Белка больше, чем в стейке: неожиданные продукты для смузи и выпечки

Многие, кто придерживается высокобелковой диеты, стараются извлечь максимум из каждого приёма пищи. Но однообразие быстро надоедает: яйца, курица и фасоль могут наскучить. К счастью, существует множество простых способов увеличить количество белка в рационе — и часто это можно сделать незаметно для вкуса блюда.

Как добавить больше белка в привычные блюда

Смузи

Напитки на основе фруктов и ягод — отличная база для "спрятанного" белка. Сюда легко добавить тофу, греческий йогурт, творог или ореховое масло. Такой вариант особенно удобен для завтрака или перекуса.

Соусы и дипы

Любая кремовая текстура позволяет "подмешать" белковый ингредиент. Рикотта или мягкий творог прекрасно обогащают соусы для пасты, а бобовое пюре или молотые семена — овощные дипы.

Выпечка и десерты

Пюрированные бобы становятся не только источником белка, но и заменой части масла или жира. Каннеллини или фасоль "нэйви" придают тесту мягкость, но почти не меняют вкус. Такой приём можно использовать в супах, брауни или энергетических батончиках.

Орехи и семена

Добавьте их в салаты, каши, бутерброды или просто на тост. Миндаль, кунжут, льняное и тыквенное семя делают блюдо питательнее и вкуснее.

Перекусы

Белок особенно важен в промежутках между приёмами пищи. Хорошие варианты — яйца вкрутую, индейка или куриное джерки, эдамаме, обжаренные нут или соя, греческий йогурт, тыквенные семечки, протеиновые батончики или просто горсть орехов. Такой перекус помогает удерживать сытость и энергию до следующей трапезы.

Сыры

Их легко использовать как дополнение к супам, салатам или бутербродам. Для незаметного обогащения белком подойдут мягкие варианты — рикотта или творог.

Овсянка

Приготовленная на молоке, а не на воде, она сразу становится более белковой. Дополнительно можно добавить семена чиа, орехи или даже яйцо. Вариант "овернайт оутс" с греческим йогуртом даст ещё и пробиотики.

Важные моменты перед увеличением белка

Сколько нужно на самом деле

Избыточное количество не всегда полезно. Суточная норма зависит от возраста, массы тела, уровня активности и состояния здоровья.

Перед изменением рациона полезно проконсультироваться с врачом или нутрициологом: избыток белка может перегрузить почки.

Растительные источники

Снижая долю красного и переработанного мяса и чаще выбирая бобовые, орехи или соевые продукты, можно поддержать здоровье и уменьшить риск хронических заболеваний.

Осторожность с "белковыми" продуктами

На полках магазинов всё чаще встречаются хлеб, паста и снеки с повышенным содержанием белка. Но "маркетинговая" надпись не всегда гарантирует пользу: такие продукты нередко содержат много сахара, соли или искусственных добавок.

Белок и тренировки

Накопить мышечную массу только за счёт рациона не получится. Белковая диета должна сочетаться с силовыми нагрузками 2-3 раза в неделю и сбалансированным питанием в целом.