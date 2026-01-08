Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
магистраль
магистраль
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:22

Время в пути сократится вдвое: что известно о новой высокоскоростной магистрали между столицами

Полномасштабное строительство ВСМ Москва Петербург начнут в 2026 — Минтранс

Полномасштабное строительство первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом выходит на практический этап. Проект, который на протяжении многих лет обсуждался на уровне концепции и пилотных решений, получил четкие сроки реализации и запуска. О ключевых параметрах будущей магистрали и графике работ сообщает агентство ТАСС.

Сроки начала и запуска ВСМ

Министр транспорта России Андрей Никитин сообщил, что развертывание полномасштабного строительства ВСМ Москва-Санкт-Петербург запланировано на 2026 год. По его словам, именно с этого момента проект перейдет в активную фазу, охватывающую основные участки трассы. Запуск высокоскоростного движения намечен на второй квартал 2028 года.

Таким образом, на реализацию проекта от начала основных строительных работ до ввода в эксплуатацию отводится около двух лет. Такой график предполагает параллельное ведение строительных, инженерных и технологических процессов, а также подготовку инфраструктуры для эксплуатации высокоскоростных поездов.

Пилотный участок и испытания поездов

Как уточнил Андрей Никитин в интервью ТАСС, в ближайшее время основные усилия будут сосредоточены на завершении работ на пилотном участке от Зеленограда до Твери. Этот отрезок трассы рассматривается как ключевая экспериментальная зона, где пройдет тестирование всей системы высокоскоростного движения.

Именно здесь планируется обкатка подвижного состава, проверка инфраструктуры и отработка технологических решений. Полученные результаты станут основой для масштабирования проекта на всю магистраль. Такой подход должен снизить риски и обеспечить стабильную работу ВСМ после ее запуска.

Время в пути и финансирование

После ввода магистрали в эксплуатацию время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут. Это существенно сократит существующее железнодорожное сообщение между двумя крупнейшими городами страны и сделает поездки конкурентоспособными по сравнению с авиаперелетами.

Ранее в РЖД сообщали, что только в 2026 году на строительство высокоскоростной магистрали планируется направить 120 млрд рублей. Эти средства будут использованы для возведения инфраструктуры, укладки путей и реализации сопутствующих инженерных решений. Проект ВСМ рассматривается как один из ключевых инфраструктурных проектов федерального уровня.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В тепличных томатах выявляют опасные для урожая вирусы — Россельхознадзор вчера в 15:16
Теплицы под ударом: в южном регионе нашли вирусы, способные уничтожить урожай томатов

В тепличных томатах Волгоградской области выявили опасные вирусы. Они не вредят человеку, но могут уничтожить большую часть урожая.

Читать полностью » Винтажные кружевные салфетки стали популярными рождественскими подарками — Mash вчера в 14:07
То, что считали хламом, превратилось в подарок за 50 тысяч: винтаж вернулся неожиданно

Кружевные салфетки, знакомые по советским интерьерам, неожиданно стали дорогим рождественским подарком: редкое производство и ручной труд подняли цену до десятков тысяч рублей.

Читать полностью » Рождество Христово открывает цикл праздников — РПЦ вчера в 11:48
Рождественский пост завершён, но праздники только начинаются: что ждёт православных христиан

7 января православные христиане отмечают Рождество Христово. Это событие завершается Рождественским постом. Как православные готовятся к праздникам, читайте в статье.

Читать полностью » ВШЭ будет формировать доклад о старшем поколении раз в два года — ТАСС вчера в 9:17
Социальная политика вслепую закончилась: зачем власти понадобились регулярные отчеты о пенсионерах

В России начнут регулярно анализировать уровень жизни пенсионеров: первый комплексный доклад о социально-экономическом положении подготовят в 2026 году.

Читать полностью » Новую маркировку продуктов с указанием сахара и соли введут в России — РИАН вчера в 9:05
Забудьте про мелкий шрифт: скоро вред сахара и соли будет виден за три метра — вот как это работает

Власти готовят новую маркировку продуктов с предупреждением об избытке сахара и соли — предложения по ее введению должны подготовить в 2026 году.

Читать полностью » Регистрация РПЦ укрепит гуманитарные контакты с Кот-д’Ивуаром — Салтыков вчера в 9:02
РПЦ ставит на Африку: Русская церковь легализуется в сердце Западной Африки — дипломаты в шоке

Россия продвигает православное присутствие в Кот-д'Ивуаре: документы на регистрацию РПЦ поданы, а строительство храма под Абиджаном продолжается.

Читать полностью » Россия заняла седьмое место в мире по импорту игристого вина — ООН Comtrade вчера в 8:16
Игристые вина покорили планету: география крупнейших покупателей охватывает все континенты

Россия вошла в десятку крупнейших импортеров игристого вина. Лидерами мирового рынка остаются США, Великобритания и Япония.

Читать полностью » Цифровой детокс станет массовым трендом к 2026 году — футуролог Попов вчера в 8:08
Ваш смартфон крадёт у вас 88 дней в году: почему в 2026-м все начнут от него избавляться

Футуролог прогнозирует рост отказа от смартфонов и популярность цифрового детокса. В 2026 году антицифровой образ жизни может стать новым трендом.

Читать полностью »

Новости
ДФО
В Амурской области привлекут 35 врачей и медсестер в 2026 — Орлов
Красота и здоровье
Учителя имеют право требовать справку после болезни ребенка — Болотова
Экономика
Страхование жизни станет драйвером рынка в 2026 году — Уфимцев
Туризм
Рост внутреннего туризма в России замедлится в 2026 году — АТОР
Экономика
Добыча угля растет в Якутии и на Сахалине — Казанов
Наука
Люди считающие мир несправедливым чаще верят в теории заговора — Фурнхам
Туризм
Температура воды в ОАЭ летом достигает 38 градусов — Калашников
ДФО
Жители Хабаровского края массово встречали Новый год в Китае — ГТРК
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet