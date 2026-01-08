Время в пути сократится вдвое: что известно о новой высокоскоростной магистрали между столицами

Полномасштабное строительство первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом выходит на практический этап. Проект, который на протяжении многих лет обсуждался на уровне концепции и пилотных решений, получил четкие сроки реализации и запуска. О ключевых параметрах будущей магистрали и графике работ сообщает агентство ТАСС.

Сроки начала и запуска ВСМ

Министр транспорта России Андрей Никитин сообщил, что развертывание полномасштабного строительства ВСМ Москва-Санкт-Петербург запланировано на 2026 год. По его словам, именно с этого момента проект перейдет в активную фазу, охватывающую основные участки трассы. Запуск высокоскоростного движения намечен на второй квартал 2028 года.

Таким образом, на реализацию проекта от начала основных строительных работ до ввода в эксплуатацию отводится около двух лет. Такой график предполагает параллельное ведение строительных, инженерных и технологических процессов, а также подготовку инфраструктуры для эксплуатации высокоскоростных поездов.

Пилотный участок и испытания поездов

Как уточнил Андрей Никитин в интервью ТАСС, в ближайшее время основные усилия будут сосредоточены на завершении работ на пилотном участке от Зеленограда до Твери. Этот отрезок трассы рассматривается как ключевая экспериментальная зона, где пройдет тестирование всей системы высокоскоростного движения.

Именно здесь планируется обкатка подвижного состава, проверка инфраструктуры и отработка технологических решений. Полученные результаты станут основой для масштабирования проекта на всю магистраль. Такой подход должен снизить риски и обеспечить стабильную работу ВСМ после ее запуска.

Время в пути и финансирование

После ввода магистрали в эксплуатацию время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут. Это существенно сократит существующее железнодорожное сообщение между двумя крупнейшими городами страны и сделает поездки конкурентоспособными по сравнению с авиаперелетами.

Ранее в РЖД сообщали, что только в 2026 году на строительство высокоскоростной магистрали планируется направить 120 млрд рублей. Эти средства будут использованы для возведения инфраструктуры, укладки путей и реализации сопутствующих инженерных решений. Проект ВСМ рассматривается как один из ключевых инфраструктурных проектов федерального уровня.