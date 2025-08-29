Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
гравитационные волны
гравитационные волны
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:36

Мгновение, длящееся миллиарды лет: как короткий всплеск раскрыл долгую историю космоса

Учёные обнаружили самый древний быстрый радиовсплеск в галактике возрастом 11 млрд лет

Представьте: радиосигнал, который шёл к нам больше 11 миллиардов лет, — и всё для того, чтобы рассказать о магнитных полях, газе и тайнах космоса, которые иначе остались бы неразгаданными. Именно это и произошло, когда астрономы зафиксировали FRB 20240304B — быстрый радиовсплеск с колоссальным красным смещением.

Как его обнаружили?

Сигнал был впервые пойман 4 марта 2024 года радиотелескопом MeerKAT в Южной Африке. Но настоящая сенсация ждала учёных, когда выяснилось расстояние до источника: красное смещение z = 2,148±0,001. Это значит, что всплеск пришёл из эпохи, когда Вселенной было всего около 3 миллиардов лет.

Определить, откуда именно пришёл сигнал, было непросто. Изначальные наблюдения с наземных обсерваторий и архивные данные не дали результата. Помогли инструменты NIRCam и NIRSpec космического телескопа "Джеймс Уэбб": с их помощью удалось не только найти галактику-источник, но и измерить спектроскопическое красное смещение.

Что показал анализ сигнала?

Радиовсплеск нёс с собой информацию о своей долгой дороге: измеренная дисперсия составила около 2330 пк/см³. Это значение, своего рода "космический отпечаток пальца", подтвердило, насколько далеко путешествовал сигнал, проходя через свободные электроны в межгалактической среде.

Это открытие удваивает диапазон красного смещения локализованных FRB и позволяет исследовать ионизированные барионы примерно на 80% истории Вселенной.

Родительская галактика FRB 20240304B оказалась молодой, не очень массивной и активно формирующей звёзды. Это важная подсказка: такие всплески, вероятно, возникают в сравнительно короткие сроки — например, в результате активности магнетаров, а не процессов, требующих миллиардов лет эволюции.

Магнитные поля гигапарсековых масштабов

На пути к Земле радиоволны прошли через сложные магнитные структуры, включая скопление Девы и другие образования. Это позволило выявить наличие организованных магнитных полей в масштабах, измеряемых гигапарсеками.

Особенно важно, что FRB 20240304B возник в период так называемого "космического полдня" — времени, когда Вселенная формировала звёзды с максимальной интенсивностью. Это подтверждает, что быстрые радиовсплески могут служить маркерами активного галактического формирования.

С появлением телескопов нового поколения, подобные открытия станут чаще. FRB превращаются в мощный инструмент для изучения эволюции Вселенной — от её бурной молодости до современной структуры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты рекомендуют использовать дрожжи для улучшения здоровья пчелиных семей сегодня в 17:57

Устойчивое пчеловодство: как дрожжи могут стать вашим секретным оружием

Ученые из Великобритании и Дании создали заменитель пыльцы на основе дрожжей, который может значительно улучшить здоровье пчел и устойчивость пчеловодства.

Читать полностью » Учёные изучили окаменелость рыбы с застрявшим в горле белемнитом сегодня в 17:47

Палеонтологи нашли не жертву, а оружие: кто на самом деле был главным хищником

Учёные выяснили, почему юрские рыбы гибли, пытаясь проглотить добычу. Неожиданная опасность таилась в раковинах древних моллюсков. Узнайте, как ошибка стоила им жизни.

Читать полностью » Ученые предложили новую гипотезу о природе загадочного космического сигнала Wow сегодня в 16:35

Скрытые сигналы Вселенной: что скрывают архивы телескопа Большое Ухо

Ученые нашли два новых радиосигнала, похожих на знаменитый Wow!, исследуя архивы телескопа "Большое Ухо". Эти открытия могут изменить наше понимание космоса!

Читать полностью » Ученые выявили влияние генетических вариантов на стабильность белков сегодня в 16:23

Бесконечность в конечном коде: как ограниченные вычисления объясняют безграничное

Ученые предлагают новый взгляд на происхождение Вселенной с помощью численной относительности, открывая возможности для изучения ранних этапов её эволюции.

Читать полностью » Сенсация в Греции: раскопки в Элевсине открыли хорошо сохранившийся римский мост сегодня в 15:24

Забытая дорога императоров: мост в Элевсине укажет путь к тайнам Марка Аврелия

Уникальная находка в Элевсине - мост времен Римской империи, обнаруженный при расширении ж/д линии. Археологи взволнованы сохранностью и исторической ценностью.

Читать полностью » Как окружение формирует зрительное восприятие: новое исследование нейробиологов сегодня в 14:24

Ученые раскрыли, почему мы видим мир не так, как они: скрытый код в нашем мозгу

Новое исследование Ивана Крупина из LSE показывает: культурные различия радикально меняют восприятие визуальных иллюзий. Жители WEIRD-обществ и сельской Намибии видят мир по-разному из-за архитектуры окружения.

Читать полностью » Итальянские ученые создали рис высотой 10 см для выращивания в космосе сегодня в 13:24

В космос со своим рисом: итальянские ученые нашли решение продовольственной проблемы для МКС

Итальянские ученые создали карликовый сорт риса для выращивания в космосе, используя CRISPR/Cas9. Этот Moon-Rice обеспечит астронавтов едой при длительных миссиях.

Читать полностью » Китайские учёные объявили о прорыве в борьбе со старением: SRC5-клетки успешно испытаны на приматах сегодня в 12:56

Обезьяны-долгожители и люди: почему все говорят о прорыве китайских биотехнологов — главные факты

Китайские учёные создали уникальные SRC-клетки, которые замедлили старение у макак: улучшение 10 систем организма, восстановление ДНК и репродуктивных функций без побочных эффектов. Прорыв в антивозрастной медицине.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Дерматолог Симпсон: жирная пища не вызывает акне — главный фактор гормоны
Красота и здоровье

Диетологи назвали фрукты, которые лучше всего сочетаются с творогом
Спорт и фитнес

Тренер предупредила об опасности обезвоживания при спорте без питья
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Ротач рассказала, какие упражнения помогают укрепить пресс дома
Культура и шоу-бизнес

People: роман Хью Джекмана и Саттон Фостер остаётся крепким
Дом

Очистите стиральную машину при 90 °C — выйдет слой многолетнего налёта
Еда

Шеф-повара назвали сорт яблок "Гренни Смит" лучшим для выпечки
Садоводство

Листья хрена помогают бороться с тлей, грибковыми болезнями и улучшают почву
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru