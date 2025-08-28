Снято на пределе: почему "Классный мюзикл" мог сорваться в любой момент

Кто бы мог подумать, что один из самых популярных фильмов Disney Channel снимался в невероятно сжатые сроки? Всего несколько недель — именно столько было у команды "Классного мюзикла", чтобы создать картину, которая позже стала культурным феноменом.

Плотный график и работа на пределе

Барт Джонсон, сыгравший баскетбольного тренера Джека Болтона и отца главного героя Троя, вспоминает, что расписание съемок было почти нереальным.

"Это огромный объем работы и очень амбициозные съемки. И Кенни [Ортега] хотел делать все по-крупному", — рассказывал актер.

По его словам, Disney Channel всегда работал в таком режиме. В 2000-х большинство оригинальных фильмов компании снимались всего за пять недель. Съемочной группе приходилось ежедневно справляться с нагрузкой по пять-семь страниц сценария, одновременно управляя массовкой и танцорами.

"Тебе нужно впихнуть многое, ты должен двигаться, двигаться очень быстро. Ты снимаешь по пять, шесть, семь страниц в день. Нужно пройти через много-много страниц и рассказать много истории. А у тебя еще есть массовка и танцоры. <…> Так что сделать что-то особенное и сделать это правильно — это чудо. Да, это действительно чудо", — вспоминал Джонсон.

Самый сложный номер — за пару дней

Особое испытание ждал актеров и постановщиков во время съемки сцены "Status Quo". Этот эпизод, где десятки школьников танцуют и спорят о своем месте в иерархии, сняли всего за один-два дня. Именно этот номер впоследствии стал одним из самых узнаваемых и масштабных в фильме.

От фильма к подкасту

Сегодня 54-летний Джонсон не расстается с духом "Классного мюзикла". Он ведет мини-подкаст на платформе iHeartRadio под названием Get Your Head in the Game. Название напрямую отсылает к песне Зака Эфрона и баскетбольной команды из фильма. Первый эпизод вышел 27 августа и сразу привлек внимание фанатов.

Фильм, ставший рекордсменом

Напомним, "Классный мюзикл" вышел в 2006 году и быстро стал культовой лентой Disney Channel. История о баскетболисте Трое и отличнице-химике Габриэлле, которые тайно пробуются на главные роли в школьном мюзикле, покорила подростков по всему миру.

Картина вошла в Книгу рекордов Гиннесса: сразу девять песен из саундтрека оказались в чарте Billboard Hot 100 одновременно — такого результата до этого не добивался ни один телефильм.

Продолжение истории

Феноменальный успех фильма привел к появлению целой франшизы. В 2007 году зрители увидели "Классный мюзикл: каникулы", а год спустя — "Классный мюзикл: выпускной". Позднее, в 2011 году, на экраны вышел спин-офф "Невероятное приключение Шарпей", посвященный героине Эшли Тисдейл.