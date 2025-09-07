Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Заправка бензином
Заправка бензином
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:45

Заливать можно, смысла нет: главная правда о 98-м бензине

Заливка АИ-98 вместо АИ-95 не улучшает работу двигателя — мнение специалистов

Многие водители убеждены, что если иногда заправить машину АИ-98 вместо привычного АИ-95 или АИ-92, двигатель "прочистится" и станет работать лучше. Но так ли это на самом деле?

Что означает октановое число

Октановое число показывает, насколько устойчиво топливо к детонации. Чем оно выше, тем медленнее и равномернее горит бензин, снижая риск взрывного сгорания в цилиндрах. Именно поэтому двигатели с высокой степенью сжатия требуют бензина с большим октановым числом.

Большинство современных автомобилей рассчитаны на АИ-92 или АИ-95. Лишь спортивные или премиальные модели нуждаются в АИ-98.

Почему заливают АИ-98 в обычные машины

Сторонники этой практики объясняют её двумя причинами:
• якобы "прочистить" двигатель за счёт более высокого октанового числа;
• повысить динамику автомобиля.

На деле это миф. Октановое число повышается за счёт специальных присадок, но они не обладают моющими свойствами. Для очистки топливной системы используют совсем другие добавки, которые специально вводятся в бензин или в виде присадок в бак.

Что касается улучшения динамики, то тут работает самовнушение. Удельная энергия у бензина разного октанового числа практически одинакова, поэтому прибавки мощности ждать не приходится.

Когда АИ-98 может быть полезен

Для старых и изношенных моторов есть небольшой плюс: двигатель может работать чуть мягче и стабильнее. Ровное горение топлива частично компенсирует износ деталей, хотя ресурс агрегата от этого не восстанавливается.

Вредит ли АИ-98 двигателю

Расхожее мнение о том, что высокооктановый бензин "прожигает" клапаны, не подтверждается. Даже автомобили, работающие на газе с октановым числом около 100, не страдают от подобных проблем. Чтобы реально нанести вред, нужно десятки тысяч километров эксплуатировать машину на неподходящем топливе — и то риск минимален.

Единственный ощутимый минус — цена. АИ-98 стоит примерно на треть дороже АИ-95, а выгоды от такой переплаты нет.

Итог

Если ваш автомобиль рассчитан на АИ-95, залив АИ-98 ничего не изменит: двигатель не станет чище и не поедет быстрее. Вреда от этого тоже не будет, но переплата за топливо окажется напрасной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт сегодня в 7:31

Авто под запретом — жизнь под угрозой: чем может обернутся для Дальнего Востока удар по правому рулю

Эксперты уверены: любые попытки ограничить использование праворульных авто на Дальнем Востоке приведут к кризису. Но почему эти машины стали незаменимыми?

Читать полностью » FIAT выпустил Grande Panda с 1,2-литровым турбомотором и CritAir 1 сегодня в 7:26

Пока все переходят на электрокары, FIAT показал неожиданный ход с Grande Panda

FIAT возвращает Grande Panda с бензиновым двигателем, чтобы конкурировать с Dacia Sandero. Простота, стиль и доступность — ключевые акценты новинки.

Читать полностью » Йозеф Кабан разработал первый серийный китайский автомобиль — гибридный Roewe M7 DMH сегодня в 6:26

Европа в китайском кузове: новый гибридный седан ошарашил автолюбителей

Roewe M7 DMH стал первой серийной моделью Йозефа Кабаня в Китае: почти пятиметровый гибрид с европейским почерком и доступной ценой.

Читать полностью » Ford создаст внедорожный суперкар мощностью 1000 лошадиных сил — Джим Фарли сегодня в 6:25

Когда спорткар выходит на охоту: Ford готовит машину-хищника

Ford планирует создать суперкар для пустыни мощностью 1000 л. с. Проект обещает объединить скорость и внедорожные качества, удивив даже самых требовательных водителей.

Читать полностью » сегодня в 5:32

Грузовики в России стареют быстрее, чем обновляются: кто заплатит за износ автопарка

Несмотря на экспансию китайских брендов и небольшой прирост иномарок, российский рынок грузовиков продолжает оставаться заложником старой техники.

Читать полностью » Владелец CSG Михал Стрнад собирается приобрести Ferrari и Maserati-дилеров в Праге сегодня в 5:26

Ferrari и Maserati в Чехии переходят в новые руки — сумма держится в секрете

Михал Стрнад расширяет свою империю: миллиардер приобретает компании Scuderia Praha, отвечающие за Ferrari, Maserati и автоспорт в Чехии.

Читать полностью » Infiniti выпустит седан Q50 с ДВС вместо электроверсии в 2027 году сегодня в 4:36

Maserati уходит в минус, Mercedes сокращает доходы — на очереди новые жертвы

Автопром в кризисе: Tesla, Infiniti, Nissan, Maserati и даже Mercedes-Benz фиксируют рекордные убытки. Что стало причиной падения?

Читать полностью » сегодня в 4:03

Подставы на дорогах: где мошенники чаще всего охотятся на водителей

Страховщики назвали главные ловушки на дорогах, которые используют автоподставщики. Разбираем пять схем, где чаще всего попадаются водители.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Продажи новых автомобилей в России упали на 25% с января по август 2025 года — Минпромторг
Питомцы

Кролик лижет руку: значение сигнала дружбы у кроликов
Дом

ТОП-7 пород собак, которые комфортно чувствуют себя в квартире
Еда

Барбарис балансирует жирность баранины в плове
Еда

Говяжий гуляш хорошо сочетается с рисом, картофельным пюре или макаронами
Красота и здоровье

После отпуска: как вернуть бодрость за 72 часа — советы Руслана Масгутова
Садоводство

Белокрылка в теплице: 3 шага к полному уничтожению вредителя – богатый урожай гарантирован
Туризм

Дом Севастьянова в Екатеринбурге стал символом города и туристической достопримечательностью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet