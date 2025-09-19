Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 22:49

Домашний тренд: выпечка с творогом, которая меняет привычный вкус бэйгла

Диетолог Дезире Нильсен сравнила питательность бэйглов с творогом и классических вариантов

Мода на "высокобелковые" продукты дошла и до выпечки. В TikTok набирают популярность домашние бэйглы с добавлением творога (cottage cheese), которые обещают содержать по 9-12 граммов белка в каждой порции. Кажется, что это отличная альтернатива привычному хлебобулочному изделию. Но так ли они выгодно отличаются от классических бэйглов?

Эксперимент на кухне

Рецепт, который набрал вирусную популярность, довольно прост: смешать муку, творог и разрыхлитель, придать форму бэйгла и отправить в духовку. Получается не совсем аккуратное изделие, но вкус удивляет: мягкий, чуть влажный и даже более насыщенный, чем у магазинного аналога. При этом творог в составе совсем не ощущается, что особенно радует тех, кто не любит его в чистом виде.

В чём разница по нутриентам

На первый взгляд кажется очевидным: если добавить в тесто творог с высоким содержанием белка, готовый продукт станет заметно "белковее". Но на деле это не так.

"Когда сравниваешь обычные бэйглы и варианты с творогом, оказывается, что прирост белка не такой уж большой", — сказала диетолог Дезире Нильсен.

Фокус в том, что классические бэйглы тоже содержат белок — мука сама по себе содержит 12-13%. В среднем один бэйгл даёт 8-11 граммов белка, а "высокобелковый" вариант — примерно 9-12 граммов. Разница есть, но не такая значительная, как заявляют рецепты.

Например, в эксперименте с домашней выпечкой один средний бэйгл на твороге вышел с 17 граммами белка и 35 граммами углеводов. Для сравнения, магазинный среднего размера содержит 8-11 граммов белка и 40-55 граммов углеводов.

Почему их всё же выбирают

Главный плюс творожных бэйглов — не столько в абсолютном содержании белка, сколько в соотношении "белки-углеводы". В обычных бэйглах доля углеводов выше, и они способны вызывать резкий скачок сахара в крови, что приводит к упадку энергии. В "белковых" вариантах это соотношение более сбалансировано, и организм реагирует мягче.

Такой рецепт может быть особенно полезен людям, которым важно контролировать уровень сахара в крови, например, при диабете. В этом случае более низкая доля углеводов действительно играет на руку.

Итог: пробовать или нет

"Я бы не советовала автоматически заменять ими обычные бэйглы. Но если вам нравится экспериментировать или вы любите творог — смело пробуйте", — сказала диетолог Дезире Нильсен.

Если вы любите бэйглы и хотите поэкспериментировать, рецепт с творогом вполне имеет право на жизнь. Он не сделает выпечку радикально "здоровее", но может быть интересной альтернативой.

