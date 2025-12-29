Почти 300 тысяч в месяц: профессия, которая вырвалась в лидеры на Кубани

Рынок труда в Краснодарском крае в 2025 году продемонстрировал заметный перекос в сторону высокооплачиваемых технических и рабочих специальностей, при этом абсолютный рекорд оказался за цифровой сферой. Максимальные зарплатные предложения на Кубани существенно выросли по сравнению с прошлым годом, отражая структурные изменения спроса на кадры. Об этом сообщает издание РБК Краснодар.

Абсолютный лидер по зарплате

Самую высокую предлагаемую зарплату в регионе в январе-ноябре 2025 года зафиксировали у специалиста по работе с данными (дата-сайентиста) — 277,5 тыс. рублей. Этот показатель оказался на 58,6% выше, чем максимум аналогичного периода 2024 года, когда лидером был DevOps-инженер с зарплатой 175 тыс. рублей.

По словам директора hh.ru Юг и ЦФО Марины Качновой, столь резкий рост отражает повышенный спрос на специалистов, работающих с большими массивами данных, аналитикой и машинным обучением, при ограниченном предложении таких кадров на региональном рынке.

Топ-5 самых высоких зарплат на Кубани

Помимо дата-сайентистов, в пятёрку профессий с самыми высокими предлагаемыми зарплатами в Краснодарском крае в 2025 году вошли и представители прикладных специальностей. Работодатели готовы платить 166,2 тыс. рублей водителям, 161,4 тыс. рублей сварщикам, 143,5 тыс. рублей курьерам и 139,3 тыс. рублей геодезистам.

Для сравнения, годом ранее в числе наиболее высокооплачиваемых профессий были сварщики с предложением 133,3 тыс. рублей, геодезисты — 132 тыс. рублей, программисты — 123,5 тыс. рублей, а также токари, фрезеровщики и шлифовщики с зарплатами около 120,3 тыс. рублей.

Данные "Авито Работы" и рабочие специальности

Схожую картину фиксируют и аналитики "Авито Работы". По их данным, в 2025 году на Кубани наиболее высокие зарплаты предлагались дальнобойщикам — 192,8 тыс. рублей, машинистам — 189,3 тыс. рублей, фасадчикам — 171,7 тыс. рублей, монолитчикам — 162,5 тыс. рублей и бурильщикам — 161,7 тыс. рублей.

Эти цифры подтверждают устойчивый дефицит квалифицированных рабочих кадров, особенно в строительстве, логистике и промышленности, где конкуренция за сотрудников остаётся высокой.

Общероссийский контекст и прогнозы

В масштабах всей России в числе профессий с самыми высокими предлагаемыми зарплатами по-прежнему лидируют машинисты (218,2 тыс. рублей), водители-дальнобойщики (208,3 тыс. рублей), токари (172,5 тыс. рублей), бурильщики (169,6 тыс. рублей) и операторы станков (163,5 тыс. рублей).

Региональный представитель "Авито Работы" в ЮФО Дмитрий Телегин отметил, что в 2025 году темпы роста зарплат замедлились по сравнению с предыдущими годами. При этом он прогнозирует, что работодатели продолжат повышать оплату труда в наиболее дефицитных сферах, одновременно делая ставку на удержание и развитие персонала как на ключевую стратегию в условиях кадрового голода.