Заливать можно, смысла нет: главная правда о 98-м бензине

Многие водители убеждены, что если иногда заправить машину АИ-98 вместо привычного АИ-95 или АИ-92, двигатель "прочистится" и станет работать лучше. Но так ли это на самом деле?

Что означает октановое число

Октановое число показывает, насколько устойчиво топливо к детонации. Чем оно выше, тем медленнее и равномернее горит бензин, снижая риск взрывного сгорания в цилиндрах. Именно поэтому двигатели с высокой степенью сжатия требуют бензина с большим октановым числом.

Большинство современных автомобилей рассчитаны на АИ-92 или АИ-95. Лишь спортивные или премиальные модели нуждаются в АИ-98.

Почему заливают АИ-98 в обычные машины

Сторонники этой практики объясняют её двумя причинами:

• якобы "прочистить" двигатель за счёт более высокого октанового числа;

• повысить динамику автомобиля.

На деле это миф. Октановое число повышается за счёт специальных присадок, но они не обладают моющими свойствами. Для очистки топливной системы используют совсем другие добавки, которые специально вводятся в бензин или в виде присадок в бак.

Что касается улучшения динамики, то тут работает самовнушение. Удельная энергия у бензина разного октанового числа практически одинакова, поэтому прибавки мощности ждать не приходится.

Когда АИ-98 может быть полезен

Для старых и изношенных моторов есть небольшой плюс: двигатель может работать чуть мягче и стабильнее. Ровное горение топлива частично компенсирует износ деталей, хотя ресурс агрегата от этого не восстанавливается.

Вредит ли АИ-98 двигателю

Расхожее мнение о том, что высокооктановый бензин "прожигает" клапаны, не подтверждается. Даже автомобили, работающие на газе с октановым числом около 100, не страдают от подобных проблем. Чтобы реально нанести вред, нужно десятки тысяч километров эксплуатировать машину на неподходящем топливе — и то риск минимален.

Единственный ощутимый минус — цена. АИ-98 стоит примерно на треть дороже АИ-95, а выгоды от такой переплаты нет.

Итог

Если ваш автомобиль рассчитан на АИ-95, залив АИ-98 ничего не изменит: двигатель не станет чище и не поедет быстрее. Вреда от этого тоже не будет, но переплата за топливо окажется напрасной.