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Стейк на гриле
Стейк на гриле
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Главная / Еда
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:54

Увлечение белком в еде набирает обороты: организм может дорого заплатить за эту одержимость

Чрезмерное употребление белка, которое активно пропагандируется как способ поддержания формы, может обернуться серьезными проблемами для организма. Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с NewsInfo пояснила, что бесконтрольное потребление протеина создает избыточную нагрузку на внутренние системы фильтрации.

Ранее сообщалось, что новый тренд сторонников здорового питания — увлечение белком — набирает обороты. Белок добавляют в йогурты, десерты и даже мороженое, а обогащенную этим макронутриентом пищу считают эликсиром молодости.

Многие потребители считают такие добавки обязательным условием для поддержания тонуса, однако специалисты призывают к осторожности в вопросах выбора стратегии питания при составлении индивидуального рациона.

"Идет маркетинг, что белка чем больше, тем лучше. Это необходимый нашему организму элемент, но он не запасается впрок. Все, что мы съели больше нужного, необходимо утилизировать, создается нагрузка на систему фильтрации в организме. Удар по почкам. Для здорового человека это просто стресс, но если есть проблемы, камни, пиелонефрит, состояние может ухудшить", — отметила диетолог.

По словам эксперта, вторым важным аспектом является угроза обезвоживания и интоксикации. Интенсивная переработка белковой пищи требует значительного количества воды, которую организм начинает извлекать из тканей, что провоцирует сгущение крови. Для нормализации работы внутренних систем важно следить за водным балансом, так как правильный подход к питьевому режиму предотвращает чувство усталости и отечность.

"Если налегаете на куриную грудку, не забывайте пить. Организм будет вытягивать воду из тканей, поэтому может возникнуть обезвоживание, кровь может сгущаться. Может быть дефицит клетчатки и микроэлементов, вытесняются из тарелки полезные овощи и крупы. Это может привести к запорам, дефициту микроэлементов. Избыток белка в виде красного мяса может закислять организм", — пояснила Писарева.

Последствия одностороннего питания могут сказаться не только на работе кишечника, но и на состоянии печени и сосудов. Частое употребление животных белков нагружает организм насыщенными жирами и пуринами, что требует пересмотра привычек, провоцирующих нежелательные биохимические изменения в метаболизме.

Кроме того, при нехватке растительной пищи страдает и микробиом, что замедляет процессы очищения организма, вынуждая внутренние фильтры организма работать на пределе возможностей. Для поддержания стабильной работы сердечно-сосудистой системы диетологи рекомендуют отдавать предпочтение сбалансированным продуктам, способным улучшить состояние сосудов без медикаментозного вмешательства.

Безопасной нормой для здорового человека врач называет количество до полутора граммов белка на килограмм веса. Потребление выше трех грамм эксперт классифицирует как зону риска.

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Проверено экспертом: Врач-диетолог Екатерина Мельникова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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