные и технические данные.
Как работает технология
В основе проекта лежит применение новых сигнально-кодовых конструкций и принципа оптимальных сигналов, адаптированных для специфики космических систем. Эти сигналы обеспечивают устойчивость передачи даже при низком уровне мощности передатчика и ограниченных ресурсах энергопитания.
Ключевые особенности
-
Скорость передачи - не менее 1 Гбит/с;
-
Энергопотребление - оптимизировано для малых спутников;
-
Синхронизация времени - встроенная функция для повышения точности навигации и работы многоспутниковых систем;
-
Совместимость с существующими платформами CubeSat;
-
Возможность масштабирования - для создания орбитальных группировок.
По словам разработчиков, синхронизация времени особенно важна для задач высокоточной навигации, включая обеспечение Северного морского пути и координацию работы больших спутниковых созвездий.
От моделирования к испытаниям
Команда СПбПУ, в которую входят учёные, аспиранты и студенты, уже завершила моделирование сигнально-кодовых конструкций и разработала схемотехнические решения. На следующем этапе они создадут прототип модема, который будет испытан на орбите в составе спутников "Политех Юниверс".
Группировка "Политех Юниверс" включает пять CubeSat-аппаратов, которые проводят радиотехнический мониторинг и исследуют электромагнитную обстановку. Испытания позволят проверить работу нового оборудования в реальных условиях космоса.
"Мы рассчитываем протестировать прототип в рамках эксплуатационных запусков уже в ближайшие годы", — сообщили представители СПбПУ.
Сравнение с существующими решениями
|Параметр
|Текущие CubeSat-системы
|Новый модем СПбПУ
|Скорость передачи данных
|200-300 Мбит/с
|≥1 Гбит/с
|Энергопотребление
|Среднее
|Оптимизированное
|Тип сигналов
|Классические модуляции
|Оптимальные сигналы
|Возможность синхронизации времени
|Ограниченная
|Полноценная встроенная
|Поддержка многоспутниковых группировок
|Частичная
|Полная интеграция
Таким образом, новая система позволит не только ускорить передачу данных, но и повысить эффективность межспутникового взаимодействия.
Национальный контекст
Разработка модема вписывается в цели национального проекта "Развитие многоспутниковой орбитальной группировки", рассчитанного до 2030 года. Согласно программе, Россия планирует развернуть около 650 космических аппаратов, объединённых в единую сеть связи и наблюдения.
Высокоскоростные каналы передачи данных между спутниками и Землёй — ключевое условие успешной работы таких систем. Без них невозможно реализовать задачи дистанционного зондирования, климатического мониторинга, морской навигации и связи в труднодоступных регионах.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: использование стандартных радиоканалов низкой пропускной способности.
Последствие: потеря части научных данных и задержки в передаче информации.
Альтернатива: внедрение новых кодовых конструкций и адаптивных сигналов.
-
Ошибка: высокая энергоёмкость радиомодулей.
Последствие: сокращение срока службы спутников.
Альтернатива: применение энергоэффективных схем и оптимальных сигналов.
-
Ошибка: отсутствие точной синхронизации между спутниками.
Последствие: ошибки в позиционировании и навигации.
Альтернатива: встроенная синхронизация времени, реализованная в новом модеме.
Преимущества нового подхода
|Преимущество
|Описание
|Скорость
|Повышение скорости передачи данных до уровня гигабита в секунду
|Энергоэффективность
|Минимизация потерь энергии на передачу сигнала
|Компактность
|Подходит для малых аппаратов формата 3U и 6U
|Надёжность
|Устойчивость к радиопомехам и космическому излучению
|Технологическая независимость
|Использование отечественных компонентов и алгоритмов
А что если… модем станет отраслевым стандартом?
Если технология СПбПУ подтвердит свою эффективность, она может стать новым стандартом связи для российских и международных малых спутников. Университет уже рассматривает возможность передачи решения коммерческим компаниям и интеграции его в системы спутникового интернета, дистанционного мониторинга и навигации.
Это даст толчок к развитию малой космонавтики в России, где активно формируются новые стартапы и инжиниринговые центры, работающие с форматом CubeSat.
FAQ
Что такое CubeSat?
Это мини-спутники стандартного формата (обычно 10x10x10 см), используемые для научных и технологических миссий.
Какую скорость обеспечит новый модем?
Минимум 1 Гбит/с, что в несколько раз выше нынешних показателей.
Почему важна синхронизация времени?
Она необходима для точной навигации, межспутниковых измерений и одновременной работы в группировке.
Когда планируются испытания?
После завершения лабораторных тестов модем будет проверен на орбите в составе "Политех Юниверс".
Как проект финансируется?
Он поддержан Минобрнауки РФ через программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".
Исторический контекст
CubeSat-технологии появились в конце 1990-х годов как учебные проекты, но быстро превратились в полноценный инструмент науки и бизнеса. Сегодня более 2 000 аппаратов этого типа работают на орбите, а Россия активно развивает собственные разработки. СПбПУ — один из пионеров в этой области: его спутники используются для радиомониторинга и экспериментов с новыми технологиями связи.
3 интересных факта
-
CubeSat-группировка "Политех Юниверс" управляется полностью из Санкт-Петербурга.
-
Новый модем сможет работать в температурном диапазоне, характерном для орбитальных полётов (от -60 до +80 °C).
-
При успешных испытаниях СПбПУ планирует создать наземный прототип для испытаний технологий межспутниковой связи.
