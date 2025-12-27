Пока одни считают копейки, другие ловят деньги: две сферы живут в другой зарплатной реальности

Разрыв между средними доходами в российской экономике стал особенно заметен: в отдельных сферах зарплаты более чем вдвое превысили общероссийский уровень. Речь идёт не о разовых выплатах, а о статистически зафиксированных показателях по целым отраслям. Об этом сообщает портал Rusamara, ссылаясь на анализ данных официальной государственной статистики, проведённый экспертами РИА Новости.

Лидеры по доходам в октябре

По итогам самыми высокооплачиваемыми стали отрасли, связанные с воздушным, космическим и водным промыслом. Абсолютным лидером оказалась сфера воздушного и космического транспорта. Средняя заработная плата здесь достигла 215,4 тысячи рублей, что стало максимальным показателем среди всех видов экономической деятельности.

На втором месте закрепилась рыболовная промышленность. Работники этой отрасли в среднем получали 205,5 тысячи рублей. Оба сектора уверенно преодолели психологически важную отметку в 200 тысяч рублей, значительно опередив большинство других направлений экономики.

Картина за десять месяцев года

Если рассматривать период с января по октябрь 2025 года, состав лидеров меняется. Самые высокие средние доходы за этот отрезок времени были зафиксированы в нефтегазовой отрасли — 204,1 тысячи рублей. В перечень также вошло производство табачных изделий, где средняя зарплата составила 208,3 тысячи рублей.

Сфера воздушного транспорта сохранила высокие позиции и в более длительной перспективе. Средний доход её работников за десять месяцев оценён в 205,3 тысячи рублей, что подтверждает устойчивость высоких заработков, а не их разовый характер.

Средние значения и методика расчёта

Вплотную к уровню 200 тысяч рублей приблизились финансисты и страховщики. Их средняя зарплата за январь-октябрь составила 197,8 тысячи рублей, не дотянув до планки лишь несколько тысяч. При этом среднемесячная начисленная заработная плата учитывается до вычета налогов и включает премии и надбавки.

В расчёты входят доходы всех сотрудников организаций, в том числе получающих сверхвысокие выплаты. На этом фоне общероссийский показатель выглядел значительно скромнее — 99,7 тысячи рублей, что подчёркивает масштаб разрыва между отраслями.