Яичные маффины с овощами
Яичные маффины с овощами
Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:49

Яйца, которые выглядят как маффины: завтрак в новом формате

Диетолог Антея Леви рассказала о пользе белковых завтраков с egg bites

Яйца — один из самых удобных источников белка, а в формате "egg bites" они становятся ещё и максимально практичными. Небольшие порции, которые можно взять с собой или достать из холодильника утром за пару минут, помогают легко организовать быстрый и сытный завтрак.

Диетолог Антея Леви отмечает, что яйца не только богаты белком (две штуки дают около 12 г), но и содержат витамин B12, витамины A и D, а также холин, необходимый для здоровья мозга. Белковый завтрак помогает дольше сохранять чувство сытости и поддерживает уровень сахара в крови, предотвращая резкие перепады энергии.

Домашние egg bites готовятся за 15 минут и отлично хранятся в холодильнике или морозилке. Достаточно разогреть их в микроволновке — и полноценный завтрак готов.

5 рецептов белковых egg bites

1. Капрезе с творогом

Традиционные ингредиенты салата — томаты, базилик, оливковое масло — в сочетании с творогом вместо моцареллы. Такой вариант добавляет больше белка и позволяет лучше усваивать ликопин из помидоров.

2. С шиитаке и кимчи

Грибы, ферментированные овощи и чеснок делают блюдо насыщенным по вкусу и полезным для микробиома кишечника. Отличный вариант для любителей ярких, "умами" оттенков.

3. Чернично-ванильные

Воздушные, сладковатые, напоминают смесь маффина и суфле. Благодаря творогу и миндальной муке уровень сахара в крови остаётся стабильным, а энергия сохраняется надолго.

4. С карамелизированным луком и куриными колбасками

Более сытный и мясной вариант для тех, кто предпочитает плотный завтрак. Лучше сочетать с гарниром из овощей или цельнозерновыми тостами для баланса углеводов.

5. С фетой и зеленью

Свежие травы придают насыщенный вкус и обладают противовоспалительными свойствами. Фета добавляет белок, а подача в средиземноморском стиле (с овощами и оливковым маслом) делает завтрак особенно полезным.

Итог

Egg bites легко адаптировать под разные вкусы — от сладкого до пикантного. Все пять вариантов содержат минимум 15 г белка на порцию и помогают начать день с энергии и сытости.

